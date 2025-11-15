Trump se pustil do své bývalé oblíbenkyně. Ta ho viní, že brání Epsteinovým spisům

„Odvolávám svou podporu a schvalování ‚kongresmanky‘ Marjorie Taylorové Greeneové ze skvělého státu Georgia,“ napsal Trump v pátek pozdě večer na své sociální síti Truth Social.
Greeneová, která je od roku 2021 členkou Sněmovny reprezentantů, byla dlouhodobě horlivou zastánkyní Trumpovy politiky. V posledních týdnech ale zaujala některé postoje, které jsou v rozporu s postupem Bílého domu i některých jejích republikánských kolegů, píše Reuters.
|
Trump chce vyšetřit vazby demokratů na Epsteina, zaměří se i na Clintona
Trump na sociální síti napsal, že Greeneová si jenom „stěžuje, stěžuje, stěžuje“. Jejich spor podle něj začal, když jí poslal předvolební průzkum, který ukázal, že bez jeho podpory - kterou jí nehodlá poskytnout - nemá šanci vyhrát senátní nebo guvernérské volby. Pokud se ve volbách do Kongresu v příštím roce objeví mezi republikány vhodný protikandidát, bude mít jeho plnou podporu, dodal prezident.
Epsteinovy spisy
Greeneová, která se přímé kritice Trumpa dosud převážně vyhýbala, ve své reakci na síti X napsala, že ji Trump právě slovně napadl a lže o ní. Za skutečný důvod útoku označila svou snahu o zveřejnění spisů Jeffreyho Epsteina.
Prezident podle kongresmanky dost možná reagoval na její snahu přimět jeho administrativu, aby zveřejnila veškeré záznamy, které má k případu zesnulého finančníka a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Trump aféru kolem Epsteinova případu odmítá a označuje ji za podvod šířený demokraty.
Greeneová Trumpa obvinila, že až udivujícím způsobem bojuje za zastavení zveřejnění těchto dokumentů a že se snaží zastrašit ostatní republikány před hlasováním o jejich zveřejnění, které je na programu příští týden. Viditelně se od něj distancovala, když prohlásila, že „neslouží Donaldu Trumpovi“, ale „slouží Bohu, svému okresu a americkému lidu“.
|
Epstein nabízel Rusům rady, jak na Trumpa. Demokraté chtějí zveřejnit všechny spisy
Ve středu se spolu s dalšími třemi republikány ve sněmovně přidala k demokratům a podpořila hlasování o zveřejnění všech dokumentů ministerstva spravedlnosti týkajících se Epsteina a jeho sexuálních skandálů.
V minulých týdnech také kritizovala Trumpa za způsob zavádění cel a za zaměření prezidenta na zahraniční politiku; podle ní by se měl více věnovat domácí agendě. Nesouhlasí ani s Trumpovým tvrzením, že inflace je pod kontrolou, a říká, že republikáni potřebují plán na řešení nákladů na zdravotní péči. Na začátku roku také jako první zákonodárkyně z řad republikánů označila humanitární krizi v Pásmu Gazy za genocidu.
Greeneová odmítá spekulace, že si připravuje půdu na kandidaturu v prezidentských volbách v roce 2028, a tvrdí, že se soustředí pouze na svůj volební obvod na severozápadě Georgie.