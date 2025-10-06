Trump hovořil s Hamásem o ukončení války v Gaze. Jednání označil za pozitivní

Autor: ,
  6:27
Americký prezident Donald Trump o víkendu jednal s palestinským hnutím Hamás o ukončení izraelské války v Gaze a o propuštění rukojmích. Šéf Bílého domu dodal, že jednání rychle pokročila. V Egyptě se v pondělí uskuteční nepřímá jednání o předání izraelských rukojmích, které Hamás unesl z jihu Izraele v říjnu 2023, což vyvolalo izraelskou ofenzívu v Pásmu Gazy.
Fotogalerie1

Americký prezident Donald hovoří před vysokými vojenskými vůdci na základně námořní pěchoty Quantico ve Virginii. (30. září 2025) | foto: Evan VucciČTK

„O víkendu proběhly velmi pozitivní rozhovory s Hamásem a zeměmi z celého světa (arabskými, muslimskými a všemi ostatními) o propuštění rukojmí, ukončení války v Gaze, ale především o dosažení dlouho očekávaného míru na Blízkém východě,“ uvedl Trump na své síti.

Do Egypta směřují delegace Izraele i Hamásu, kde se připojí ke zprostředkovatelům nepřímých rozhovorů z Egypta, Kataru a Spojených států. Jednání mají podle předpokladů začít v pondělí ráno. Delegaci Hamásu povede Chalíl Hajja, který byl cílem zářijového izraelského vzdušného útoku v katarském Dauhá.

„Řekli mi, že první fáze by měla být dokončena tento týden a vyzývám všechny, aby jednali rychle,“ uvedl dále Trump.

Izraelská ekonomika se drží, válce i vládě navzdory. Táhnou i obranné technologie

Trumpův 20bodový plán nepočítá s tím, že by Hamás měl v budoucnosti Pásma Gazy nějakou roli. Dokument navrhuje plné odzbrojení palestinského území a ustanovení technokratické palestinské vlády bez účasti stran. Dohlížela by na ni mezinárodní rada vedená Trumpem. V Pásmu Gazy by měla působit Mezinárodní stabilizační síla, na jejímž ustanovení by Spojené státy spolupracovaly s arabskými zeměmi. Postupně by nahradila izraelskou armádu.

Členové Hamásu, kteří by s novým pořádkem souhlasili a složili zbraně, by mohli zůstat v Pásmu Gazy. Ostatní by měli odejít do vyhnanství do zemí, které je budou ochotné přijmout.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.

Podle pátečních údajů tamního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 67 139 Palestinců. Tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, OSN považuje za spolehlivé.

Válka v Izraeli

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Trump hovořil s Hamásem o ukončení války v Gaze. Jednání označil za pozitivní

Americký prezident Donald Trump o víkendu jednal s palestinským hnutím Hamás o ukončení izraelské války v Gaze a o propuštění rukojmích. Šéf Bílého domu dodal, že jednání rychle pokročila. V Egyptě...

6. října 2025  6:27

Pavel přijme lídry stran. I Okamuru a Macinku, s nimiž Babiš jedná o vládě

Prezident Petr Pavel dokončí úvodní kolečko jednání s předsedy stran, které budou zastoupeny ve Sněmovně po volbách. U Pavla se vystřídají postupně předseda Pirátů Zdeněk Hřib, šéf hnutí SPD Tomio...

6. října 2025  6:05

Všichni to házíme Babišovi, on zamete. V ghettech se těší na „zlatého Andrejka“

Premium

Mostecké sídliště Chanov, čtvrť Předlice v Ústí nad Labem a obec Bečov nedaleko Mostu. Mají hodně společného. Jsou to sociálně vyloučené lokality, kde letos dorazilo ke sněmovním volbám o dost víc...

6. října 2025

ANALÝZA: Babišův triumf. Varianty, jak bude složená vláda

Premium

ANO je v euforii, dostalo 34,5 procenta hlasů a je na něm, aby sestavilo vládu. V koalici SPOLU je velké rozčarování. A hnutí Stačilo! ve Sněmovně není vůbec.

6. října 2025

Nečekaná sněhová bouře uvěznila v táborech Mount Everestu tisíc horolezců

Na tibetských svazích Mount Everestu jsou v plném proudu záchranné práce, sněhová bouře tam v horolezeckých táborech na východní straně hory uvěznila asi 1 000 lidí. S odvoláním na čínská média o tom...

5. října 2025  22:56

Soudruhu Zaorálku. Spisovatelka se ostře opřela do politika kvůli šikmému kostelu

Spisovatelka Karin Lednická se ohradila proti předvolebnímu videu Lubomíra Zaorálka. Bývalý ministr kultury a nynější místopředseda SOCDEM se totiž natočil u známého šikmého kostela v Karviné a...

5. října 2025  21:59

Lidovci míří do opozice, řekl Výborný. Projekt SPOLU má podle něj dál smysl

V neděli odpoledne se sešlo předsednictvo KDU-ČSL. Jeho členové řešili, co dál po volbách, které pro koalici SPOLU celkově znamenaly neúspěch. Lidovci ale získali 16 poslanců, jejich kandidáti v...

5. října 2025  16:22,  aktualizováno  21:36

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

5. října 2025  21:29

RECENZE: Naučné Ratolesti s Geislerovou si bohužel všímají více dospělých než dětí

50 % Premium

Deset dílů v duchu aktuálních společenských jevů slibuje premiérový seriál ČT Ratolesti. Tematicky i osvětově navazuje na Ochránce, jednotlivé příběhy z maloměsta propojují tři postavy: adiktoložka...

5. října 2025  21:20

Sedí Zrádci v křeslech z Křivoklátu? Natáčení reality show odhalilo nový rozměr hradu

Druhá série reality show Zrádci se opět těší velké sledovanosti, a to i díky krásným kulisám. Proč byl vybrán právě Křivoklát a jak náročné je natáčení na středověkém hradě?

5. října 2025  21:14

Od neutrality k atomovkám. Ve Švédsku volají po vlastních jaderných zbraních

Švédská veřejnost je neklidná. Vzduch v severské zemi víří debata o vlastních jaderných zbraních a volání některých po tom, aby se pokusila je znovu vyrobit. S myšlenkou si zahrávají už i někteří...

5. října 2025  20:41

Známá jména. Nový francouzský premiér vsadil převážně na ministry bývalé vlády

Francouzský premiér Sébastien Lecornu při formování nového kabinetu vsadil na ministry bývalé vlády. Ve funkcích potvrdil například ministra vnitra Bruna Retailleaua, šéfa diplomacie Jean-Noëla...

5. října 2025  20:12,  aktualizováno  20:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.