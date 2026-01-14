Velký obrat? EU zvažuje jmenování vyjednavače s Ruskem, kolují možná jména

Premium

Fotogalerie 17

Italská premiérka Meloniová se v Římě setkává s francouzským prezidentem Macronem. (3. června 2025) | foto: Reuters

Jan Hron
  16:34
Evropské státy tlačí na EU, aby jmenovala vyjednavače pro mírové rozhovory s Ruskem o válce na Ukrajině. Uvádí to s odvoláním na své zdroje portál Politico. Evropané se bojí, že jinak Washington s Moskvou domluví dohodu, která bude proti evropským zájmům. Otázkou je, komu se tento zástupce Bruselu bude zodpovídat a kdo to bude.

Za ideou stojí především francouzský prezident Emmanuel Macron a italská premiérka Giorgia Meloniová. Paříž a Řím si už zajistily podporu Evropské komise a několika zemí, píše Politico s odvoláním na tři evropské diplomaty a další činitele obeznámené s rozhovory. Portál uvádí, že by šlo o „bezprecedentní krok“, který by znamenal „významnou změnu v přístupu Evropy k řadě bilaterálních jednání zprostředkovaných prezidentem USA Donaldem Trumpem“.

Podle kritiků může jednání s Ruskem legitimizovat jeho pozice.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

