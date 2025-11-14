Trump to napsal na své sociální síti Truth Social. Otázkám ohledně vazeb na Epsteina čelí od začátku svého druhého mandátu i samotný Trump.
„Epstein byl demokrat a je to problém demokratů, ne republikánů,“ uvedl prezident. „Věděli o něm všechno. Neztrácejte čas s Trumpem. Já musím řídit zemi,“ doplnil.
V dalším příspěvku Trump oznámil, že požádá ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou a FBI o prověření Epsteinových vazeb na banku JPMorgan Chase. Vedle Clintona, který se stýkal se zesnulým finančníkem na počátku tohoto století, mají federální orgány vyšetřovat také bývalého ministra financí Larryho Summerse a zakladatele sítě LinkedIn a podporovatele demokratů Reida Hoffmana.
Banka JPMorgan Chase podle agentury Reuters v reakci na prezidentův příspěvek uvedla, že lituje jakéhokoliv spojení s Epsteinem. Doplnila, že mu „nepomohla spáchat žádný z jeho příšerných činů“. Zástupci banky zaplatili před dvěma roky 290 milionů dolarů (přibližně šest miliard Kč) některým obětem zesnulého finančníka, aby se vyhnuli obvinění, že povolovali Epsteinovo sexuální násilí a vykořisťování dívek.
Žádný ze zmíněných mužů se podle Reuters k Trumpovu příspěvku nevyjádřil. Jejich podíl na Epsteinově nelegální činnosti dosud nepotvrdily žádné věrohodné důkazy a všichni v minulosti popřeli jakékoli protiprávní jednání. Clinton s Epsteinem letěl před finančníkovým prvním odsouzením několikrát v jeho soukromém letadle a Hoffman se Summersem s ním udržovali společenské styky. Všichni tři muži vyjádřili lítost nad svým vztahem se sexuálním násilníkem.
Diskuse o dokumentech souvisejících s Epsteinovým případem opět nabírá na intenzitě poté, co skončila platební neschopnost americké vlády. Demokratičtí zákonodárci v tomto týdnu publikovali Epsteinovu elektronickou korespondenci. Ta mimo jiné naznačuje, že Trump strávil několik hodin v Epsteinově domě s obětí sexuálního zneužívání. Výbor pro dohled Sněmovny reprezentantů později zveřejnil desetitisíce stran dokumentů spojených s případem.
V příštím týdnu má americká Sněmovna reprezentantů hlasovat o návrhu zákona, který by umožnil zveřejnění všech spisů z Epsteinova případu. Trump opakovaně popírá jakoukoliv spojitost s činy, kvůli kterým byl zesnulý finančník a sexuální násilník souzen.
Finančník Epstein čelil před svou smrtí obvinění, že vedl rozsáhlou prostituční síť s nezletilými dívkami. Epsteina ze zneužívání vinily desítky dívek, v roce 2008 se však po dohodě s prokurátory přiznal k jedinému sexuálnímu zločinu. Aféru pak v roce 2018 oživily investigativní články listu Miami Herald a Epstein o rok později spáchal sebevraždu, když v newyorském vězení čekal na soudní proces.