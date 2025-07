Epstein, který byl obviněn ze zneužívání nezletilých dívek, je údajně držel ve svých sídlech a poskytoval je i dalším prominentním lidem, s kterými byl v kontaktu, od celebrit až k politikům. Konspirační teorie tvrdí, že finančník měl seznam těchto spolupachatelů, který se dostal do rukou FBI.

„Ne, ne,“ řekl Trump na otázku novinářů, zda mu ministryně spravedlnosti Pam Bondiová sdělila, jestli se v Epsteinových dokumentech objevilo i jeho jméno. Uvedl, že ministryně mu dala velmi rychlé shrnutí. Ocenil její práci a řekl, že zda zveřejní „cokoliv si myslí, že je věrohodné“, je čistě na ní.

„A řekl bych, že tyto dokumenty vymyslel (bývalý ředitel FBI James) Comey, vymyslel je (americký prezident Barack) Obama, vymyslela je Bidenova administrativa,“ prohlásil Trump. Celou záležitost okolo amerického finančníka označil za „nudnou“.

Podle amerických médií je pro Trumpa Epsteinův případ velice nepříjemný. Prominentní postavy jeho MAGA hnutí reagovaly s nevírou na zprávu FBI z minulého pondělí, podle které neexistuje žádný usvědčující seznam klientů, ani že by Epstein prominentní jedince vydíral.

Stejně tak důkazy svědčí o tom, že v roce 2019 spáchal sebevraždu a že nebyl v cele zavražděn. Členové MAGA hnutí mají pocit, že vláda opět skrývá důležité věci.

Sám Trump a někteří republikánští kolegové v minulosti slíbili, že informace o Epsteinovi zveřejní. Někteří šířili konspirační teorie o tom, co v dokumentech je a koho se týkají. Tyto teorie šířila mimo jiné Bondiová i náměstek ředitele FBI Dan Bongino.

Hněv MAGA hnutí

Mnozí členové MAGA nyní mají pocit zrady. „Je to úplný zvrat oproti tomu, co se říkalo předtím, a lidé to prostě nejsou ochotni přijmout,“ uvedla republikánská kongresmanka Marjorie Taylor Greeneová, která patří mezi nejoddanější Trumpovu podporovatelku. Nyní ale neskrývá své zklamání. „Nesouhlasím s tím a myslím, že by s tím neměl souhlasit nikdo jiný,“ řekla k rozhodnutí nezveřejnit další informace o Epsteinovi.

Nejbohatší muž světa a kdysi velmi blízký spojenec Trumpa Elon Musk naznačil, že se prezident snaží zabránit zveřejnění informací, protože je na údajném seznamu klientů též. Trump se v minulosti pohyboval po boku Epsteina a nyní čelí podezření, do jaké míry s ním byl spojený.

Stanice CNN poznamenává, že Trump rád šířil konspirační teorie, například o Obamově místě narození nebo o ukradených volbách po jeho prohře s Bidenem. Nyní je ale v odlišné roli, kdy se musí konspiracím bránit. Stanice tvrdí, že Trumpa celá věc frustruje, protože zastiňuje to, co vnímá jako své úspěchy z poslední doby.

Bílý dům se snaží uhasit oheň

Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje z Bílého domu uvádí, že Trumpova administrativa zvažuje celou řadu možností vypořádání se s kauzou. Včetně odtajnění nových dokumentů, jmenování zvláštního prokurátora a vypracování výkonných opatření týkajících se například pedofilie.

Bílý dům se též snaží o sjednocení rozděleného Trumpova hnutí. Oslovuje klíčové MAGA jedince, aby přestali či aspoň zmírnili svou kritiku vlády. Podle Reuters Trump takto oslovil známého politického aktivistu Charlieho Kirka. Ten následně veřejně uvedl, že na čas přestane o Epsteinovi mluvit.

CNN si nicméně všímá, že Kirk později prohlásil, že nenechá kauzu zmizet. I další členové MAGA hnutí projevují podobnou bojovnost.

Epsteinův případ je jen jedním, ač nejvýraznějším, momentem, kdy Trumpovo hnutí projevuje dříve neviděnou nespokojenost se svým vůdcem. Někteří jeho příslušníci kritizovali šéfa Bílého domu za údery na íránská zařízení či za poskytnutí zbraní Ukrajině. Považují to za zradu prezidentových slibů, že nezatáhne USA do cizích válek.

Republikánští zákonodárci připouští, že Epsteinova kauza rezonuje mezi voliči, kteří si žádají větší transparentnost. „Je to jediná věc, kterou jsem slyšela za posledních sto hodin,“ uvedla republikánská kongresmanka z Jižní Karolíny Nancy Maceová. Rozhněvaní voliči ji bombardují svými telefonáty a zprávami. „Lidé nevěří vládě a my jsme jim v posledních několika letech nedali důvod,“ říká.

Někteří republikáni, včetně vůdce republikánské většiny v Sněmovně reprezentantů Mike Johnsona, žádají zveřejnění dokumentů. List The New York Times nicméně poznamenává, že se nedá čekat vzpoura Republikánské strany proti Trumpovi. Republikáni už zablokovali návrh demokratů, aby Sněmovna reprezentantů prodiskutovala, zda má ministerstvo spravedlnosti dokumenty zveřejnit.

Bývalý Trumpův poradce Steve Bannon varuje, že nespokojenost MAGA hnutí může mít negativní dopady pro republikány ve volbách do Kongresu příští rok. Podle něj stačí jen deset procent naštvaných, aby Republikánská strana ztratila 40 křesel ve Sněmovně reprezentantů. A to by znamenalo demokratickou většinu.