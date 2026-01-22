Jeden z architektů brexitu a podle průzkumů pravděpodobný vítěz příštích parlamentních voleb Nigel Farage patří mezi nejvíc protrumpovské politiky na britské scéně. Když Spojené království navštívil vůdce republikánské většiny ve Sněmovně reprezentantů Mike Johnson, dalo se očekávat, že si oba muži budou v podstatě jen notovat.
Tak tomu však nebylo. „Přátelé se mohou v soukromí neshodnout, a to je v pořádku. Je to součást života, součást politiky. Ale když americký prezident vyhrožuje cly, pokud nesouhlasíme s tím, že nějakým způsobem převezme Grónsko, aniž by k tomu měl souhlas obyvatel Grónska, je to velmi nepřátelský čin. Jinak to vyjádřit nemohu,“ řekl Farage Johnsonovi.
Trump stále víc připomíná obráceného krále Midase. Všechno, čeho se dotkne, se promění v hovno.