Vietnam i Irák bych jako prezident porazil hned, řekl Trump, který se vyhýbal odvodu

„Díval jsem se na takový malý žebříček. První světová válka, čtyři roky a tři měsíce. Druhá světová válka, šest let. Korejská válka, tři roky. Vietnam, devatenáct let. Irák, osm let. Já jsem na pěti měsících,“ prohlásil Trump v rozhovoru se stanicí CNBC. Není jasné, co prezident myslel pěti měsíci. USA s Izraelem zaútočily na Írán 28. února letošního roku, předtím USA udeřily na íránská jaderná zařízení v červnu 2025.
„Pět měsíců. Velmi rychle bych zvítězil ve Vietnamu. Vyhrál bych, kdybych byl v té době prezidentem, i v Iráku během stejné doby, ve které jsme vyhráli zde, protože jsme v zásadě zde vyhráli,“ dodal k Íránu, s nímž uzavřel dvoutýdenní příměří, jež vyprší v noci na čtvrtek SELČ.
Dříve přitom naznačil, že pokud Írán nepřistoupí na dohodu, hodlá ve válce pokračovat. Sporným bodem je klíčový Hormuzský průliv, který má Írán pod kontrolou. USA s cílem jej otevřít zahájily vlastní blokádu průlivu.
Trump jako důkaz svého vojenského „génia“ zmínil Venezuelu. „Podívejte se na Venezuelu. Získali jsme nad ní kontrolu během 45 minut. Bylo to v podstatě 45 minut. Mimochodem, jde o zemi s velmi silnou armádou,“ řekl.
Prezident vyzdvihl, že ve válce s Íránem padlo málo amerických vojáků. „Ztratili jsme 13 mužů, a to je příšerné. Přál bych si, abychom neztratili nikoho,“ řekl Trump. Podle něj kdyby však někdo dříve vyprávěl, že „jsme tu zemi úplně zničili a přišli (jen) o 13 mužů“, tak by „lidé říkali, že to není možné“.
Trump se odvodu do války ve Vietnamu pětkrát vyhnul. V té době přitom byl ve věku, kdy měl narukovat. Čtyřikrát nemusel, protože byl studentem vysoké školy. Po promoci v roce 1968 se už zdálo, že bude muset do války, nakonec však nešel kvůli výrůstkům na patách.
Kritici mu rádi vietnamskou epizodu připomínají jako údajný důkaz toho, že není tak odvážný vlastenec, za kterého se vydává. Téma zvlášť rezonovalo poté, co urazil uznávaného válečného hrdinu, republikánského senátora John McCain, který strávil přes pět let ve vietnamském vězení. Trump prohlásil, že McCain není pravý hrdina, protože ten by se nenechal zajmout.