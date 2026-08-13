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Na útěku se cpal hranolky. Írán zesměšňuje Trumpův trik s letadlem

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  17:58
Írán zesměšnil čin Donalda Trumpa, který při červencovém letu z Turecka do...

Írán zesměšnil čin Donalda Trumpa, který při červencovém letu z Turecka do Británie tajně změnil letadlo kvůli bezpečnostní hrozbě ze strany Íránu. Zbytek cestujících na palubě zůstal, aniiž by o nebezpečí věděl. (12. srpna 2026) | foto: Telegram/Mizanplus

Írán zesměšnil čin Donalda Trumpa, který při červencovém letu z Turecka do...
Írán zesměšnil čin Donalda Trumpa, který při červencovém letu z Turecka do...
Írán zesměšnil čin Donalda Trumpa, který při červencovém letu z Turecka do...
Írán zesměšnil čin Donalda Trumpa, který při červencovém letu z Turecka do...
13 fotografií
Tajná rošáda amerického prezidenta Donalda Trumpa při červencovém letu z Turecka do Velké Británie neunikla pozornosti íránských médií. Lídr USA tajně změnil letadlo poté, co zpravodajské služby zjistily hrozící nebezpečí ze strany Íránu. Trump stroj opustil v kontejneru na přepravu jídla. Íránci tak zveřejnili sérii montáží, ve kterých se Donald Trump na útěku uklidňuje pojídáním hranolků.

Prezidentova hlava tak vykukuje z přepravky s nápisem McDonald’s, v níž Trump pojídá hranolky amerického fast-foodu. Nechybí ani nápoj a papírový pytlík nasáklý mastnotou. V další montáži baterkou svítí na plechovky a láhve s Coca-Colou. Opět nechybí McDonald’s, íránští vtipálci nezapomněli ani na KFC.

Írán zesměšnil čin Donalda Trumpa, který při červencovém letu z Turecka do Británie tajně změnil letadlo kvůli bezpečnostní hrozbě ze strany Íránu. Zbytek cestujících na palubě zůstal, aniiž by o nebezpečí věděl. (12. srpna 2026)
Írán zesměšnil čin Donalda Trumpa, který při červencovém letu z Turecka do Británie tajně změnil letadlo kvůli bezpečnostní hrozbě ze strany Íránu. Zbytek cestujících na palubě zůstal, aniiž by o nebezpečí věděl. (12. srpna 2026)
Írán zesměšnil čin Donalda Trumpa, který při červencovém letu z Turecka do Británie tajně změnil letadlo kvůli bezpečnostní hrozbě ze strany Íránu. Zbytek cestujících na palubě zůstal, aniiž by o nebezpečí věděl. (12. srpna 2026)
Írán zesměšnil čin Donalda Trumpa, který při červencovém letu z Turecka do Británie tajně změnil letadlo kvůli bezpečnostní hrozbě ze strany Íránu. Zbytek cestujících na palubě zůstal, aniiž by o nebezpečí věděl. (12. srpna 2026)
Írán zesměšnil čin Donalda Trumpa, který při červencovém letu z Turecka do Británie tajně změnil letadlo kvůli bezpečnostní hrozbě ze strany Íránu. Zbytek cestujících na palubě zůstal, aniiž by o nebezpečí věděl. (12. srpna 2026)
13 fotografií

Íránská ambasáda se rozhodla pro kritičtější tón. V koláži porovnává Trumpovu hrdinnou fotografii bezprostředně po atentátu v prezidentských volbách 2024 s tajnou změnou letadla. „Statečný americký hrdina nebo zbabělec, který se schovává v přepravce s jídlem,“ napsala ambasáda na X.

„Nabídl Íráncům k zabití stovku lidí.“ Trump čelí za trik s letadlem ostré kritice

Donald Trump za svůj tajný útěk čelí kritice i ze strany Demokratů, kteří požadují slyšení v Kongresu. Americká tajná služba totiž zbytek cestujících o hrozbě neinformovala. Ve speciálu Air Force One tak zůstala více než stovka novinářů a vládních úředníků.

Sám Trump zamířil do do vojenského letadla C-32A „Ve skutečnosti si myslím, že letadlo, kterým jsem letěl, bylo ve větším nebezpečí,“ řekl novinářům. „Myslím, že bylo ve větším nebezpečí, protože právě na to letadlo by podle mě zaútočili spíš,“ vysvětloval prezident.

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