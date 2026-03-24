Hvězda, která nemá klid. Trumpův symbol v Hollywoodu opět čelil útoku

Autor:
  18:46
Hollywoodský chodník slávy se stal dějištěm dalšího pokusu o likvidaci hvězdy Donalda Trumpa. Neznámý pachatel se ji snažil z chodníku slávy vytrhnout. Vandalský počin přišel v době, kdy americká politika vře kvůli útokům na Írán či odtajňování vládních spisů ohledně kauzy Jeffreyho Epsteina, v nichž se Trumpovo jméno četně zmiňuje.
Někdo se opět pokusil vypáčit hvězdu Donalda Trumpa z chodníku slávy (24....

Někdo se opět pokusil vypáčit hvězdu Donalda Trumpa z chodníku slávy (24. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Donald Trump a jeho poškozená hvězda na hollywoodském chodníku slávy (Los...
Poškozená hvězda Donalda Trumpa na hollywoodském chodníku slávy (Los Angeles,...
Poškozená hvězda Donalda Trumpa na hollywoodském chodníku slávy (Los Angeles,...
Podle fotografií z místa se tentokrát vandal nepokoušel o symbolické potřísnění barvou nebo překreslení, ale o likvidaci celé desky. Z hlubokých rýh a odštěpků v okolí růžového mramoru je patrné, že útočník použil páčidlo nebo podobný nástroj. Pokus byl však neúspěšný, hvězda v chodníku odolala dalšímu z útoků.

Dnešní incident volně navázal na incident ze začátku roku. Už v lednu se na sociálních sítích stala virální fotografie hvězdy, na které byly nasprejovány čtyři urážky: „terorista, p*dofil, zrádce, tyran“, upozornil například americký deník Newsweek.

Jaký je původ hvězdy?

Trumpova hvězda byla instalována v roce 2007 jako ocenění za působení v reality show The Apprentice a za pořádání soutěží krásy Miss Universe.

Zatímco čerstvý útok je předmětem šetření, předchozí incidenty z posledních týdnů měly jasný politický podtext. Jak uvádí list The Express Tribune, protestující u hvězdy nedávno instalovali kovovou kartotéku s nápisem „Epstein files“, která obsahovala fotografie Trumpa po boku zesnulého finančníka Jeffreyho Epsteina. Tato instalace reagovala na odtajnění tisíců stran vládních záznamů, v nichž se prezidentovo jméno často objevuje.

Historie útoků na tento konkrétní kus chodníku je dlouhá a pro údržbu nákladná. V roce 2016 aktivista pod pseudonymem „Plastic Jesus“ kolem hvězdy postavil miniaturní vězeňskou celu, později jiný muž použil k likvidaci sbíječku a krumpáč. Podobný scénář se opakoval v roce 2018, kdy čtyřiadvacetiletý mladík hvězdu výrazně poničil krumpáčem, který ukryl v pouzdře na kytaru.

Městské zastupitelstvo ve West Hollywoodu kvůli incidentům již v srpnu roku 2018 jednomyslně schválilo rezoluci, v níž vyzvalo Hollywoodskou obchodní komoru k odstranění Trumpovy hvězdy.

Navzdory kritice a faktu, že opravy už stály přes 20 tisíc dolarů, Hollywoodská obchodní komora odmítá hvězdu trvale odstranit. Argumentuje tím, že Chodník slávy je historickou památkou a jednou udělená ocenění jsou pevnou součástí historie bulváru.

V minulosti ji bránil zejména prezident komory Leron Gubler: „Hollywoodský chodník slávy je historickou památkou, která oslavuje profesní přínos oceněných osobností. Jakmile jsou hvězdy jednou nainstalovány, jsou považovány za pevnou součást historické podoby celého chodníku.“

26. července 2018
Hvězda, která nemá klid. Trumpův symbol v Hollywoodu opět čelil útoku

Někdo se opět pokusil vypáčit hvězdu Donalda Trumpa z chodníku slávy (24....

Hollywoodský chodník slávy se stal dějištěm dalšího pokusu o likvidaci hvězdy Donalda Trumpa. Neznámý pachatel se ji snažil z chodníku slávy vytrhnout. Vandalský počin přišel v době, kdy americká...

