Dopad Trumpova úderu? Írán může obnovit obohacování uranu za pár měsíců

„Během několika měsíců mohou mít, řekl bych, několik kaskád centrifug, které budou točit a produkovat obohacený uran, nebo i méně,“ řekl Rafael Grossi v rozhovoru pro americkou televizi CBS News.

Grossi uvedl, že je jasné, že americké útoky zanechaly „vážné škody, ale ne totální škody“, a dodal, že Írán má pořád dostatek nezbytných průmyslových a technologických kapacit. „Takže pokud si to bude přát, bude moci s tím začít znovu,“ dodal.

USA shodily před týdnem na Írán šest superbomb na jaderné zařízení Fordó a podnikly desítky útoků řízenými střelami na lokality v Natanzu a Isfahánu.

Po útocích Trumpova administrativa odmítla zprávy, které tvrdily, že íránský jaderný program byl pouze odsunut o několik měsíců zpět, a nikoli „vymazán“, jak původně tvrdila.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí uznal, že nedávné americké a izraelské bombardování způsobilo „nadměrné a vážné“ škody na jaderných zařízeních země.

Grossi dodal: „Írán měl velmi rozsáhlý ambiciózní program a jeho část tam možná stále je, a pokud ne, je tu také samozřejmá pravda, že znalosti existují. Průmyslová kapacita existuje. Írán je, co se týče jaderných technologií, velmi sofistikovaná země, jak je zřejmé. Takže to nelze vynalézt.“

Šéf MAAE také řekl, že jeho úřad našel nevysvětlitelné stopy uranu na nedeklarovaných místech v Íránu, ale nemá žádné důvěryhodné odpovědi ohledně jejich původu ani umístění.

Na otázku, zda Írán přemístil přes 400 kilogramů zásob uranu obohaceného na 60 procent, Grossi odpověděl: „Některé mohly být zničeny v rámci útoku, ale některé mohly být přemístěny. Takže v určitém okamžiku musí dojít k objasnění.“

Uvedené množství by při dalším rafinování mohlo stačit na výrobu více než devíti jaderných bomb.

Grossi dodal, že proto musí Írán co nejdříve umožnit inspektorům obnovit práci – tedy kontroly jeho arzenálu. Teherán ale v sobotu dal najevo, že to nepřipadá v úvahu. Zákaz vstupu do země pro Grossiho a jeho spolupracovníky sice odsoudil ministr zahraničí Marco Rubio, ale to bylo tak všechno.