Takzvaný „důstojný převoz“ těl se konal v době rostoucí frustrace veřejnosti z pokračující války, kterou v únoru proti Íránu rozpoutaly Izrael a Spojené státy. Letoun s rakvemi přistál na letecké základně v Delawaru. „Vzdáme jim hold.
Pro mě je to jedna z nejtěžších věcí, které jako prezident musím udělat. Ale musí se to udělat,“ uvedl Trump před odjezdem na základnu. Na otázku, co by vzkázal rodinám padlých, Trump odpověděl: „Řeknu jen to, že vás máme rádi. Máme rádi vaše dítě, a právě tím pro ně jsou. Jsou to jejich děti. Žádné hry, nic takového,“ uvedl.
Američtí prezidenti, viceprezidenti a další významné osobnosti se v době válek či konfliktů pravidelně účastní návratů těl na základnu Dover, kde se nachází největší vojenská márnice v USA.
Írán útoky na americké základny v zemích v blízkovýchodním regionu reaguje na údery Spojených států. V pátek úder na základnu v Jordánsku zabil tři americké vojáky. Čtvrtý voják zemřel v Iráku při kontrolovaném odpálení útočného dronu.
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Pentagon mlčel o desítkách zraněných vojáků po íránských úderech na Jordánsko
Pentagon v pondělí oznámil, že od 7. července bylo zraněno sto vojáků a 96 procent z nich se již vrátilo do služby.
Podle průzkumu veřejného mínění agentur Reuters/Ipsos z tohoto měsíce čtyři z pěti Američanů očekávají, že nynější válka bude trvat ještě dlouho. S vojenskými údery proti Íránu ovšem podle stejného průzkumu souhlasilo jen třicet sedm procent respondentů.