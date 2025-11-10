Trump omilostnil Giulianiho a další spojence obviněné ze snahy zvrátit volby

Autor: ,
  12:36aktualizováno  12:41
Americký prezident Donald Trump omilostnil svého někdejšího právníka a poradce Rudyho Giulianiho a desítky svých dalších spojenců obviněných ze snahy zvrátit výsledek prezidentských voleb v roce 2020, v nichž Trump prohrál s demokratem Joem Bidenem.
Rudy Giuliani (3. dubna 2025)

Rudy Giuliani (3. dubna 2025) | foto: Profimedia.cz

Rudy Giuliani (uprostřed) přichází na bohoslužbu, které se zúčastní nově...
Bývalý náměstek generálního prokurátora USA Rudy Giuliani přichází na...
Právník amerického prezidenta Donalda Trumpa Rudy Giuliani na tiskové...
Rudy Giuliani má zaplatit odškodné dvěma ženám, které křivě obvinil z podvodů...
17 fotografií

Prezidentské milosti se vztahují pouze na federální trestné činy a žádný z dotyčných spojenců nebyl obviněn ve federálních případech, poznamenala ovšem agentura AP. Trumpův krok je podle ní známkou prezidentova úsilí o přepsání historie voleb, ve kterých byl poražen. AP uvedla, že Bílý dům zatím neodpověděl na její žádost o komentář.

Na seznamu omilostněných osob zveřejněném představitelem ministerstva spravedlnosti Edem Martinem se kromě bývalého starosty New Yorku Giulianiho objevují jména dalších prominentních postav.

Je to například právnička Sidney Powellová, která šířila spekulace o podvodech s hlasy, či personální šéf Bílého domu Mark Meadows, jenž byl obviněn mimo jiné z navádění veřejného činitele k porušení přísah.

Trump udělí Giulianimu nejvyšší vyznamenání, ocenění za zásluhy USA

„Toto prohlášení činí konec závažné národní nespravedlnosti spáchané na americkém lidu po prezidentských volbách v roce 2020 a pokračuje v procesu národního usmíření,“ stojí v dokumentu datovaném 7. listopadu, který prezident zřejmě podepsal.

Dokument zahrnuje „úplnou, kompletní a bezpodmínečnou milost“ pro jmenované osoby, mezi kterými jsou ty, které byly společně s Trumpem ve státě Georgia obviněny z pokusu o zvrácení jeho porážky ve volbách v roce 2020.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Dvě nehody na novém obchvatu u Rokycan nedělilo ani 24 hodin, šest hospitalizovaných

Na novém obchvatu nedaleko Rokycan havarovala v pondělí ráno dvě vozidla....

Na novém obchvatu Oseku a Litohlav na Rokycansku, který je otevřený měsíc, se v rozmezí ani ne čtyřiadvaceti hodin staly dvě dopravní nehody. Jedna v neděli, druhá v pondělí. Kolize celkem čtyř...

10. listopadu 2025  13:11

Vyhrajte pobyty v exotice za 400 tisíc korun. K iDNES Premium ve slevě za 690 Kč

Pláž Le Morne na ostrově Mauricius

Láká vás orientální Istanbul, prosluněná Malta, luxusní Dubaj nebo exotický Mauricius? Všechny tyto destinace mají na dosah noví předplatitelé iDNES Premium. Stačí si pořídit nebo prodloužit roční...

6. listopadu 2025  14:40,  aktualizováno  10. 11.

RECENZE: Manažer propíchnutý jehlicí. Tosca s Nětrebko připomíná komiks

Freddie De Tommaso jako Cavaradossi a Anna Nětrebko jako Tosca v Pucciniho...

Vybraná česká kina nabídla minulý týden záznam představení Pucciniho Toscy z londýnské Královské opery z 1. října, jímž se funkce hudebního šéfa této instituce ujal Jakub Hrůša. V titulní roli se...

10. listopadu 2025  12:55

Felix Slováček

Felix Slováček (Karlovy Vary, 4. července 2015)

Felix Slováček, hudebník, skladatel a dirigent, je známý především jako vynikající klarinetista a saxofonista. Felix Slováček se v roce 1983 oženil s herečkou Dagmar Patrasovou. Syn Felix je...

10. listopadu 2025  12:49

Trump omilostnil Giulianiho a další spojence obviněné ze snahy zvrátit volby

Rudy Giuliani (3. dubna 2025)

Americký prezident Donald Trump omilostnil svého někdejšího právníka a poradce Rudyho Giulianiho a desítky svých dalších spojenců obviněných ze snahy zvrátit výsledek prezidentských voleb v roce...

10. listopadu 2025  12:36,  aktualizováno  12:41

Omezí si poslanci právo mluvit? Změna jednacího řádu zatím musí počkat

Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...

Už žádné desetihodinové projevy a zneužívání přednostního práva mluvit, i to by měla přinést změna jednacího řádu Sněmovny, o níž znovu mluví politici. „Všichni máme zájem, aby Sněmovna jednala...

10. listopadu 2025  12:29

Fenka spadla do patnáctimetrové studny, z vody ji museli vytahovat hasiči

Fena přežila pád do patnáctimetrové studny, ven jí pomohli hasiči

Zachránit psa z hluboké studny se podařilo hasičům ve čtvrtek v Chotěbuzi na Karvinsku. Jeden z hasičů se pro fenku už za tmy spustil na laně a zvíře vytáhl.

10. listopadu 2025  12:26

Dopravní podnik vymáhá škody po majitelce feny, která ochromila provoz metra

Fenka odchycená složkami IZS při akci v metru na lince A.

Pražský dopravní podnik (DPP) vyčíslil a začal vymáhat škody, které vznikly, když uprchlá fena křížence ovčáka v polovině října na několik hodin zastavila provoz velké části metra A. Náklady spojené...

10. listopadu 2025  12:25

Dostal jsem milion a pero za 25 tisíc. Svědek v Dozimetru popsal odměny

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín. Ten byl ještě těsně před zahájením hlavního líčení mezi...

10. listopadu 2025,  aktualizováno  12:14

Snahy o ukončení války uvázly na mrtvém bodě, ale ne kvůli nám, uvedl Kreml

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (25. září 2025)

Rusko má zájem vyřešit konflikt na Ukrajině politickými a diplomatickými prostředky, ale situace nikoliv jeho vinou uvázla na mrtvém bodě, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Rusko invazi do sousední...

10. listopadu 2025  12:06

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Dvorecký most řádně zahýbá MHD v Praze. Tramvaje změní trasy, přibude autobus

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v...

Pražskou městskou dopravu čeká počátkem příštího roku výrazná revoluce. Téměř čtvrtina tramvajových linek změní své trasy, přibude jedna autobusová. Změny souvisí s dokončením a otevřením Dvoreckého...

10. listopadu 2025  12:02

C&A na Václavském náměstí uvolní patra hotelu. Otevře se za dva roky

V budově na Václavském náměstí nyní sídlí oděvní společnost C&A. Nově se tam...

Na místě, kde nyní sídlí obchod C&A, má vzniknout nový pětihvězdičkový hotel. V prostorách o rozloze patnáct tisíc metrů čtverečních plánuje česká hotelová síť Pytloun Hotels otevřít hotel s 220...

10. listopadu 2025  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.