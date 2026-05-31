Umělci bojkotují trumpovské oslavy vzniku USA. Vystoupím sám, vzkázal prezident

Hudební akci pořádá subjekt Freedom 250 spojený s Trumpovou administrativou. Koncerty byly plánovány jako součást veletrhu Great American State Fair, šestnáctidenní akce, která proběhne od 25. června do 10. července u příležitosti 250. výročí založení USA.
Že se uvažuje o nahrazení hudebního programu politickým shromážděním s Trumpovým projevem dříve uvedl sám prezident. „Faktem je, že podle mnohých jsem největší atrakcí na světě,“ napsal na síti Truth Social. Dodal, že má mnohem větší publikum než Elvis v nejlepších letech a obejde se u toho bez kytary. Umělce, kteří odřekli účast, označil za třetiřadé.
Pořadatelé původně oznámili širokou sestavu umělců. Mimo jiné měli vystoupit rappeři Flo Rida a Young MC, někdejší zpěvák glam metalové kapely Poison Bret Michaels, country popová zpěvačka Martina McBrideová, popové duo Milli Vanilli či funková skupina Commodores.
Většina vystupujících nicméně účast postupně odřekla. Někteří z nich uvedli, že dostali od pořadatelů zavádějící informace, o jakou akci se jedná. „Dostala jsem nabídku vystoupit na nestranické akci, ale ukázalo se, že šlo o zavádějící informaci. Ptala jsem se na spoustu věcí a ujišťovali mě, že se jedná o nestranickou akci, jejímž cílem je oslavit VŠECH 50 států,“ napsala na síti Instagram McBrideová.
„Myslela jsem si, že je to skvělý způsob, jak spojit lidi, jak to dokáže jen hudba. Včera se věci začaly měnit a to, co nám bylo řečeno, ve skutečnosti neodpovídá skutečnosti,“ dodala.
Podobně se podle médií vyjádřil také Michaels, který účast také zrušil. Organizátoři z původní sestavy k pátku počítali už jen s Vanilla Ice a Flo Ridou, vystoupit podle nich měl také Fab Morvan ze zmíněného dua Milli Vanilli, uvedla televize NBC. Pořadatelé se k důvodům, proč většina původní sestavy nevystoupí, nevyjádřili.
Řada uživatelů sociálních sítí negativně reagovala na účast Flo Ridy a obviňovali ho ze sympatií k hnutí MAGA (zkratka Trumpova sloganu „udělejme Ameriku znovu skvělou“). Diskutující na fóru Reddit upozornili, že na jednu z reakcí na instagramu, která se nad jeho účastí pozastavovala, reagoval několika smějícími se emoji.
Část uživatelů instagramu nicméně upozornila, že takto Flo Ridův profil reagoval pod daným videem na všechny komentáře a mohlo jít o přednastavenou automatickou odpověď nesouvisející s obsahem komentáře.
Organizátoři uvedli, že veletrh, pořádaný skupinou Freedom 250, se bude na prostranství National Mall ve Washingtonu rozprostírat od budovy Kapitolu po Washingtonův monument. Součástí mají být pavilony, výstavy a další atrakce.
Freedom 250 je partnerství veřejného a soukromého sektoru, které vytvořil Bílý dům za účelem koordinace oslav 250. výročí Spojených států spolu s federálními agenturami, uvedla agentura Reuters.
Nenávistník, obořil se Trump na soudce
Trump v sobotu večer zaútočil také na soudce, který rozhodl o tom, že jméno šéfa Bílého domu bylo přidáno do názvu Kennedyho kulturního centra ve Washingtonu nezákonně.
V několika dlouhých příspěvcích na síti Truth Social ho označil za za protitrumpovského nenávistníka. Trump se ohradil i proti tomu, že verdikt považuje uzavření centra kvůli rekonstrukci za neoprávněné.
Správní rada, jejíž předsedou je Trump a jejíž členy Trump vybral, loni v prosinci rozhodla, že kulturní instituce se bude nově nazývat Pamětní centrum Donalda J. Trumpa a Johna F. Kennedyho pro múzická umění. Rada centra tehdy uvedla, že o tom rozhodla jednomyslně jako poděkování za Trumpovu pomoc při záchraně budovy instituce. V březnu se centrum uzavřelo kvůli ohlášené dvouleté rekonstrukci.
V pátek ale soudce Christopher Cooper rozhodl, že přejmenovat instituci může jen Kongres USA, který jí dříve udělil jméno po zavražděném prezidentovi Kennedym. Soudce také uvedl, že rozhodnutí rady uzavřít centrum bylo „založené na špatných informacích a zjevně předem dané“. Členové rady podle něho mohli odpovídajícím způsobem zvážit, zda je centrum nutné uzavřít, ale neučinili tak.
Republikán Trump v sobotních příspěvcích kritizoval Coopera, o kterém uvedl, že ho do funkce jmenoval někdejší demokratický prezident Barack Obama. Poukázal také na to, že je s manželkou Amy Jeffressovou ve střetu zájmů, neboť působila jako prokurátorka za Obamova ministra spravedlnosti Erica Holdera. „Je nemožné, aby se mnou bylo zacházeno spravedlivě,“ uvedl Trump.
Trump také naznačil, že centrum se možná již nikdy neotevře. V příspěvcích psal mimo jiné o tom, že budova je ve velmi zanedbaná, zamořená krysami a hmyzem a s mramorem ve velmi špatném stavu.
Trumpovy kroky kolem centra vyvolaly pobouření mezi osobnostmi kulturní scény, nesouhlasí s nimi ani Kennedyho potomci.