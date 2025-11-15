Trump se pustil do své bývalé oblíbenkyně. Ta ho viní, že brání Epsteinovým spisům

Autor: ,
  10:59
Americký prezident Donald Trump oznámil, že přestává podporovat konzervativní republikánskou zákonodárkyni Marjorie Taylorovou Greeneovou s odkazem na její nedávnou kritiku jeho politiky. Tento vývoj představuje významný rozkol mezi republikánským prezidentem a jedním z jeho dosud nejvýraznějších a nejbližších spojenců v Kongresu, píše agentura Reuters.
Kontroverzní americká poslankyně Marjorie Taylorová Greeneová (14. listopadu...

Kontroverzní americká poslankyně Marjorie Taylorová Greeneová (14. listopadu 2022) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump čelí podezřením, že usnul v Oválné pracovně,...
Poslankyně ukazovala fotky polonahého Bidena mladšího
Jeffrey Epstein s Donaldem Trumpem na archivních záběrech z roku 1992
Autobusová zastávka v Londýně nedaleko americké ambasády, kde aktivisté...
10 fotografií

„Odvolávám svou podporu a schvalování ‚kongresmanky‘ Marjorie Taylorové Greeneové ze skvělého státu Georgia,“ napsal Trump v pátek pozdě večer na své sociální síti Truth Social.

Greeneová, která je od roku 2021 členkou Sněmovny reprezentantů, byla dlouhodobě horlivou zastánkyní Trumpovy politiky. V posledních týdnech ale zaujala některé postoje, které jsou v rozporu s postupem Bílého domu i některých jejích republikánských kolegů, píše Reuters.

Trump chce vyšetřit vazby demokratů na Epsteina, zaměří se i na Clintona

Trump na sociální síti napsal, že Greeneová si jenom „stěžuje, stěžuje, stěžuje“. Jejich spor podle něj začal, když jí poslal předvolební průzkum, který ukázal, že bez jeho podpory - kterou jí nehodlá poskytnout - nemá šanci vyhrát senátní nebo guvernérské volby. Pokud se ve volbách do Kongresu v příštím roce objeví mezi republikány vhodný protikandidát, bude mít jeho plnou podporu, dodal prezident.

Epsteinovy spisy

Greeneová, která se přímé kritice Trumpa dosud převážně vyhýbala, ve své reakci na síti X napsala, že ji Trump právě slovně napadl a lže o ní. Za skutečný důvod útoku označila svou snahu o zveřejnění spisů Jeffreyho Epsteina.

Prezident podle kongresmanky dost možná reagoval na její snahu přimět jeho administrativu, aby zveřejnila veškeré záznamy, které má k případu zesnulého finančníka a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Trump aféru kolem Epsteinova případu odmítá a označuje ji za podvod šířený demokraty.

Greeneová Trumpa obvinila, že až udivujícím způsobem bojuje za zastavení zveřejnění těchto dokumentů a že se snaží zastrašit ostatní republikány před hlasováním o jejich zveřejnění, které je na programu příští týden. Viditelně se od něj distancovala, když prohlásila, že „neslouží Donaldu Trumpovi“, ale „slouží Bohu, svému okresu a americkému lidu“.

Epstein nabízel Rusům rady, jak na Trumpa. Demokraté chtějí zveřejnit všechny spisy

Ve středu se spolu s dalšími třemi republikány ve sněmovně přidala k demokratům a podpořila hlasování o zveřejnění všech dokumentů ministerstva spravedlnosti týkajících se Epsteina a jeho sexuálních skandálů.

V minulých týdnech také kritizovala Trumpa za způsob zavádění cel a za zaměření prezidenta na zahraniční politiku; podle ní by se měl více věnovat domácí agendě. Nesouhlasí ani s Trumpovým tvrzením, že inflace je pod kontrolou, a říká, že republikáni potřebují plán na řešení nákladů na zdravotní péči. Na začátku roku také jako první zákonodárkyně z řad republikánů označila humanitární krizi v Pásmu Gazy za genocidu.

Greeneová odmítá spekulace, že si připravuje půdu na kandidaturu v prezidentských volbách v roce 2028, a tvrdí, že se soustředí pouze na svůj volební obvod na severozápadě Georgie.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....

Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck Halstead tehdy netušil, že mezi tisíci snímky z benefice uchovává i moment, který o pár let později...

S Dukou se loučí prezidenti, kněží i herci. Nad Hradem prolétla letadla ve tvaru kříže

Přímý přenos
Veřejnost a blízcí se loučí s kardinálem Dukou. Na snímku prezident Petr Pavel....

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu loučí s kardinálem Dominikem Dukou. Na Hradě je prezident Petr Pavel, bývalý prezident Miloš Zeman či herečka Jiřina...

15. listopadu 2025,  aktualizováno  11:06

Losu Emilovi se na Šumavě líbí, na procházce se připojil k návštěvníkům

Policisté z Nýrska na Šumavě vyjížděli na oznámení, že na zahradě je los Emil a...

Před několika dny zahlédli losa Emila na Šumavě, kde se při procházce připojil k návštěvníkům národního parku. V této lokalitě se zvíře pohybuje už nějaký čas, naposledy mu policisté pomáhali ze...

15. listopadu 2025  11:03

Trump se pustil do své bývalé oblíbenkyně. Ta ho viní, že brání Epsteinovým spisům

Kontroverzní americká poslankyně Marjorie Taylorová Greeneová (14. listopadu...

Americký prezident Donald Trump oznámil, že přestává podporovat konzervativní republikánskou zákonodárkyni Marjorie Taylorovou Greeneovou s odkazem na její nedávnou kritiku jeho politiky. Tento vývoj...

15. listopadu 2025  10:59

Po vzoru Vídně a Budapešti. Brno jako první město v Česku zahájilo vánoční trhy

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy...

Brno se jako první město v Česku ponořilo do vánoční atmosféry. Vánoční trhy začaly v pátek na většině místech v centru města. Slavnostní zahájení doprovodili pekelní krampusové, zpěvák Sebastian a...

15. listopadu 2025  10:13

V Rakousku zemřela mladá Češka, s dalšími vrstevníky surfovala na vlaku

ilustrační snímek

V rakouském okrese Melk na severu země zemřela v noci na sobotu Češka při takzvaném trainsurfingu, tedy při jízdě na vnější části vlaku. S ženou hrála tuto hazardní hru celá skupina mladistvých,...

15. listopadu 2025  9:55

Ve Stockholmu najel autobus do zastávky. Zemřeli tři lidé, další jsou zranění

Zastávka ve Stockholmu, do které najel autobus. (14. listopadu 2025)

Při autobusové nehodě v pátek odpoledne ve Stockholmu zemřeli tři lidé. Další tři byli se zraněními převezeni do nemocnice, informovala v pátek večer policie švédského hlavního města. Dvoupatrový...

14. listopadu 2025  16:42,  aktualizováno  15. 11. 8:04

Počet cizinců vzrostl. V Česku jich legálně žije 1,1 milionu, nejvíc je Ukrajinců

Příznivci Ukrajiny se sešli před americkou ambasádou v Praze, aby nápisem „Let...

Na konci září žilo v Česku legálně 1 107 403 cizinců. Oproti červnu jich přibylo asi 16 000, meziročně pak více než 28 000. Ministerstvo vnitra to uvedlo ve zprávě o migraci za třetí čtvrtletí...

15. listopadu 2025  7:35

„Přiznali, že podváděli.“ Trump chce zažalovat BBC až o pět miliard dolarů

Prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letadla Air Force One během...

Americký prezident Donald Trump chce zažalovat stanici BBC až o pět miliard dolarů (105 miliard korun). Žalobu chce podat příští týden, řekl novinářům během páteční cesty prezidentským speciálem....

15. listopadu 2025  7:13

Jak to vypadalo v ulicích v roce 1989? Některá místa byste nepoznali

Letos si připomínáme 36. výročí sametové revoluce. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva vždy přitáhne do ulic tisíce lidí, atmosféra roku 1989 je však neopakovatelná....

15. listopadu 2025

Pomoc Ukrajině nejde jen tak zastavit. Tomáš Pojar o válce, Gaze i plánech

Premium
Poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. (7. 11. 2025)

Tomáš Pojar pracoval jako poradce pro národní bezpečnost a patřil k nejbližším spolupracovníkům Petra Fialy. Jeho pozici vytvořila vláda koncem roku 2022 a v následujícím roce ji Pojar obsadil. Byl u...

15. listopadu 2025

Ani ne deset tisíc za garsonku. Jde postavit levné bydlení a nezkrachovat?

ilustrační snímek

Šestnáct tisíc korun měsíčně za sedmdesátimetrový byt nebo necelých deset tisíc za čtyřicetimetrovou garsonku. Tolik by stálo nákladové nájemné v bytovém domě, který použilo ministerstvo pro místní...

15. listopadu 2025

Trump chce vyšetřit vazby demokratů na Epsteina, zaměří se i na Clintona

Bývalý americký prezident Bill Clinton na konferenci Naše bezpečnost není...

Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že požádá ministerstvo spravedlnosti a Úřad pro federální vyšetřování (FBI), aby prošetřily vazby demokratů na finančníka a sexuálního násilníka...

14. listopadu 2025  22:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.