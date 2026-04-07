Zachráněný pilot jako vzkříšený Ježíš. Bůh je na naší straně, řekl Trump

  10:39
Americký ministr obrany Pete Hegseth přirovnal záchranu pilota sestřeleného letounu F-15 k zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Americký prezident Donald Trump ji označil za „velikonoční zázrak“. Zároveň uvedl, že Bůh je ve válce na straně Američanů.

„Sestřelen v pátek, na Velký pátek,“ upozornil šéf Pentagonu na údajnou shodu mezi Kristovou smrtí a pádem amerického letadla. Pilot se celou sobotu skrýval v jeskyni, připomínající hrob, ve kterém bylo uloženo Ježíšovo tělo.

Američané pilota zachránili v neděli, ve stejný den, kdy si křesťané připomínají Kristovo vzkříšení. „Odletěl z Íránu za svítání na Velikonoční neděli jako znovuzrozený pilot,“ prohlásil Hegseth s jasnou narážkou na Ježíšovo zmrtvýchvstání. „Celá země jásá. Bůh je dobrý.“

Hegseth naznačil, že pro pilota byly dramatické události i spirituálním zážitkem. „Když se mu konečně podařilo aktivovat nouzový vysílač, jeho první zpráva byla prostá a silná. Poslal vzkaz: ‚Bůh je dobrý,‘“ řekl. „V oné chvíli izolace a nebezpečí se naplno projevila jeho víra a bojovný duch.“

Takovou záchrannou akci by zvládl málokdo, komentují experti operaci USA

Bůh na nás dohlíží, tvrdí Trump

Záchranu náboženským jazykem popsal i sám Trump. „Byla velikonočním zázrakem,“ prohlásil. „Bůh na nás dohlížel. Úžasné.“

Šéf Bílého domu se domnívá, že Bůh je ve válce na Blízkém východě na straně USA. „Věřím, protože Bůh je dobrý,“ odpověděl na otázku listu The Washington Post, zda Bůh podporuje americké akce proti Íránu.

Nebývale ostrý papež. Modlitby válčících lídrů s krví na rukou Bůh odmítá, řekl

„Bůh chce vidět, že jsme se postarali o lidi,“ řekl, přičemž není jasné, zda tím myslel likvidaci íránských vůdců, nebo péči o íránský či americký lid.

Trump zároveň apeloval na Boží soucitnou stránku i na tu svou. „Bohu se nelíbí, co se děje. Mně se nelíbí, co se děje. Každý říká, že si to užívám. Já si tohle neužívám.“

Trumpova administrativa stále častěji rámuje válku v náboženských kategoriích. Skupina pastorů se modlila nad Trumpem v Bílém domě, aby v konfliktu zvítězil. Jeho duchovní poradkyně dokonce naznačila, že je jako Ježíš, a proto své protivníky porazí.

Trump je jako Ježíš, rozplývala se pastorka. Proč Bílý dům video raději stáhl

Hegseth, jenž se hlásí ke křesťanskému nacionalismu, vyzval Američany, aby se modlili za americké vojáky. Někteří příslušníci ozbrojených sil si však stěžují na vyhrocenou náboženskou rétoriku některých velitelů, již vykreslují útok na Írán jako cestu k soudnému dni.

Není křesťan, tvrdí bývalá spojenkyně

Trump má podporu především u evangelikálních křesťanů, kteří oceňují jeho prosazování konzervativní agendy „tradičních křesťanských hodnot“. Podle kritiků však tímto přístupem jeho administrativa narušuje hranici mezi náboženstvím a státem.

Modlete se na kolenou za naše vojáky, jménem Ježíše, vyzval Američany Hegseth

Někteří křesťané se vůči náboženské rétorice amerického vedení vymezují. Papež Lev XIV., jenž je amerického původu, k tomu uvedl, že Bůh odmítá modlitby lídrů, kteří mají ruce od krve.

Dřívější Trumpova oddaná stoupenkyně, bývalá ultrakonzervativní kongresmanka Marjorie Taylor Greeneová, o prezidentovi prohlásila, že „není křesťan“. „Ježíš nám přikazoval milovat se navzájem a odpouštět jeden druhému. Dokonce i našim nepřátelům.“

Trump se s pastory modlil v Oválné pracovně
Duchovní poradkyně amerického prezidenta, evangelikální pastorka a teleevangelistka Paula Whiteová-Cainová přirovnala Donalda Trumpa na velikonoční večeři v Bílém domě k Ježíši Kristu. (1. dubna 2026)
Americký ministr obrany Pete Hegseth se modlí s příslušníky Národní gardy. (28. listopadu 2025)
Zkáza. USA pro záchranu pilota obětovaly i některé stroje.
Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Ať se postará Evropa. Trump zvažuje konec války i bez otevření Hormuzského průlivu

Aktuální pohled na Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Kvůli poruše trakčního vedení nejezdily vlaky mezi Prahou a Radotínem

Nádraží Praha-Smíchov před rozsáhlou modernizací (13. února 2024)

Poškozené trakční vedení ve stanici Praha-Smíchov komplikovalo ráno a dopoledne dopravu mezi Prahou a Berounem. Vlaky nejezdily mezi pražským hlavním nádražím a Radotínem. Dálkové soupravy jezdily...

7. dubna 2026  7:01,  aktualizováno  10:53

Výherce jackpotu propásl lhůtu na výběr 300 milionů, nepomohlo ani pátrání

Hlavní poradce pro výherce v národní britské loterii Andy Carter pátrá po...

Dlouhých 180 dní měl na to, aby se přihlásil, přesto to nestihl. Neznámý nešťastník z Londýna minulý čtvrtek definitivně přišel o možnost vybrat si závratnou výhru 10,6 milionu liber (298 milionů...

7. dubna 2026  10:49

Zjasňující kometa viditelná pouhýma očima. Češi ji brzy mohou zahlédnout

Zjasňující kometa PanSTARRS na noční obloze

Následující zhruba dva týdny by měla být na české noční obloze k vidění zjasňující kometa. Podle Fyzikálního ústavu v Opavě je možné kometu s označením C/2025 R3, které se zjednodušeně říká...

7. dubna 2026  10:17

Zákon otevřel frustrovaným Američanům vrátka do Kanady. Mohou získat její pas

Americký a kanadský pas s pozadím americké vlajky.

Stěhování do Kanady už není jen prázdnou frází frustrovaných voličů. Přelomová změna kanadských zákonů legálně otevřela dveře milionům Američanů. Archiváři a právníci mají napilno. Občané USA pátrají...

7. dubna 2026  10:12

Počasí jim přálo. Skiareál ve Špindlerově Mlýně zšestinásobil zisk na 64 milionů

Jarní lyžování ve Špindlerově Mlýně (13. března 2026)

Společnosti Melida, která provozuje největší český skiareál ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších, stoupl v účetním roce 2024/2025 čistý zisk na 63,7 milionu korun z předchozích 9,9 milionu korun. Tržby...

7. dubna 2026  10:01

Šokující statistika: víc než půlka českých domácností má špatně pojištěný domov

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma Podpojištění - Tichý zabiják rodinných...

Více než polovina českých domácností má špatně nastavené pojištění nemovitosti. V iDNES Lounge na to upozornili ekonom Aleš Rod, Magdaléna Davis z Člověka v tísni, Lenka Slabejová z České asociace...

7. dubna 2026

Metro.cz vyletělo do nové dimenze: návštěvnost vzrostla o více než 100 %

Metro.cz vyletělo do nové dimenze: návštěvnost vzrostla o více než 100 %

Redesign, nová platforma Moje Metro a rozšířený tým přinesly výsledky. Na webu Metro.cz nejčtenějšího deníku v Praze nacházejí čtenáři perličky ze současnosti i historie, servisní informace a prostor...

7. dubna 2026

Lázeňství a vojáci. Karlovy Vary chtějí vysokou školu, vyjednává se s univerzitou

Premium
Aby mladí neodcházeli. Za vysokou školu ve svém kraji bojuje hlavně senátorka...

Aby mladí lidé z nejzápadnějšího cípu Čech neodcházeli kvůli vzdělání pryč a aby se měl o obyvatele kdo starat zejména po zdravotnické stránce. Ale jde třeba také o to, aby se zvýšil počet lidí v...

7. dubna 2026

Požár elektrokoloběžky vyhnal hosty z hotelu, žár poškodil i další vozítka

Hasič likviduje požár nabíjené elektrokoloběžky v areálu hotelu Miura v Čeladné...

Čtyři jednotky hasičů zasahovaly v pondělí večer v areálu beskydského hotelu Miura v Čeladné na Frýdecko-Místecku. Požár nabíjené elektrokoloběžky se rozšířil na další uskladněná kola a koloběžky, z...

7. dubna 2026  9:56

Změna času 2026. Kdy skončí letní čas a vrátí se přirozený, zvaný zimní

ilustrační snímek

V březnu jsme posunuli ručičkami na hodinách o 60 minut dopředu a na sedm měsíců přešli na používání letního času. Změna na přirozený čas, zvaný zimní, přijde zase na podzim, konkrétně v neděli 25....

7. dubna 2026  9:44

Policie hledá řidiče dodávky, který srazil cyklistu. Zastavil, pak si to rozmyslel

ilustrační snímek

Středočeští policisté pátrají po řidiči dodávky, který v úterý ráno srazil mezi Církvicí a Čáslaví na Kutnohorsku cyklistu. Po nehodě nejprve zastavil, pak si to ale rozmyslel a aniž by zraněnému...

7. dubna 2026  9:44

