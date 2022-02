Putinovi dodal odvahu afghánský debakl, za mě by se to nestalo, míní Trump

Stahovací operaci, kterou loni v dubnu nařídil americký prezident Joe Biden, Trump kritizuje dlouhodobě.

„Myslím si, že Putin vážně chtěl nějakou dobu vyjednávat. Když ale sledoval Afghánistán, to neuvěřitelně špatné stahování, kdy za sebou (USA) nechaly vybavení v hodnotě 85 milionů dolarů, takže ho mohl Tálibán použít. Samozřejmě všechna ta úmrtí. Když to všechno (Rusko) sledovalo, myslím si, že tím získali odvahu,“ vyjádřil se Trump v pořadu Fox and Friends Weekend.

Dodal, že kdyby byl stále prezidentem on, Amerika by se v současné pozici nenacházela. Trump podle svých slov uvaloval sankce proti Rusku nejčastěji. „Nikdo nebyl na Rusko přísnější,“ dodal. Řekl ale, že i přesto s Vladimirem Putinem dobře vycházel a vzájemně se s ním respektoval.

Trumpova předpověď a marné telefonáty

Trump měl rovněž pochybnosti o sobotním telefonickém rozhovoru mezi Bidenem a Putinem ohledně situace na Ukrajině. „Nemyslím si, že bude Putin poslouchat,“ řekla bývalá hlava Spojených států. Ještě před událostí v sobotu předpověděl, že z telefonátu nic nevzejde.

A skutečně více než hodinový telefonický rozhovor mezi americkým a ruským prezidentem nepřinesl žádné podstatné změny. Biden v něm apeloval na Putina, aby si uvědomil, že by s sebou ruská invaze na Ukrajinu přinesla „rozsáhlé lidské utrpení“, a varoval ho, že protiopatření Západu budou pro Moskvu velmi tvrdá.

Z rozhovoru však nezískal žádný náznak toho, že by Putin byl připraven polevit ze svého tlaku na Ukrajinu. Pořád je možné, že v příštích dnech ruská vojska do země vpadnou.

Odchod z Ukrajiny a možná invaze

Joe Biden v pátek vyzval Američany k neprodlenému opuštění Ukrajiny. S evakuací občanů USA, kteří nestihnou komerční lety a vydají se pozemními komunikacemi, mají pomoci američtí vojáci, kteří na ně čekají v Polsku u hranic s Ukrajinou.

Server Politico s odvoláním na tři oficiální zdroje z Washingtonu a Evropy napsal, že by ruská invaze mohla začít ve středu 16. února. Moskva dlouhodobě popírá, že by se na Ukrajinu chystala zaútočit.