Trump zvažuje, že požádá arabské země, aby spolufinancovaly válku s Íránem

  21:21
Americký prezident Donald Trump by chtěl, aby se arabské země finančně podílely na válce s Íránem, uvedla v pondělí podle Reuters mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Trump se podle ní k této záležitosti sám vyjádří.
Nepomohli jste s Íránem, proč bychom chodili na pomoc my? vzkázal Trump NATO

Nepomohli jste s Íránem, proč bychom chodili na pomoc my? vzkázal Trump NATO

Pohled na íránskou metropoli Teherán (28. března 2026)
Teherán opět čelil útokům. (23. března 2026)
Pohled na poškozený Golestánský palác v Teheránu. (3. března 2026)
Pohled na íránskou metropoli Teherán (28. března 2026)
50 fotografií

Mluvčí na otázku novinářů, zda by si Trump přál, aby se arabské země podílely na válce s Íránem, odpověděla, že nechce prezidenta předbíhat, ale že o tom uvažoval.

„Myslím, že by je prezident k tomu docela rád vyzval,“ řekla. „Vím, že je to nápad, který má, a že o tom od něj uslyšíte víc,“ dodala.

Jednání se zástupci Íránu podle mluvčí Bílého domu pokračují a vyvíjí se dobře, přestože to Teherán popírá. Podle mluvčí Írán něco jiného říká soukromě americkým činitelům a už souhlasil s některými americkými návrhy.

Trump dříve v pondělí pohrozil rozsáhlým útokem na íránskou energetickou infrastrukturu, pokud Teherán neotevře Hormuzský průliv, který je klíčový pro přepravu ropy. Teherán mezitím americké návrhy označil za nerealistické a pokračoval v odvetné palbě na Izrael.

Pohled na íránskou metropoli Teherán (28. března 2026)
V teheránské nemocnici ošetřují dítě zraněné při americko-izraelském útoku. (28. března 2026)
Obyvatelé Teheránu se vzpamatovávají z americko-izraelských útoků. (28. března 2026)
Pohled na íránskou metropoli Teherán (28. března 2026)
330 fotografií

Údery proti Íránu, které zažehly regionální válku, Spojené státy a Izrael zahájily 28. února.

Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.

Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká Visingr

