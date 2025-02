Není to zrada, chceme mír, hájí šéf Pentagonu Trumpův hovor s Putinem

Podle Hegsetha je cílem amerického prezidenta „zastavit zabíjení a zajistit mír“. Trump je podle něj „nejlepší vyjednavač na této planetě“, řekl na jednáním ministrů obrany Severoatlantické aliance v Bruselu.

„Chceme zajistit, aby bylo NATO silné a robustní, aby odvrátilo jakoukoli budoucí agresi,“ prohlásil rovněž americký ministr v sídle Aliance. V této souvislosti je potřeba navýšit výdaje na obranu i navýšit výrobu v obranném průmyslu. Je odpovědností Evropy zastavit ruskou „válečnou mašinerii“, dodal Hegseth.

Je klíčové, aby byla Ukrajina zapojena do všech rozhovorů o své budoucnosti, uvedl generální tajemník NATO Mark Rutte. „Všichni chceme mír na Ukrajině a chceme, aby byla Ukrajina v co nejlepší pozici, než rozhovory začnou. Je ale zásadní, aby mír, který vzejde z rozhovorů, byl trvalý, to znamená, aby už Putin nemohl zabrat další území,“ uvedl šéf NATO. Dodal, že stejně se během středečního jednání vyjádřil i nový americký ministr obrany.

Bylo by lépe, pokud by USA Rusku nenabízely ústupky ještě před zahájením jednání o míru na Ukrajině, řekl německý ministr obrany Boris Pistorius. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková je přesvědčená, že Ukrajina a Evropa musí být součástí rozhovorů o míru na Ukrajině. Země podle ní potřebuje silné bezpečnostní garance.

Šéf Bílého domu ve středu oznámil, že telefonoval se svým ruským protějškem. Dohodli se, že zahájí jednání o ukončení války. Trump dodal, že se vzájemně navštíví ve svých zemích, přičemž prvně se sejdou zřejmě v Saúdské Arábii.

Trump upřesnil, že následně hovořil o obsahu rozhovoru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. „Definujeme naše společné kroky s Amerikou, abychom zastavili ruskou agresi a zajistili spolehlivý a trvalý mír. Jak řekl prezident Trump, pojďme to udělat,“ uvedl Zelenskyj, podle něhož si Ukrajina přeje mír víc než kdokoliv jiný.

Hlavním tématem čtvrtečního jednání je příprava na summit NATO, který se bude konat na konci června v Haagu. Ministři budou rovněž diskutovat právě o navýšení výdajů na obranu. Původní závazek vydávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) plní podle Rutteho asi dvě třetiny spojenců. Česko tento cíl splnilo v loňském roce. Podle Trumpa by ale spojenci v NATO měli na obranu vydávat pět procent HDP a ministr Hegseth uvedl, že s tím souhlasí. „Dvě procenta nejsou dostatečná, zlomových je pět procent,“ prohlásil americký ministr.

V současné době je v tomto ohledu lídrem Polsko, které do obrany loni investovalo více než čtyři procenta HDP a letos by měly tyto výdaje činit 4,7 procenta.