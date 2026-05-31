Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Umělci bojkotují trumpovské oslavy vzniku USA. Vystoupím sám, vzkázal prezident

Autor: ,
  10:35
Poté, co z programu plánovaného protrumpovského hudebního festivalu ve Washingtonu v posledních dnech odstoupila řada vystupujících, se organizátoři rozhodli nahradit hudební přehlídku projevem prezidenta Donalda Trumpa. Ten mezitím ostře zaútočil také na soudce, který zpochybnil doplnění názvu Kennedyho kulturního centra ve Washingtonu o Trumpovo jméno.
Donald Trump (25. května 2026)

Donald Trump (25. května 2026) | foto: AP

Prezident Donald Trump nastupuje do speciálu Air Force One na letišti v...
Pohled na budovu Kennedyho centra múzických umění ve Washingtonu, odkud má být...
Pohled na budovu Kennedyho centra múzických umění ve Washingtonu, odkud má být...
Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...
15 fotografií

Hudební akci pořádá subjekt Freedom 250 spojený s Trumpovou administrativou. Koncerty byly plánovány jako součást veletrhu Great American State Fair, šestnáctidenní akce, která proběhne od 25. června do 10. července u příležitosti 250. výročí založení USA.

Že se uvažuje o nahrazení hudebního programu politickým shromážděním s Trumpovým projevem dříve uvedl sám prezident. „Faktem je, že podle mnohých jsem největší atrakcí na světě,“ napsal na síti Truth Social. Dodal, že má mnohem větší publikum než Elvis v nejlepších letech a obejde se u toho bez kytary. Umělce, kteří odřekli účast, označil za třetiřadé.

Donald Trump je podle lékařů ve skvělé kondici, doporučili mu zhubnout

Pořadatelé původně oznámili širokou sestavu umělců. Mimo jiné měli vystoupit rappeři Flo Rida a Young MC, někdejší zpěvák glam metalové kapely Poison Bret Michaels, country popová zpěvačka Martina McBrideová, popové duo Milli Vanilli či funková skupina Commodores.

Většina vystupujících nicméně účast postupně odřekla. Někteří z nich uvedli, že dostali od pořadatelů zavádějící informace, o jakou akci se jedná. „Dostala jsem nabídku vystoupit na nestranické akci, ale ukázalo se, že šlo o zavádějící informaci. Ptala jsem se na spoustu věcí a ujišťovali mě, že se jedná o nestranickou akci, jejímž cílem je oslavit VŠECH 50 států,“ napsala na síti Instagram McBrideová.

„Myslela jsem si, že je to skvělý způsob, jak spojit lidi, jak to dokáže jen hudba. Včera se věci začaly měnit a to, co nám bylo řečeno, ve skutečnosti neodpovídá skutečnosti,“ dodala.

Pomstychtivý Trump ponížil republikánské špičky. Ve straně tiše bublá vzpoura

Podobně se podle médií vyjádřil také Michaels, který účast také zrušil. Organizátoři z původní sestavy k pátku počítali už jen s Vanilla Ice a Flo Ridou, vystoupit podle nich měl také Fab Morvan ze zmíněného dua Milli Vanilli, uvedla televize NBC. Pořadatelé se k důvodům, proč většina původní sestavy nevystoupí, nevyjádřili.

Řada uživatelů sociálních sítí negativně reagovala na účast Flo Ridy a obviňovali ho ze sympatií k hnutí MAGA (zkratka Trumpova sloganu „udělejme Ameriku znovu skvělou“). Diskutující na fóru Reddit upozornili, že na jednu z reakcí na instagramu, která se nad jeho účastí pozastavovala, reagoval několika smějícími se emoji.

Část uživatelů instagramu nicméně upozornila, že takto Flo Ridův profil reagoval pod daným videem na všechny komentáře a mohlo jít o přednastavenou automatickou odpověď nesouvisející s obsahem komentáře.

Organizátoři uvedli, že veletrh, pořádaný skupinou Freedom 250, se bude na prostranství National Mall ve Washingtonu rozprostírat od budovy Kapitolu po Washingtonův monument. Součástí mají být pavilony, výstavy a další atrakce.

Freedom 250 je partnerství veřejného a soukromého sektoru, které vytvořil Bílý dům za účelem koordinace oslav 250. výročí Spojených států spolu s federálními agenturami, uvedla agentura Reuters.

Nenávistník, obořil se Trump na soudce

Trump v sobotu večer zaútočil také na soudce, který rozhodl o tom, že jméno šéfa Bílého domu bylo přidáno do názvu Kennedyho kulturního centra ve Washingtonu nezákonně.

V několika dlouhých příspěvcích na síti Truth Social ho označil za za protitrumpovského nenávistníka. Trump se ohradil i proti tomu, že verdikt považuje uzavření centra kvůli rekonstrukci za neoprávněné.

Soud utnul Trumpovo jméno ke Kennedyho centru a také jeho pompézní rekonstrukci

Správní rada, jejíž předsedou je Trump a jejíž členy Trump vybral, loni v prosinci rozhodla, že kulturní instituce se bude nově nazývat Pamětní centrum Donalda J. Trumpa a Johna F. Kennedyho pro múzická umění. Rada centra tehdy uvedla, že o tom rozhodla jednomyslně jako poděkování za Trumpovu pomoc při záchraně budovy instituce. V březnu se centrum uzavřelo kvůli ohlášené dvouleté rekonstrukci.

V pátek ale soudce Christopher Cooper rozhodl, že přejmenovat instituci může jen Kongres USA, který jí dříve udělil jméno po zavražděném prezidentovi Kennedym. Soudce také uvedl, že rozhodnutí rady uzavřít centrum bylo „založené na špatných informacích a zjevně předem dané“. Členové rady podle něho mohli odpovídajícím způsobem zvážit, zda je centrum nutné uzavřít, ale neučinili tak.

Blábolí, musíme ho svrhnout. Už i hnutí MAGA pochybuje o duševním stavu Trumpa

Republikán Trump v sobotních příspěvcích kritizoval Coopera, o kterém uvedl, že ho do funkce jmenoval někdejší demokratický prezident Barack Obama. Poukázal také na to, že je s manželkou Amy Jeffressovou ve střetu zájmů, neboť působila jako prokurátorka za Obamova ministra spravedlnosti Erica Holdera. „Je nemožné, aby se mnou bylo zacházeno spravedlivě,“ uvedl Trump.

Trump také naznačil, že centrum se možná již nikdy neotevře. V příspěvcích psal mimo jiné o tom, že budova je ve velmi zanedbaná, zamořená krysami a hmyzem a s mramorem ve velmi špatném stavu.

Trumpovy kroky kolem centra vyvolaly pobouření mezi osobnostmi kulturní scény, nesouhlasí s nimi ani Kennedyho potomci.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Umělci bojkotují trumpovské oslavy vzniku USA. Vystoupím sám, vzkázal prezident

Donald Trump (25. května 2026)

Poté, co z programu plánovaného protrumpovského hudebního festivalu ve Washingtonu v posledních dnech odstoupila řada vystupujících, se organizátoři rozhodli nahradit hudební přehlídku projevem...

31. května 2026  10:35

Japonsko zkouší při léčbě depresí anime a mangu, nová terapie zabírá

Postavy z japonských komiksů manga.

Francesco Panto strávil dětství a dospívání na Sicílii, ale vzor muže, jakým se chtěl stát, našel v postavách japonských komiksů manga. Dospěl, stal se z něj psychiatr a nyní žije v Japonsku, kde se...

31. května 2026  9:53

„Naše vztahy přinášejí dobré výsledky.“ Vystrčil odletěl na Tchaj-wan

Tisková konference předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) k jeho zapojení do...

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) před odletem na Tchaj-wan řekl, že je jeho cesta hodnotová i pragmatická. Míní, že Česku přinese užitek i autoritu. Ve Vystrčilově delegaci jsou také podnikatelé...

31. května 2026  9:37

Začíná Brno Pride Week, zdůrazňuje význam respektu a komunitní soudržnosti

Brnem prošel duhový průvod oslavující queer komunitu. Zakončil tak týdenní...

Sportovní a kulturní program v parku u Anthroposu v neděli zahájí festival Brno Pride Week. Letošní ročník má heslo "Vždycky je něco, co nás spojuje". Reaguje na současnou situaci queer lidí v Česku...

31. května 2026  9:27

Poryv větru shodil strom na ženu. Pro zraněnou letěl vrtulník

Letecká záchranná služba Plzeňského kraje

Na pětašedesátiletou ženu spadl v sobotu odpoledne po poryvu větru strom v Podzámčí u Kdyně na Domažlicku. V západních Čechách je to nejvážnější důsledek sobotního výkyvu počasí, před nímž varovaly...

31. května 2026  9:24

Klenoty nejen z první republiky. Naleštění veteráni projeli okolím Plzně

Naleštění veteráni projeli okolím Plzně. K vidění byly opravdové klenoty. (30....

Desítky nádherných naleštěných starých aut a motorek projely v sobotu Plzeňskem v rámci 36. ročníku Jízdy historických vozidel okolím Plzně. Start i cíl jízdy byl v Autocampu Ostende v Plzni-Bolevci,...

31. května 2026  9:14

Brennerská dálnice byl kvůli demonstraci uzavřená, lidem vadí její přetížení

Lidé protestují proti rostoucímu dopravnímu zatížení na Brennerské dálnici mezi...

Od sobotního dopoledne až do večera řidiči osobních ani nákladních aut neprojeli přes Brennerskou dálnici (A13), která je považována za hlavní přesalpský dopravní tah spojující střední Evropu a...

30. května 2026  15:09,  aktualizováno  31. 5. 9:06

Česko asi závazky NATO nesplní, u Trumpa ale máme výhodu, říká Babiš

Premiér Andrej Babiš a americký prezident Donald Trump (7. března 2019)

Česko letos nejspíš nesplní závazek v NATO vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Má však výhodu v tom, že český premiér Andrej Babiš je jedním z posledních příznivců...

31. května 2026  9:04

Izrael dobyl pevnost na jihu Libanonu, v zemi je nejhlouběji od roku 2000

Také libanonský Beaufort je spojený s křižáky. Vystavět jej nechali v roce...

Izraelská armáda v neděli oznámila dobytí křižácké pevnosti Beaufort na jihu Libanonu. Jedná se o nejhlubší izraelský průnik do libanonského vnitrozemí od roku 2000, kdy Izrael stáhnul své jednotky z...

31. května 2026  8:16,  aktualizováno  10:32

Divoké oslavy ve Francii. Po výhře PSG v Lize mistrů policie zadržela stovky lidí

Oslavy titulu Paris Saint Germain v Lize mistrů se ve Francii neobešli bez...

Francouzská policie zadržela 416 lidí po násilnostech, které vypukly po sobotním vítězství fotbalového klubu Paris St. Germain nad anglickým Arsenalem ve finále Ligy mistrů. V noci na neděli o tom...

31. května 2026  7:38

Putin si s USA hraje, Trumpa umí vodit. Politolog o cílech Ruska a nutnosti zbrojit

Premium
Německý politolog Carlo Masala (58), autor provokativní knihy Když vyhraje...

Německý politolog Carlo Masala v Praze při veřejné debatě o válce na Ukrajině vyprávěl neobvyklou historku s prezidentem Petrem Pavlem. Hlavně sem ale profesor mezinárodních vztahů na Univerzitě...

31. května 2026

EU Inc. Brusel plánuje jednotný trh, státy se na něm ale musí domluvit

Premium
Dokument „Jedna Evropa, jednotný trh- strategický plán“ představuje politický i...

Ze sedmadvaceti národních trhů členských zemí Evropské unie by podle plánu měl vzniknout jeden společný. Jeho dokončení by znamenalo vyšší růst, vyšší mzdy i životní úroveň. Kvůli neúplnému...

31. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.