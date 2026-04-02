„Nikdo neví, co si myslí.“ Trumpovo válečné bloudění mate i jeho nejbližší

Analyzovat jednání Donalda Trumpa je dlouhodobě nevděčná disciplína. Proč pitvat jeho projevy, interview či výlevy na sociálních sítích, když nemáte jistotu, že než budete s rozborem hotovi, neřekne zase něco úplně jiného?
Americkým novinářům v této snaze pomáhají anonymní zdroje z prezidentova okolí. Společně tak luští momentální nálady bezmála osmdesátiletého prezidenta a snaží se pochopit, kam otáčí kormidlem stále ještě nejmocnější světové velmoci.
Chaotičnost Trumpova stylu bývá jeho spojenci často interpretována jako záměr. Trumpova diplomacie je jako jazzová improvizace, divoká a nepředvídatelná. Pokud jste čitelní, protivník snadno odhadne vaše další kroky.