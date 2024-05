Evropa otevřela dveře džihádistům, Londýn a Paříž nepoznáte, hlásá Trump

Ostrá slova na adresu evropských měst zazněla během jednoho z mítinků ve státě Wisconsin. „Je mi jasné, že se kvůli tomu zase dostanu do maléru a poštvu na sebe lidi z Londýna a Paříže, ale tak to prostě je. Ta města už byste dnes ani nepoznali. Všichni jsme mohli vidět, co se dělo v Evropě, když otevřela své dveře džihádistům,“ prohlásil.

„Musíme vzít v potaz, že my jako Američané za sebou máme úžasnou kulturní tradici, tím nechci říct, že jejich kultura je špatná, ale nemůžeme přeci dopustit, aby se Spojeným státům stalo to samé co Evropě,“ vysvětlil Trump za aplausu tisícihlavého davu. Podle zámořských médií zčásti reagoval na několik dní trvající studentské propalestinské protesty, které musela rozehnat policie.

Někdejší šéf Bílého domu začal evropské země kritizovat ještě před první prezidentskou kampaní v roce 2015. V prosinci téhož roku, krátce po teroristických útocích v Paříži, navrhoval, aby Spojené státy zavřely své hranice pro všechny cizince z muslimských zemí. V pořadu Good Morning America prohlásil: „Skutečná Paříž je jiná, než jak ji známe z filmů a knih. Mají tam čtvrti, které jsou tak radikalizované a zákeřné, že se tam ani neodváží policie. A přesně to se může stát i naší vlasti.“

Ve stejné době se opřel i do Londýna, ve vysílání MSNBC uvedl, že „britská metropole, ale i jiná města, jsou tak radikalizované, že se v nich i policisté bojí o život“. Mluvčí tehdejšího premiéra Davida Camerona označil jeho slova za „hloupá, zbytečně rozdělující společnost a prostě od základu nepravdivá“. Tehdejší londýnský starosta Boris Johnson reagoval stroze: „Totální nesmysl.“

Neodpustil si ani posměvačnou poznámku. „Jediný důvod, proč bych nikdy nejel do určitých čtvrtí v New Yorku, je riziko, že bych tam potkal Donalda Trumpa,“ prohlásil. Johnson však v posledních letech na Trumpa změnil názor, na počátku letošního roku uvedl, že svět byl za Trumpovy vlády mnohem bezpečnějším místem než nyní.

„Pekelný Brusel“

Johnsonova Konzervativní strana paradoxně v rámci probíhající kampaně použila podobnou rétoriku jako Trump. V krátkém klipu, který útočil na současného labouristického starostu Londýna Sadiqa Khana, konzervativci tvrdí, že labouristé z metropole udělali město ovládané kriminálními živly, kde se obyčejní lidé bojí vycházet do ulic.

Hněvu Trumpa svého času neuniklo ani srdce Evropské unie Brusel. V lednu 2016 republikánský kandidát na prezidenta prohlásil v rozhovoru na televizní stanici Fox News: „Jeďte se podívat do Bruselu. Já jsem tam byl i před dvaceti lety, bylo to tam tak krásné. Teď to tam vypadá jako v pekle, protože se muslimové nechtějí asimilovat.“

O dva roky později, tehdy už v roli amerického prezidenta, šokoval tvrdými výroky na jednání o imigrační politice. Stěžoval si, proč Spojené státy „přijímají lidi ze všech těch p*delí světa“. Bílý dům oficiálně jeho výrok nekomentoval, sám Trump se však na sociálních sítích bránil, že taková slova rozhodně nevolil.