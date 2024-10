Harrisová označila Trumpa za fašistu, on ji za ohrožení demokracie

„Myslíte, že je Donald Trump fašista?“ zeptal se moderátor stanice CNN Harrisové. „Ano, myslím,“ reagovala viceprezidentka. „A také jsem přesvědčena, že lidem, kteří ho v této věci znají nejlépe, by se mělo věřit,“ dodala s poznámkou, že několik lidí z dřívější Trumpovy administrativy ho označilo za nebezpečného a nevhodného výkonu funkce.

„Výslovně řekli, že pohrdá ústavou Spojených států. Řekli, že by už nikdy neměl být prezidentem USA. Víme, že proto s ním Mike Pence znovu nekandiduje,“ uvedla Harrisová s odkazem na svého předchůdce a bývalého viceprezidenta v době Trumpova fungování ve funkci hlavy USA. Dále uvedla, že Trump sympatizuje s diktátory, jako je Kim Čong-un nebo Vladimir Putin.

Harrisová své výroky pronesla poté, co bývalý Trumpův spolupracovník Kelly v rozhovoru pro magazín The Atlantic popisoval, jak Trump řekl, že by byl velmi potěšen, kdyby mu byl jeho personál stejně loajální jako nacističtí generálové Adolfu Hitlerovi. V rozhovoru pro The New York Times Kelly uvedl, že bývalý prezident „preferuje diktátorský přístup k vládě“ a zapadá do „obecné definice fašisty“.

Trumpův tým hovory o Hitlerovi rezolutně popřel. „Je to naprostá lež. Prezident Trump to nikdy neřekl,“ uvedl podle CNN poradce Alex Pfeiffer. Samotný exprezident na své sociální síti Truth Social na svého někdejšího podřízeného zaútočil. „Děkuji za vaši podporu proti naprostému degenerátovi jménem John Kelly,“ napsal a Kellyho obvinil, že si vše vymyslel. „Příběh o vojácích je lež, stejně jako řada dalších věcí, které řekl,“ okomentoval celou záležitost Trump.

Na adresu Harrisové bývalý šéf Bílého domu uvedl, že vyostřuje svou předvolební rétoriku a označil ji za hrozbu pro demokracii. „Soudružka Kamala Harrisová vidí, že prohrává a prohrává těžce... takže stále více zvyšuje svou rétoriku, jde až tak daleko, že mě nazývá Adolfem Hitlerem a čímkoliv jiným, co přijde na její zdeformovanou mysl. Ona je hrozbou pro demokracii,“ napsal na své síti Trump, ačkoliv ho Harrisová Hitlerem nenazvala.