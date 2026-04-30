Trump dál trollí. Sdílel mapu, na níž je Hormuzský průliv pojmenován po něm

Americký prezident Donald Trump sdílel na své sociální síti Truth Social obrázek mapy Hormuzského průlivu, na které je klíčová vodní trasa nazvaná Trumpův průliv. Šéf Bílého domu o ní takto mluvil již dříve. Podle zákulisních informací o přejmenování skutečně uvažuje. Jde o další z dlouhé řady provokativních AI videí a obrázků, jimiž se 47. prezident USA prezentuje.
Trump sdílel obrázek mapy, který původně zveřejnil účet IStandwithTrump47. Šéf Bílého domu ke snímku nepřidal žádný komentář.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

truthsocial.com/users/IStandWi

30. dubna 2026 v 1:22, příspěvek archivován: 30. dubna 2026 v 14:55

Prezident se minulý měsíc přeřekl a označil Hormuzský průliv za svůj. Ve svém projevu na konferenci Future Investment Initiative v Miami prohlásil, že Írán musí „otevřít Trumpův průliv – tedy Hormuzský, čímž vyvolal smích.

„Promiňte. Je mi to moc líto. Taková hrozná chyba,“ omluvil se. „Fake news budou psát ‚Náhodou řekl‘. Ne, u mě se žádné náhody nestávají, alespoň ne příliš často. Kdyby ano, byl by z toho pořádný poprask.“

Portál New York Post nicméně tvrdí, že Trump přejmenování Hormuzského průlivu skutečně zvažuje. Kromě pojmenování po sobě přemýšlí i nad novým názvem „Americký průliv“.

USA mají nový plán pro otevření Hormuzského průlivu, píše WSJ

„On skutečně věří, že pokud ho budeme střežit, pokud se o něj budeme starat, pokud ho budeme hlídat, pokud zajistíme volný a bezpečný průchod – tak proč bychom mu měli stále říkat Hormuzský?“ cituje portál nejmenovaný vysoce postavený zdroj z Trumpovy administrativy. „Co kdybychom tomu říkali Americký průliv?“

Na sociálních sítích se už objevil obrázek údajného Trumpova účtu, na němž ukazuje mapu s „Americkým průlivem“ místo Hormuzského. I když se později ukázal jako falešný, někteří Trumpovi příznivci to přesto nadšeně sdíleli jako skvělý nápad.

Zmatení nicméně není tolik překvapivé vzhledem k Trumpově tendenci měnit věci tak, aby nesly jeho nebo americké jméno. Prezident už například docílil toho, že se na Mapách Google objevuje Mexický záliv jako Americký záliv. Arménie a Ázerbájdžán zase loni při podpisu mírové smlouvy v Bílém domě nazvaly vytvořené dopravní spojení Trumpovou cestou pro mezinárodní mír a prosperitu.

Už žádné dobračisko. Trump varoval Írán jako tvrďák z akční střílečky

Prezident s oblibou též šíří AI obrázky a videa, která jej oslavují. Bílý dům například sdílel fotku, na níž je Trump zobrazen jako král. V jiném případě prezident prezentoval svou vizi Pásma Gazy pod americkou správou, kde mu vděční obyvatelé postavili zlatou sochu.

Naposledy zveřejnil snímek, na němž s kulometem jako akční hrdina hrozí Íránu. Ten nicméně zatím nevykazuje ochotu se kontroly nad Hormuzským průlivem vzdát. Nový název tak zřejmě bude muset počkat.

