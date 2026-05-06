Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Írán podle Trumpa slíbil a souhlasil, že nebude mít jaderné zbraně

Autor: ,
  22:52
Írán se zavázal, že nebude mít jaderné zbraně. Ve středu to novinářům v Bílém domě řekl americký prezident Donald Trump. Prohlásil také, že jednání s Teheránem pokračují velmi dobře a že dohoda je možná. „Je to velmi jednoduché. Írán nesmí mít jadernou zbraň,“ řekl Trump. „A nebude mít. Mimo jiné s tím souhlasili,“ uvedl.
Fotogalerie4

ilustrační snímek | foto: ČTK

Z Trumpova prohlášení není jasné, zda Írán takový závazek učinil nyní, kdy diplomatické spojení mezi Teherán a Washingtonem zprostředkovává Pákistán.

Írán nicméně v minulosti opakovaně tvrdil, že jeho nukleární program je výhradně mírový, ačkoli obohacoval uran na hodnoty blízké tomu, které by umožnily i jeho vojenské využití.

Trump v poslední době často hovoří o íránské ochotě vyjednávat a uzavřít dohodu, zároveň islámské republice hrozí bombardováním, pokud ujednání odmítne.

Trump opět zaútočil na papeže: Myslí si, že je fajn, když má Írán jaderné zbraně

„Za posledních 24 hodin jsme měli velmi dobré rozhovory a je dobře možné, že uzavřeme dohodu,“ řekl ve středu podle AFP novinářům v Bílém domě.

Válku proti Íránu zahájily Spojené státy spolu s Izraelem s deklarovaným cílem zabránit Teheránu získat jaderné zbraně. Boje nyní přerušilo příměří, během kterého se znepřátelené strany snaží dohodnout na mírovém ujednání.

K hlavním sporným bodům patří íránský jaderný program a obnova provozu v Hormuzském průlivu, kde je námořní přeprava fakticky zastavená od začátku března, což má dopad na ceny ropy a paliv na celém světě.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Nejčtenější

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

Z milenky vyrobil smyslné housle. Její akt se stal nejdražší fotkou na světě

Le Violon d’Ingres, slavné foto amerického fotografa Mana Raye zobrazující jeho...

Je to vůbec nejdražší fotografie, jaká se kdy prodala v aukční síni. Dráždivý akt Kiki z Montparnassu s „efkami“ na zádech připodobnil ženu k houslím a dodnes přináší svědectví o lásce Mana Raye a...

Írán podle Trumpa slíbil a souhlasil, že nebude mít jaderné zbraně

Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně (23. dubna 2026)

Írán se zavázal, že nebude mít jaderné zbraně. Ve středu to novinářům v Bílém domě řekl americký prezident Donald Trump. Prohlásil také, že jednání s Teheránem pokračují velmi dobře a že dohoda je...

6. května 2026  22:52

Francouzští poslanci schválili zákon o vrácení umění z koloniální éry

Sošky dvou hlav předků vládce bývalého království Benin (dnes Nigérie) na...

Francouzská sněmovna ve středu jednomyslně podpořila návrh zákona, který má usnadnit navracení uměleckých děl z koloniální éry. Jde o poslední hlasování před konečným schválením, o němž má ve čtvrtek...

6. května 2026  22:10

Bývalého kurýra společnosti FedEx odsoudili k smrti. Zavraždil 7letou dívku

Tanner Horner u soudu (5. května 2026)

Bývalý řidič společnosti FedEx dostal v úterý trest smrti za únos a vraždu sedmileté dívky. Zločin spáchal v prosinci roku 2022 při doručování balíku v texaském městě Paradise.

6. května 2026  21:44

„Ne válce.“ V Kaliningradu se na protest upálil muž, úřady to měsíce tutlaly

Památník padlým sovětským vojákům v Kaliningradu (7. května 2025)

Na třetí výročí invaze ruských vojsk na Ukrajinu se v Kaliningradu na západě Ruska na protest proti této válce zaživa upálil místní obyvatel. Úřady udělaly vše, aby to utajily, napsal ve středu...

6. května 2026  21:32

Americký letoun vyřadil íránský tanker z provozu zásahem citlivého místa

Záběr na nákladní loď M/V Touska plující pod íránskou vlajkou, zatímco...

Americký bojový letoun ve středu v Ománském zálivu zasáhl kormidlo nenaloženého íránského tankeru, který se snažil proplout americkou blokádou do jednoho z íránských přístavů. Na síti X to uvedlo...

6. května 2026  21:30

Česko zasáhly silné bouřky. Experti varovali před nárazy větru nebo požáry

Bouřka u Libčan na Královéhradecku se supercelou (6. května 2026)

Česko ve středu zasáhly silné bouřky. Český hydrometeorologický ústav před nimi varoval ve výstraze. Ta platí pro široký pás od jihozápadu přes střed až na východ Čech. Meteorologové zároveň...

6. května 2026  17:01,  aktualizováno  20:56

Poslanci schválili změnu stavebního zákona, odložili využívání geoportálu

Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Poslanci zrychleně schválili dílčí změnu stavebního zákona, kterou navrhla ministryně pro místní rozvoj za ANO Zuzana Mrázová. Jde o odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování...

6. května 2026  19:46,  aktualizováno  20:37

Nečekaný izraelský útok na Bejrút nejspíš zabil vysokého velitele Hizballáhu

Záběr po íránském útoku na Tel Aviv (24. března 2026)

Izraelská armáda ve středu večer zasáhla hustě obydlenou čtvrť Ghobajrí na jižním předměstí Bejrútu, uvedla agentura NNA. Izrael zaútočil bez předchozího varování na libanonskou metropoli poprvé od...

6. května 2026  20:34

V Sofii protestovali proti uzavření českého centra. Petici podepsalo přes 3000 lidí

Bulharsko v uplynulých měsících čelilo masovým protestům v ulicích namířeným...

V bulharské Sofii se v úterý konal protest proti plánovanému uzavření českého centra. Petici proti tomuto kroku podepsalo více než 3000 lidí, uvedla bulharská veřejnoprávní rozhlasová stanice BNR.

6. května 2026  20:32

Francie vyslala letadlovou loď do Rudého moře. Chystá se chránit Hormuzský průliv

Letadlová loď Charles de Gaulle

Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle a její doprovodná válečná plavidla ve středu proplula Suezským kanálem a míří do oblasti Rudého moře a Adenského zálivu. Podle francouzského ministerstva...

6. května 2026  15:54,  aktualizováno  20:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ukrajina odebírá součástky i drony z Tchaj-wanu. Prostředníkem může být i Česko

Premium
Tchajwanský výrobce dronů Thunder Tiger Group představil své výrobky ve městě...

Ukrajinští výrobci dronů považují Tchaj-wan za cennou alternativu k Číně a jejím komponentům. Líbí se jim tchajwanská technologická vyspělost. Ostrovní technologické díly či přímo drony pro...

6. května 2026

Trumpův taneční sál už stojí dvakrát tolik. A z daní se to zaplatí, plánují republikáni

Demolice východního křídla Bílého domu pokračuje, aby se uvolnilo místo pro...

Americký prezident Donald Trump dnes obhajoval nárůst odhadované ceny přístavby tanečního sálu v Bílém domě, jehož východní křídlo nechal prezident navzdory kritice památkářů zbourat. Nově je cena...

6. května 2026  19:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.