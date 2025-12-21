Zvali nás, teď nás ženou. Trump migranty neúprosně vyhání, protesty nepomáhají

Premium

Fotogalerie 5

USA letos opustilo rekordních 2,5 milionu ilegálních migrantů | foto: Reuters

Hedvika Millerová
Od naší spolupracovnice v USA - USA letos opustilo rekordních 2,5 milionu ilegálních migrantů. „Dříve nás sem zvali, teď nás vyhánějí,“ říká mi na západním pobřeží Floridy pětatřicetiletý Carlos. Po třech letech v USA se rozhodl odejít zpět domů do Nikaraguy. Použije k tomu speciální mobilní program zvaný CBP HOME, který zavedla Trumpova vláda.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Jednoduše se zaregistruju, imigrační úřad ověří totožnost a zaplatí mi jednorázovou letenku zpět domů,“ vysvětluje. Pokud se pak nahlásí, že je zpět doma, dostane za odměnu od vlády tisíc dolarů.

„Funguje to prý přesně tak, jak slibují. Tisícovka dolarů jsou v Nikaragui velké peníze, dá se s tím chvíli vyžít,“ dodává Carlos. Z USA už tak odešlo domů mnoho jeho kamarádů. Nechtěli čekat na to, až je bude deportovat imigrační policie. Navíc se jim prý ilegální pobyt odpustí a v budoucnu se budou třeba moci do USA i vrátit. To ale většina považuje za nemožné, na výlet to je příliš drahá záležitost a pro život a práci legální dokumenty prostě neseženou.

Odsun nelegálních migrantů asi bude nadále pokračovat. Demonstrace, kde se místní nelegálních migrantů zastávají, zatím nemají na současnou administrativu žádný vliv.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Nejčtenější

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

OBRAZEM: Odhalené břehy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje

Nízká hladina vodní nádrže Orlík pohledem z dronu (16. prosinec 2025)

Kvůli nízkým přítokům klesla hladina vodní nádrže Orlík a pozorovatelé tak v současnosti mohou sledovat výrazně odhalené břehy. Situace není kritická a nejde ani o historický rekord, uvedla mluvčí...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

KOMENTÁŘ: Návrat k EET musí být novým začátkem, nikoli opakováním starých chyb

Petr Linx, artner poradenské společnosti BDO

Nová vláda Andreje Babiše avizuje, že v roce 2027 by se podnikatelé mohli opět setkat s povinností elektronicky evidovat hotovostní tržby. Proti původní podobě má mít EET druhé generace jednodušší...

21. prosince 2025

Z přivýdělků je dnes zlatý důl. Hodinový manžel si přijde i na 800 korun za hodinu

Premium
Lidé si stále častěji platí za práci, kterou jejich rodiče doma dělali sami. Od...

Po službách hodinových manželů či uklízeček roste poptávka a stále více lidí je nebere jen jako brigádu, ale jako hlavní příjem. Pan Stanislav pověsil na hřebík práci montážního dělníka v závodu na...

21. prosince 2025

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

21. prosince 2025

Test tuzemských perlivých vín: Itálii se vyrovnají. Až na vzorky s chutí plastu či gumy

Premium
ilustrační snímek

Chryzantémy, letní jabloň z dětství u prarodičů, rozkvetlá větvička, hruškový kompot, ale také shnilá jahoda, zatuchlý mák či zubní pasta. Profesionální degustátoři hodnotili šestnáct perlivých vín z...

21. prosince 2025

Sliby versus realita. Výrobní boom v USA se pod Trumpem nekoná

Americký prezident Donald Trump v Kennedyho centru ve Washingtonu během...

Během kampaně Donald Trump sliboval zlaté časy pro manuálně pracující Američany. Ujišťoval, že jako prezident pomůže s opětovným oživením americké výroby i s tvorbou nových pracovních míst. Ačkoliv...

21. prosince 2025

Zvali nás, teď nás ženou. Trump migranty neúprosně vyhání, protesty nepomáhají

Premium
USA letos opustilo rekordních 2,5 milionu ilegálních migrantů

Od naší spolupracovnice v USA USA letos opustilo rekordních 2,5 milionu ilegálních migrantů. „Dříve nás sem zvali, teď nás vyhánějí,“ říká mi na západním pobřeží Floridy pětatřicetiletý Carlos. Po třech letech v USA se rozhodl...

21. prosince 2025

„Nalodění se souhlasem“. USA se u Venezuely zmocnily dalšího ropného tankeru

Ropný tanker zakotvený v jezeře Maracaibo v západní Venezuele. (20. prosince...

Bezpečnostní složky Spojených států se v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely zmocnily dalšího nákladního plavidla. Znovu šlo o tanker stejně jako v prvním podobném případě z minulého týdne.

20. prosince 2025  22:28

Sešvihala nacistu bičíkem. Poválečné pomstě však Adina Mandlová neunikla

Premium
Adina Mandlová se v Československu těšila popularitě srovnatelné s hvězdami z...

Když se ohlédneme za érou prvorepublikového filmu a měli bychom říct jméno jen jediné herečky, s největší pravděpodobností by to byla Adina Mandlová. V Československu se skutečně těšila popularitě...

20. prosince 2025

Historický debakl. CIA ztratila plutonium v Himálaji, palivo mohou vrátit jen tající ledy

Premium
Lesknoucí se vrcholek Nanda Devi (28. listopadu 2022)

Jedno z největších selhání americké tajné služby CIA se odehrálo na vrcholu studené války v horách u hranice Indie s Čínou. Americká vláda tehdy přišla o cenné radioaktivní palivo, které by vystačilo...

20. prosince 2025

Vánoce v krabici od bot. Češi letos obdarují desetitisíce dětí v nouzi

Charitativní sbírka Krabice od bot letos obdaruje přibližně 65 tisíc dětí. (8....

Udělat radost se sbírkou Krabice od bot pomáhá řada dobrovolníků. Část dárků pro děti, které by toho jinak moc nedostaly, prošla i přes centrum českobratrské církve v pražských Nuslích.

20. prosince 2025  19:14

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Musk se stal prvním člověkem, jehož majetek překonal 700 miliard dolarů

Elon Musk při děkovné řeči k příznivcům v hale Capital One Arena ve...

Americký podnikatel, spoluzakladatel a šéf automobilky Tesla Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek pokořil hranici 700 miliard dolarů (zhruba 14,5 bilionu Kč), informoval časopis...

20. prosince 2025  18:55

Putin chce celou Ukrajinu i bývalé země východního bloku, varují zpravodajci z USA

Sledujeme online
Ruský prezident Vladimir Putin promlouvá na každoroční výroční konferenci. (19....

Ruský prezident Vladimir Putin chce obsadit celou Ukrajinu i bývalé země východního bloku, varují americké zpravodajské služby. Šéf Kremlu na svých územních požadavcích stále trvá i přesto, že...

20. prosince 2025  18:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.