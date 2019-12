Trump se nezúčastní slyšení v Kongresu. Nebylo by fér, tvrdí Bílý dům

Právní poradce Bílého domu Pat Cipollone v dopisu uvádí, že se nedá očekávat, že by se Trumpův tým „mohl spravedlivě účastnit slyšení, když ještě nebyli jmenováni svědci a zároveň zůstává nejasné, zda právní výbor umožní prezidentovi konání spravedlivého procesu prostřednictvím dalších slyšení“.

Agentura Reuters nejprve uvedla, že Bílý dům do lhůty, která vypršela v neděli v 18:00 místního času (o půlnoci SEČ) nevystoupil s žádným veřejným prohlášením ohledně účasti v nynějším řízení o ústavní žalobě. Později ale citovala právě z dopisu, který zaslal Cipollone šéfovi právního výboru Jerroldovi Nadlerovi. Nadler minulý týden uvedl, že by Trump na slyšení buď měl dorazit, nebo „si přestat na celý proces stěžovat“.

Bílý dům zatím nesdělil, zda se Trump případně zúčastní druhého slyšení, jehož datum ještě nebylo stanoveno. Na pozvánku na druhé slyšení Trumpova administrativa podle svých slov odpoví do pátku.

V dopise Nadlerovi Cipollone rovněž obvinil výbor Sněmovny reprezentantů „z absolutního nedostatku řádného procesu a základní spravedlnosti“ při vyšetřování. Pozvánka již na tuto středu 4. prosince neposkytla podle Cipolloneho Bílému domu dostatečný čas na přípravu a rovněž v ní nejsou informace o svědcích.

Donald Trump nedávno prohlásil, že proces impeachmentu vítá, i když odvolání z funkce nečeká.

Právní výbor, který stejně jako ostatní sněmovní orgány ovládají opoziční demokraté, začne projednávat ústavní žalobu ve středu. V minulých dvou týdnech o impeachmentu jednal výbor pro kontrolu zpravodajských služeb, který si předvolal k veřejnému slyšení kolem deseti svědků.

Z dosavadních sněmovních výslechů amerických diplomatů a vládních činitelů vyplynulo, že Trump tlačil na Ukrajinu, aby otevřela vyšetřování jeho politického soka Joea Bidena. Demokraté to označují za nepřípustné zatahování cizího státu do kampaně před prezidentskými volbami, které Američany čekají příští rok v listopadu.

Po jednání právního výboru by podle amerických médií mohlo formální rozhodnutí o impeachmentu padnout ve Sněmovně reprezentantů během několika týdnů. Svá dobrozdání by během té doby měly ještě odevzdat zahraniční výbor a výbor pro dohled a reformu. Následovat má debata v Senátu ovládaném republikány, který by o osudu prezidenta rozhodoval. Nepředpokládá se, že by Trumpa z funkce odvolal.