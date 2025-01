Závan oligarchie a zírání do výstřihu. Trump se bezostyšně obklopil boháči

Nejbohatší muž světa a Trumpův horlivý podporovatel Elon Musk se baví s výkonným ředitelem Googlu Sundarem Pichaiem, zatímco je z řady za nimi až láskyplně pozoruje Trumpův nominant na ministra vnitra Doug Burgum, jenž sám je milionář. Pichai seděl vedle majitele Amazonu Jeffa Bezose, jeho snoubenky Lauren Sánchezové, majitele Mety Marka Zuckerberga a jeho manželky Priscilly Chanové.

Zuckerberg a Trumpův kandidát na ministra bydlení Scott Turner pobavili internet. Dívali se do výstřihu snoubenky majitele Amazonu Jeffa Bezose Lauren Sánchezové.

Za nimi seděli další možní budoucí členové Trumpovy administrativy – kandidát na šéfa zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr., na ministra bydlení Scott Turner a na ministra financí Scott Bessent. Nejblíž Trumpovi tak z nových ministrů byl nyní již potvrzený šéf diplomacie Marco Rubio, který seděl vedle Chanové.

Na dalších fotkách je vidět generální ředitel Applu Tim Cook, který stojí před Trumpovovým výběrem na post ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemovou. A výkonný ředitel čínské sociální sítě TikTok Shou Zi Chew měl místo vedle nominantky na pozici šéfky tajných služeb Tulsi Gabbardové.

Prorepublikánský list The New York Post si všímá, že šéfové technologických firem a jedni z nejbohatších lidé na světě obsadili prominentní místa blízko Trumpovi, zatímco republikánští guvernéři, včetně Rona DeSantise z Floridy a Grega Abbotta z Texasu, vše sledovali z přeplněné místnosti v suterénu Kapitolu.

„Je to odklon od tradice, zvláště u prezidenta, který sám sebe charakterizoval jako zastánce dělnické třídy,“ podotýká agentura AP. „Místa v takové blízkosti prezidenta jsou obvykle vyhrazena jeho rodině, bývalým prezidentům a dalším vzácným hostům.“

Protože došlo kvůli chladnému počasí k přesunutí inaugurace do vnitřních prostor, kvůli omezené kapacitě asi jen 600 lidí se do Rotundy Kapitolu nevešli všichni členové Kongresu. Přesto se Bezos a Zuckerberg zajistili místo pro své drahé polovičky. The New York Post si všímá, že nejbohatší Evropan, zakladatel francouzského konglomerátu LVMH Bernard Arnault, dokonce vzal na ceremoniál svou manželku, dceru i syna.

Oligarchizace USA?

Trumpův předchůdce Joe Biden před svým odchodem varoval před oligarchizací USA. Trump to odmítl. Poukázal na to, že mnoho miliardářů tradičně sponzorovalo demokraty, včetně jeho protivnice v prezidentském klání Kamaly Harrisové. Podle něj se odklonili od Bidenovy administrativy, když zjistili, že bývalý šéf Bílého domu „neví, o čem zatraceně mluví“.

„Opustili ho,“ dodal Trump, který v minulosti Zuckerberga či Bezose ostře kritizoval. „Všichni byli s ním, všichni do jednoho, a teď jsou všichni se mnou.“

Musk během voleb daroval na Trumpovu prezidentskou kampaň přes 250 milionů dolarů, prezident jej po výhře jmenoval šéfem „ministerstva efektivity“. Amazon, Meta, Google či Microsoft a další společnosti věnovaly miliony dolarů do Trumpova inaugurační fondu, podle pozorovatelů s jasným cílem získat si přízeň nového vedení.

Přítomnost technologických magnátů s majetkem přesahujícím jeden bilion dolarů podle listu The Washington Post „v neobvykle syrové a transparentní podobě ukázal hierarchii nové Trumpovy éry“. Staronový šéf Bílého domu od miliardářů obdržel legitimitu, po které tolik toužil během svého prvního prezidentské období. Tehdy měl pocit, že se mu jí nedostalo, dodává list s tím, že Trump slibuje směřování prostředků ke svým oblíbencům.

„Nic ode mě nedostanou,“ dušuje se přitom Trump, který je sám miliardář. „Nepotřebuji (jejich) peníze, ale chci, aby se národu dařilo dobře, a oni jsou chytří lidé a vytvářejí spoustu pracovních míst.“

Z demokratického tábora se proti přítomnosti boháčů objevila kritika. „Když mluvíme o oligarchii, lidé ji dnes viděli přímo před očima,“ řekl levicově orientovaný senátor Bernie Sanders. „Prezident byl obklopený třemi lidmi, kteří mají větší majetek než spodní polovina americké společnosti. To je vše, co musíte vědět, abyste viděli, co se v této zemi děje.“

I z Trumpova MAGA hnutí se ozývají hlasy, které vyjadřují nespokojenost s bohatými lidmi z okolí prezidenta. Někdejší Trumpův vrchní stratég a prominentní představitel americké pravice Steve Bannon se domnívá, že Inaugurace se přesunula do Kapitolu jednoduše proto, že šéfové technologických firem jsou příliš „měkcí“, aby vydrželi chlad. Muska označuje za „opravdu zlého muže“ a Zuckerberga obviňuje, že se proti Trumpovi obrátí, jakmile bude mít příležitost.

Bannon ale zároveň uvádí, že miliardáři přišli na akci jako „prosebníci“. „Většina lidí v našem hnutí se na to dívá tak, že prezident Trump zlomil oligarchy, zlomil je a oni se vzdali.“