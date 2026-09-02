„Teď, když je to pod kontrolou USA, neměli bychom přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv? Stejně jako samotná Amerika by byl ‚žhavější ? než kdykoliv předtím! Děkuji vám za pozornost věnovanou této záležitosti,“ napsal Trump v krátkém příspěvku.
V polovině srpna na své sociální síti označil Hormuzský průliv za nové území Spojených států, na což íránská diplomacie reagovala prohlášením, že šéf Bílého domu žije v bludu.
|
Apple váhá s přejmenováním Ontarijského jezera. Trump je vyzval k nápravě
Hormuzský průliv, nacházející se mezi Perským a Ománským zálivem, který je součástí Arabského moře, představuje klíčovou vodní cestu pro přepravu zejména ropy a zemního plynu.
Po začátku konfliktu na Blízkém východě Írán v odvetě na údery USA a Izraele volnou plavbu průlivem pomocí hrozeb i několika úderů na lodě prakticky zablokoval a úžinu zřejmě i částečně zaminoval.
Plavba tímto místem je kvůli riziku íránských útoků výrazně utlumená, což zvedá ceny paliv. Kontrola a zajištění bezpečné plavby úžinou se tak staly jedním z hlavních témat války. Teherán si chce udržet kontrolu nad správou průlivu, zatímco Spojené státy žádají svobodnou a bezpečnou plavbu tankerů a nákladních lodí.
Jednostranné přejmenovaní zeměpisných názvů Trump už v minulosti podnikl. Čerstvým příkladem je výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera mezi kanadskou provincií Ontario a americkým státem New York na Americké jezero.
Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel šéf Bílého domu v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Kanadský premiér Mark Carney zdůraznil, že Kanaďané budou vždy používat původní název.
Po svém loňském návratu do funkce Trump také nechal přejmenovat Mexický záliv na Americký záliv. Toto označení ale neužívá ani řada amerických médií, včetně agentury AP, s níž se kvůli tomu Trump dostal do sporu.