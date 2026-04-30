Trump sdílel obrázek mapy, který původně zveřejnil účet IStandwithTrump47. Šéf Bílého domu ke snímku nepřidal žádný komentář.
Prezident se minulý měsíc přeřekl a označil Hormuzský průliv za svůj. Ve svém projevu na konferenci Future Investment Initiative v Miami prohlásil, že Írán musí „otevřít Trumpův průliv – tedy Hormuzský, čímž vyvolal smích.
„Promiňte. Je mi to moc líto. Taková hrozná chyba,“ omluvil se. „Fake news budou psát ‚Náhodou řekl‘. Ne, u mě se žádné náhody nestávají, alespoň ne příliš často. Kdyby ano, byl by z toho pořádný poprask.“
Portál New York Post nicméně tvrdí, že Trump přejmenování Hormuzského průlivu skutečně zvažuje. Kromě pojmenování po sobě přemýšlí i nad novým názvem „Americký průliv“.
USA mají nový plán pro otevření Hormuzského průlivu, píše WSJ
„On skutečně věří, že pokud ho budeme střežit, pokud se o něj budeme starat, pokud ho budeme hlídat, pokud zajistíme volný a bezpečný průchod – tak proč bychom mu měli stále říkat Hormuzský?“ cituje portál nejmenovaný vysoce postavený zdroj z Trumpovy administrativy. „Co kdybychom tomu říkali Americký průliv?“
Na sociálních sítích se už objevil obrázek údajného Trumpova účtu, na němž ukazuje mapu s „Americkým průlivem“ místo Hormuzského. I když se později ukázal jako falešný, někteří Trumpovi příznivci to přesto nadšeně sdíleli jako skvělý nápad.
Zmatení nicméně není tolik překvapivé vzhledem k Trumpově tendenci měnit věci tak, aby nesly jeho nebo americké jméno. Prezident už například docílil toho, že se na Mapách Google objevuje Mexický záliv jako Americký záliv. Arménie a Ázerbájdžán zase loni při podpisu mírové smlouvy v Bílém domě nazvaly vytvořené dopravní spojení Trumpovou cestou pro mezinárodní mír a prosperitu.
Už žádné dobračisko. Trump varoval Írán jako tvrďák z akční střílečky
Prezident s oblibou též šíří AI obrázky a videa, která jej oslavují. Bílý dům například sdílel fotku, na níž je Trump zobrazen jako král. V jiném případě prezident prezentoval svou vizi Pásma Gazy pod americkou správou, kde mu vděční obyvatelé postavili zlatou sochu.
Naposledy zveřejnil snímek, na němž s kulometem jako akční hrdina hrozí Íránu. Ten nicméně zatím nevykazuje ochotu se kontroly nad Hormuzským průlivem vzdát. Nový název tak zřejmě bude muset počkat.