Na útěku se cpal hranolky. Írán zesměšňuje Trumpův trik s letadlem

Prezidentova hlava tak vykukuje z přepravky s nápisem McDonald’s, v níž Trump pojídá hranolky amerického fast-foodu. Nechybí ani nápoj a papírový pytlík nasáklý mastnotou. V další montáži baterkou svítí na plechovky a láhve s Coca-Colou. Opět nechybí McDonald’s, íránští vtipálci nezapomněli ani na KFC.
Íránská ambasáda se rozhodla pro kritičtější tón. V koláži porovnává Trumpovu hrdinnou fotografii bezprostředně po atentátu v prezidentských volbách 2024 s tajnou změnou letadla. „Statečný americký hrdina nebo zbabělec, který se schovává v přepravce s jídlem,“ napsala ambasáda na X.
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„Nabídl Íráncům k zabití stovku lidí.“ Trump čelí za trik s letadlem ostré kritice
Donald Trump za svůj tajný útěk čelí kritice i ze strany Demokratů, kteří požadují slyšení v Kongresu. Americká tajná služba totiž zbytek cestujících o hrozbě neinformovala. Ve speciálu Air Force One tak zůstala více než stovka novinářů a vládních úředníků.
Sám Trump zamířil do do vojenského letadla C-32A „Ve skutečnosti si myslím, že letadlo, kterým jsem letěl, bylo ve větším nebezpečí,“ řekl novinářům. „Myslím, že bylo ve větším nebezpečí, protože právě na to letadlo by podle mě zaútočili spíš,“ vysvětloval prezident.