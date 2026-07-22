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Trump vzdal hold padlým vojákům ve válce s Íránem. Máme rádi vaše děti, vzkázal rodinám

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  18:51
Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace...

Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace těl čtyř amerických vojáků, která se do USA vrátila v rakvích zahalených vlajkou poté, co dva muži a dvě ženy zahynuli při íránských útocích na Blízkém východě. (22. července 2026) | foto: AP

Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace...
Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace...
Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace...
Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace...
18 fotografií
Americký prezident Donald Trump se ve středu zúčastnil repatriace těl čtyř amerických vojáků, která se do USA vrátila v rakvích zahalených vlajkou poté, co dva muži a dvě ženy zahynuli při íránských útocích na Blízkém východě.

Takzvaný „důstojný převoz“ těl se konal v době rostoucí frustrace veřejnosti z pokračující války, kterou v únoru proti Íránu rozpoutaly Izrael a Spojené státy. Letoun s rakvemi přistál na letecké základně v Delawaru. „Vzdáme jim hold.

Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace těl čtyř amerických vojáků, která se do USA vrátila v rakvích zahalených vlajkou poté, co dva muži a dvě ženy zahynuli při íránských útocích na Blízkém východě. (22. července 2026)

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Pro mě je to jedna z nejtěžších věcí, které jako prezident musím udělat. Ale musí se to udělat,“ uvedl Trump před odjezdem na základnu. Na otázku, co by vzkázal rodinám padlých, Trump odpověděl: „Řeknu jen to, že vás máme rádi. Máme rádi vaše dítě, a právě tím pro ně jsou. Jsou to jejich děti. Žádné hry, nic takového,“ uvedl.

Američtí prezidenti, viceprezidenti a další významné osobnosti se v době válek či konfliktů pravidelně účastní návratů těl na základnu Dover, kde se nachází největší vojenská márnice v USA.

Írán útoky na americké základny v zemích v blízkovýchodním regionu reaguje na údery Spojených států. V pátek úder na základnu v Jordánsku zabil tři americké vojáky. Čtvrtý voják zemřel v Iráku při kontrolovaném odpálení útočného dronu.

Pentagon mlčel o desítkách zraněných vojáků po íránských úderech na Jordánsko

Pentagon v pondělí oznámil, že od 7. července bylo zraněno sto vojáků a 96 procent z nich se již vrátilo do služby.

Podle průzkumu veřejného mínění agentur Reuters/Ipsos z tohoto měsíce čtyři z pěti Američanů očekávají, že nynější válka bude trvat ještě dlouho. S vojenskými údery proti Íránu ovšem podle stejného průzkumu souhlasilo jen třicet sedm procent respondentů.

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