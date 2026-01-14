Za ideou stojí především francouzský prezident Emmanuel Macron a italská premiérka Giorgia Meloniová. Paříž a Řím si už zajistily podporu Evropské komise a několika zemí, píše Politico s odvoláním na tři evropské diplomaty a další činitele obeznámené s rozhovory. Portál uvádí, že by šlo o „bezprecedentní krok“, který by znamenal „významnou změnu v přístupu Evropy k řadě bilaterálních jednání zprostředkovaných prezidentem USA Donaldem Trumpem“.
Podle kritiků může jednání s Ruskem legitimizovat jeho pozice.