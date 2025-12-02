Trump zpochybnil volby v Hondurasu a omilostnil exprezidenta vězněného za pašování

  15:20
Donald Trump na své sociální síti Truth Social zpochybnil řádnost sčítání hlasů nedělních prezidentských voleb v Hondurasu, za což hrozí vážnými následky. Trump před volbami podpořil pravicového kandidáta Nasryho Asfuru, který prozatím těsně vede o 515 hlasů. USA zároveň v úterý z vězení propustily bývalého honduraského prezidenta Juana Orlanda Hernándeze, který si zde odpykával trest 45 let vězení za pašování kokainu. Trump mu udělil milost.
Kandidát na prezidenta Hondurasu za Národní stranu Nasry Asfura (vlevo) ukazuje...

Kandidát na prezidenta Hondurasu za Národní stranu Nasry Asfura (vlevo) ukazuje svůj inkoustem potřísněný prst po odevzdání hlasu v Tegucigalpě a kandidát na prezidenta Hondurasu za opoziční Liberální stranu Salvador Nasralla pronáší projev před oznámením prvních výsledků prezidentských voleb v Tegucigalpě. (30. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Příznivci honduraské prezidentské kandidátky vládní strany Libertad y...
Donald Trump (30. listopadu 2025)
Bývalý prezident Hondurasu Juan Orlando Hernández. (15. února 2021)
Příznivci honduraské prezidentské kandidátky vládní strany Libertad y...
„Vypadá to, že se Honduras snaží změnit výsledky svých prezidentských voleb. Pokud to udělá, tak si to odskáče!“ napsal Trump. Tamní volební komisi kritizoval za to, že podle něj sčítání náhle zastavila o půlnoci na 30. listopadu.

„Jejich sčítání se zastavilo, když bylo spočítáno pouze 47 procent hlasů. Je zcela nezbytné, aby komise sčítání hlasů dokončila. Hlasy stovek tisíc Hondurasanů musí být sečteny. Demokracie musí zvítězit!“ dodal.

Podle prozatímních výsledků vedou dva pravicoví kandidáti, a to Nasry Asfura prosazovaný Trumpem a Salvador Nasralla. Oba mají necelých 40 procent, Asfura je v těsném vedení. Levicová vládní kandidátka Rixi Moncadaová, které se dávaly podobné šance jako oběma konkurentům, je s velkou ztrátou třetí se ziskem 19 procent.

Zatím není ani jasné, kolik už bylo sečteno hlasů, protože stránky, kde by se měly průběžně aktualizovat výsledky, mají problémy.

USA požádaly Honduras o zatčení exprezidenta, je podezřelý z obchodu s drogami

Trump vstoupil do kampaně krátce před jejím koncem hrozbou, že pokud Hondurasané nezvolí Asfuru, omezí zemi pomoc ze Spojených států. Prohlásil také, že omilostní exprezidenta a Asfurova spolustraníka Hernándeze. V úterý se tak skutečně stalo, informovala na sociálních sítích Hernándezova manželka Ana García. Reuters pak s odvoláním na vězeňskou službu napsal, že Hernández už opustil vězení.

Trump Hernándeze omilostnil, i když jeho administrativa považuje boj proti drogám za jednu ze svých priorit a podniká vojenské útoky proti venezuelským plavidlům, která podle ní drogy převážejí.

2. prosince 2025  16:34

2. prosince 2025  15:30

