„Prezident Emmanuel Macron a evropští lídři pozvali Trumpa na schůzku ‚Koalice ochotných‘. Prezident zdůraznil, že Evropa musí přestat nakupovat ruskou ropu, která financuje válku – Rusko totiž za jeden rok obdrželo od EU 1,1 miliardy eur na prodeji pohonných hmot,“ sdělil agentuře Reuters nejmenovaný zdroj z Bílého domu.
„Prezident také zdůraznil, že evropští lídři musí vyvinout ekonomický tlak na Čínu, aby financovala ruské válečné úsilí,“ dodal.
|
Slovensko a Maďarsko si stěžují v Bruselu na Ukrajince. Opět jim neteče ruská ropa
Evropská komise navrhla legislativu, která by postupně ukončila dovoz ruské ropy a plynu do EU do 1. ledna 2028, jelikož se Brusel po invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022 snaží přerušit své desetiletí trvající energetické vztahy s Ruskem.
Podle Bílého domu mezi osobnostmi, s nimiž Trump ve čtvrtek vedl telekonferenci, byli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
„Schůzka ‚Koalice ochotných‘ se týkala bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Prezident Trump zpochybnil jejich serióznost, zatímco nadále podporují ruskou ekonomiku a válku. Prezident jasně uvedl, že to není jeho válka a že se musí zapojit i Evropané,“ uzavřel činitel Bílého domu.
|
Indie hodlá dál nakupovat ruskou ropu. Doneslo se mi, že nebude, tvrdil Trump
Podle mezinárodního Centra pro výzkum energie a čistého ovzduší jsou nyní největšími evropskými dovozci ruských fosilních paliv Maďarsko, Francie, Slovensko, Belgie a Španělsko. Drtivá většina dovozu ropy připadá na Maďarsko a Slovensko, zatímco ostatní země dovážejí převážně zkapalněný zemní plyn.
Francouzský prezident Macron po čtvrteční telekonferenci médií řekl, že Spojené státy v příštích dnech rozhodnou o americkém příspěvku k bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu.