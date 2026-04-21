Vietnam i Irák bych jako prezident porazil hned, řekl Trump, který se vyhýbal odvodu

  21:23
Americký prezident Donald Trump tvrdí, že kdyby byl v té době prezidentem, dokázal by vyhrát vietnamskou válku, stejně jako válku v Iráku. V mládí se odvodu do Vietnamu pětkrát vyhnul. Prezident zároveň prohlásil, že USA „v zásadě“ vyhrály nad Íránem. Tento týden končí krátké příměří s Íránem a není jasné, zda se válka v plné síle opět nerozhoří.
Ideální branec. Trump (uprostřed) se armádě vyhnul. Vždy tvrdil, že mu přála...

Ideální branec. Trump (uprostřed) se armádě vyhnul. Vždy tvrdil, že mu přála odvodní loterie, teď se ukázalo, že to bylo jinak. | foto: MF DNES

„Díval jsem se na takový malý žebříček. První světová válka, čtyři roky a tři měsíce. Druhá světová válka, šest let. Korejská válka, tři roky. Vietnam, devatenáct let. Irák, osm let. Já jsem na pěti měsících,“ prohlásil Trump v rozhovoru se stanicí CNBC. Není jasné, co prezident myslel pěti měsíci. USA s Izraelem zaútočily na Írán 28. února letošního roku, předtím USA udeřily na íránská jaderná zařízení v červnu 2025.

„Pět měsíců. Velmi rychle bych zvítězil ve Vietnamu. Vyhrál bych, kdybych byl v té době prezidentem, i v Iráku během stejné doby, ve které jsme vyhráli zde, protože jsme v zásadě zde vyhráli,“ dodal k Íránu, s nímž uzavřel dvoutýdenní příměří, jež vyprší v noci na čtvrtek SELČ.

Dříve přitom naznačil, že pokud Írán nepřistoupí na dohodu, hodlá ve válce pokračovat. Sporným bodem je klíčový Hormuzský průliv, který má Írán pod kontrolou. USA s cílem jej otevřít zahájily vlastní blokádu průlivu.

Trump jako důkaz svého vojenského „génia“ zmínil Venezuelu. „Podívejte se na Venezuelu. Získali jsme nad ní kontrolu během 45 minut. Bylo to v podstatě 45 minut. Mimochodem, jde o zemi s velmi silnou armádou,“ řekl.

Kavárny v ulicích Teheránu jsou plné, hrozba nové války je však za dveřmi

Prezident vyzdvihl, že ve válce s Íránem padlo málo amerických vojáků. „Ztratili jsme 13 mužů, a to je příšerné. Přál bych si, abychom neztratili nikoho,“ řekl Trump. Podle něj kdyby však někdo dříve vyprávěl, že „jsme tu zemi úplně zničili a přišli (jen) o 13 mužů“, tak by „lidé říkali, že to není možné“.

Trump se odvodu do války ve Vietnamu pětkrát vyhnul. V té době přitom byl ve věku, kdy měl narukovat. Čtyřikrát nemusel, protože byl studentem vysoké školy. Po promoci v roce 1968 se už zdálo, že bude muset do války, nakonec však nešel kvůli výrůstkům na patách.

Kritici mu rádi vietnamskou epizodu připomínají jako údajný důkaz toho, že není tak odvážný vlastenec, za kterého se vydává. Téma zvlášť rezonovalo poté, co urazil uznávaného válečného hrdinu, republikánského senátora John McCain, který strávil přes pět let ve vietnamském vězení. Trump prohlásil, že McCain není pravý hrdina, protože ten by se nenechal zajmout.

Netanjahuovi vyhovuje válka nízké intenzity, říká Čech, který sloužil v Izraeli

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Volkswagen prohlubuje ústup ze slávy. Plánuje další drastické omezení výroby

Podnik Gläserne Manufaktur koncernu Volkswagen v Drážďanech.

Německá automobilová skupina Volkswagen chce snížit v příštích letech celosvětovou výrobní kapacitu o milion vozů, tedy asi o 11 procent. Dosavadní plánované objemy jsou kvůli dnešní situaci na trhu...

21. dubna 2026  21:33

Vietnam i Irák bych jako prezident porazil hned, řekl Trump, který se vyhýbal odvodu

Ideální branec. Trump (uprostřed) se armádě vyhnul. Vždy tvrdil, že mu přála...

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že kdyby byl v té době prezidentem, dokázal by vyhrát vietnamskou válku, stejně jako válku v Iráku. V mládí se odvodu do Vietnamu pětkrát vyhnul. Prezident...

21. dubna 2026  21:23

Poslanci podpořili změnu, která má znovu přitvrdit při neplacení výživného

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Taťána Malá...

Poslanci v prvním čtení podpořili novelu trestního zákoníku, která se týká rozšíření trestného činu neplacení výživného. Nyní hrozí až dvouleté vězení lidem, kteří neplatí i z nedbalosti výživné déle...

21. dubna 2026  5:38,  aktualizováno  21:20

Pirátský náměstek navrhne prázdninové uzavření částí Prahy pro automobily

Silnice na pražském Smetanově nábřeží (23. května 2023)

Náměstek pražského primátora Jaromír Beránek (Piráti) navrhne radě města dopravní opatření, které by o letošních letních prázdninách zakázalo průjezd automobilů přes Malostranské náměstí na levé a...

21. dubna 2026  21:02

Klempířův návrh je velmi nedokonalý, řekl Havlíčkovi šéf Českého rozhlasu Zavoral

Klempířův návrh je velmi nedokonalý, řekl Havlíčkovi šéf Českého rozhlasu...

Za velmi nepovedený označil generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral návrh ministra kultury za Motoristy sobě Oto Klempíře, který počítá se zrušením poplatků pro veřejnoprávní média. „Beru to...

21. dubna 2026  16:15,  aktualizováno  20:29

Letná nestačí, Milion chvilek uspořádá první pochod: proti zestátnění médií

Spolek Milion chvilek uspořádá první pochod a též oznámili novou petici. (21....

Neziskový spolek Milion chvilek za demokracii připravuje první pochod. Sdílel to v úterý její předseda Mikuláš Minář na síti X. Důvodem je plánované zestátnění veřejnoprávních médii. Minář při tom...

21. dubna 2026  20:14

Z části Donbasu může být „Donnyland". Už by měla vlajku i hymnu, píšou v USA

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump v Davosu (22. ledna 2026)

Ukrajinští vyjednavači přišli s návrhem pojmenovat „Donnylandem“ část Donbasu, o kterou svádí Ukrajina a Rusko tvrdé boje, a to na počest amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uvádí to list The New...

21. dubna 2026  20:10

Když příměří, tak expanze. Izrael zabírá jih Libanonu, vznikla zóna volné střelby

Premium
Obyvatelé v dopravní zácpě při cestě na sever z jižního Libanonu během...

Izrael se zařekl, že bude dodržovat dočasné desetidenní příměří, aby USA u jednacího stolu s Íránem nepřekážely stížnosti ohledně klidu v Libanonu. V Jeruzalémě však toto vynucené zastavení ofenzivy...

21. dubna 2026

Nový šéf Applu to nebude mít jednoduché. Kdo je muž, který nahradí Tima Cooka

John Ternus (21. dubna 2026).

Technologický gigant Apple oznámil nového generálního ředitele. Dosavadního dlouholetého šéfa Tima Cooka s platností od letošního září nahradí ve funkci John Ternus, který dosud v Applu odpovídá za...

21. dubna 2026

To je ale slepenec. V Ústí půjde do voleb „megakoalice", program napíšou lidi

Koalice Jedno Ústí, kterou tvoří sedm subjektů, zahájila kampaň před podzimními...

Pódium uprostřed Lidického náměstí, tedy jen pár kroků od magistrátu, a velké ambice. Předvolební kampaň v Ústí nad Labem oficiálně odstartovala koalice Jedno Ústí, která je historická. Její součástí...

21. dubna 2026  19:47

Opozice si vynutila odložení volby Rady ČT. Hrozila, že zablokuje Sněmovnu

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na mimořádné schůzi Sněmovny (16. dubna 2026)

Opozice oznámila, že zablokuje Sněmovnu, pokud bude vládní koalice usilovat o volbu nových členů Rady České televize. Jako první to oznámil předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, další opoziční strany...

21. dubna 2026  11:34,  aktualizováno  19:35

Insolvenční správce žaluje Mammoth i Kováře, žádá doplatit miliardy

Mamut na internetu

Insolvenční správce zkrachovalého e-shopu Mammoth Pavel Fabian podal žalobu na jednatele firmy, vlastníka skupiny Unicorn Vladimíra Kováře i samotnou společnost. Požaduje doplnění pasiv ve výši 5,68...

21. dubna 2026  19:34

