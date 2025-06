Podle tohoto zdroje se americká strana snažila prosadit mírnější znění prohlášení. Kanada, která hostí summit G7 v Kananaskisu, to ale odmítla s tím, že by to nebylo spravedlivé vůči Ukrajině.

Formulace, na níž se dohodlo zbývajících šest členů uskupení, bude obsažena v prohlášení, které má později vydat kanadský premiér Mark Carney, uvedl činitel.

Summitu G7 se rovněž zúčastnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Z jeho plánovaného setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ale sešlo v důsledku Trumpova předčasného odjezdu ze summitu. Na fotografiích z jednání u kulatého stolu je vidět, že Zelenskyj zaujal místo mezi kanadským a britským premiérem, které u předchozích jednání patřilo právě americkému prezidentovi.

Ukrajina se již čtvrtým rokem brání plošné ruské agresi. Kyjev v posledních týdnech neúnavně vyzývá své spojence k zavedení nových sankcí proti Moskvě, která odmítla přistoupit na bezpodmínečné příměří, navrhované Spojenými státy, Ukrajinou a jejími evropskými spojenci.