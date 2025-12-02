„Vypadá to, že se Honduras snaží změnit výsledky svých prezidentských voleb. Pokud to udělá, tak si to odskáče!“ napsal Trump. Tamní volební komisi kritizoval za to, že podle něj sčítání náhle zastavila o půlnoci na 30. listopadu.
„Jejich sčítání se zastavilo, když bylo spočítáno pouze 47 procent hlasů. Je zcela nezbytné, aby komise sčítání hlasů dokončila. Hlasy stovek tisíc Hondurasanů musí být sečteny. Demokracie musí zvítězit!“ dodal.
Podle prozatímních výsledků vedou dva pravicoví kandidáti, a to Nasry Asfura prosazovaný Trumpem a Salvador Nasralla. Oba mají necelých 40 procent, Asfura je v těsném vedení. Levicová vládní kandidátka Rixi Moncadaová, které se dávaly podobné šance jako oběma konkurentům, je s velkou ztrátou třetí se ziskem 19 procent.
Zatím není ani jasné, kolik už bylo sečteno hlasů, protože stránky, kde by se měly průběžně aktualizovat výsledky, mají problémy.
USA požádaly Honduras o zatčení exprezidenta, je podezřelý z obchodu s drogami
Trump vstoupil do kampaně krátce před jejím koncem hrozbou, že pokud Hondurasané nezvolí Asfuru, omezí zemi pomoc ze Spojených států. Prohlásil také, že omilostní exprezidenta a Asfurova spolustraníka Hernándeze. V úterý se tak skutečně stalo, informovala na sociálních sítích Hernándezova manželka Ana García. Reuters pak s odvoláním na vězeňskou službu napsal, že Hernández už opustil vězení.
Trump Hernándeze omilostnil, i když jeho administrativa považuje boj proti drogám za jednu ze svých priorit a podniká vojenské útoky proti venezuelským plavidlům, která podle ní drogy převážejí.