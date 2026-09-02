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Nastal čas pro Hormuzský průliv? Záliba Trumpa v přejmenovávání míst nepolevuje

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  19:46

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Trump zveřejnil na své sociální síti mapu, na níž je Hormuzský průliv označen za nové území USA. (18. srpna 2026) | foto: Donald Trump/ Truth Social

Americký prezident Donald Trump v pátek na své sociální síti zveřejnil příspěvek, v němž zvažuje, zda nepřejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv. Zároveň opět prohlásil, že průliv, který je klíčový pro globální přepravu ropy, je pod kontrolou Spojených států.

„Teď, když je to pod kontrolou USA, neměli bychom přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv? Stejně jako samotná Amerika by byl ‚žhavější ? než kdykoliv předtím! Děkuji vám za pozornost věnovanou této záležitosti,“ napsal Trump v krátkém příspěvku.

V polovině srpna na své sociální síti označil Hormuzský průliv za nové území Spojených států, na což íránská diplomacie reagovala prohlášením, že šéf Bílého domu žije v bludu.

Apple váhá s přejmenováním Ontarijského jezera. Trump je vyzval k nápravě

Hormuzský průliv, nacházející se mezi Perským a Ománským zálivem, který je součástí Arabského moře, představuje klíčovou vodní cestu pro přepravu zejména ropy a zemního plynu.

Po začátku konfliktu na Blízkém východě Írán v odvetě na údery USA a Izraele volnou plavbu průlivem pomocí hrozeb i několika úderů na lodě prakticky zablokoval a úžinu zřejmě i částečně zaminoval.

Plavba tímto místem je kvůli riziku íránských útoků výrazně utlumená, což zvedá ceny paliv. Kontrola a zajištění bezpečné plavby úžinou se tak staly jedním z hlavních témat války. Teherán si chce udržet kontrolu nad správou průlivu, zatímco Spojené státy žádají svobodnou a bezpečnou plavbu tankerů a nákladních lodí.

Souhlasíte s přejmenováním Hormuzského průlivu na Trumpův?

Jednostranné přejmenovaní zeměpisných názvů Trump už v minulosti podnikl. Čerstvým příkladem je výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera mezi kanadskou provincií Ontario a americkým státem New York na Americké jezero.

Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel šéf Bílého domu v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Kanadský premiér Mark Carney zdůraznil, že Kanaďané budou vždy používat původní název.

Po svém loňském návratu do funkce Trump také nechal přejmenovat Mexický záliv na Americký záliv. Toto označení ale neužívá ani řada amerických médií, včetně agentury AP, s níž se kvůli tomu Trump dostal do sporu.

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