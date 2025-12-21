Zvali nás, teď nás ženou. Trump migranty neúprosně vyhání, protesty nepomáhají

„Jednoduše se zaregistruju, imigrační úřad ověří totožnost a zaplatí mi jednorázovou letenku zpět domů,“ vysvětluje. Pokud se pak nahlásí, že je zpět doma, dostane za odměnu od vlády tisíc dolarů.
„Funguje to prý přesně tak, jak slibují. Tisícovka dolarů jsou v Nikaragui velké peníze, dá se s tím chvíli vyžít,“ dodává Carlos. Z USA už tak odešlo domů mnoho jeho kamarádů. Nechtěli čekat na to, až je bude deportovat imigrační policie. Navíc se jim prý ilegální pobyt odpustí a v budoucnu se budou třeba moci do USA i vrátit. To ale většina považuje za nemožné, na výlet to je příliš drahá záležitost a pro život a práci legální dokumenty prostě neseženou.
Odsun nelegálních migrantů asi bude nadále pokračovat. Demonstrace, kde se místní nelegálních migrantů zastávají, zatím nemají na současnou administrativu žádný vliv.