Po Íránu přišla řada na další zemi. Trump se chce věnovat Severní Koreji

„Prezident Trump prohlásil, že nastal čas věnovat pozornost otázce Severní Koreje,“ uvedl jihokorejský prezident na tiskové konferenci, kde informoval o podrobnostech své schůzky s Trumpem na summitu skupiny G7.
„Řekl jsem mu, že sankce a nátlak proti KLDR jsou neúčinné,“ pokračoval I Če-mjong. „Účinnost sankcí se snížila kvůli vojenské spolupráci mezi Severní Koreou a Ruskem, která vyplynula z války na Ukrajině,“ dodal.
Jihokorejský prezident však podle agentury Reuters naznačil, že Trump zřejmě nevidí žádné jasné a vhodné řešení problému, který představuje jaderný arzenál KLDR.
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Jihokorejský lídr také informoval, že všechny komunikační kanály mezi KLDR a Jižní Koreou jsou nyní přerušeny. Podle něj se vztahy mezi oběma zeměmi nacházejí v patové situaci a nepřátelský postoj Pchjongjangu vůči Soulu by mohl ještě nějakou dobu trvat.
KLDR v posledních letech uplatňuje vůči Jižní Koreji nepřátelštější politiku a odmítá opakované nabídky dialogu od jihokorejského prezidenta I Če-mjonga. Oba sousedé jsou navíc technicky stále ve válce, jejich konflikt skončil v roce 1953 příměřím, nikoli mírovou smlouvou.
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17. září 2021