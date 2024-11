Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Donald Trump je staronovým prezidentem USA poté, co se mu povedl největší politický comeback amerických dějin, zatímco demokraté napochodovali k porážce jako Němci ke Stalingradu. To mění nejen politickou, ale i kulturní trajektorii Ameriky a světa, jelikož je to také zásadní porážka pokrokářského vidění, což byl největší export Spojených států pod vedením demokratů.