Co dokumenty skrývají? Trump podepsal zákon o odtajnění Epsteinových spisů

  3:53
Trump ustoupil politickému tlaku, hodnotí agentura AP nejnovější krok amerického prezidenta. Ten podepsal zákon, který ministerstvu spravedlnosti USA nařizuje zveřejnit spisy k případu odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Návrh zákona dříve jednoznačně schválily Sněmovna reprezentantů i Senát.
Americký prezident Donald Trump v Kennedyho centru ve Washingtonu během...

Americký prezident Donald Trump v Kennedyho centru ve Washingtonu během návštěvy saúdskoarabského korunního prince (19. listopadu 2025)

Americký finančník Jeffrey Epstein
Autobusová zastávka v Londýně nedaleko americké ambasády, kde aktivisté...
Jeffrey Epstein na fotografii poskytované registrem sexuálních delikventů v New...
Britka Ghislaine Maxwellová a zesnulý finančník Jeffrey Epstein na archivním...
Trumpův podpis se očekával, neboť prezident, ačkoli dříve zveřejnění dokumentů odmítal, slíbil, že tento právní předpis podepíše, pokud ho schválí Kongres. Sněmovna reprezentantů v úterý podpořila návrh drtivou většinou 427 hlasů. Jediným kongresmanem, který hlasoval proti, byl republikán Clay Higgins. Senát, tedy horní komora Kongresu, následně vyjádřil jednomyslný souhlas.

Demokratičtí zákonodárci ze sněmovního výboru pro dohled minulý týden zveřejnili několik e-mailů, ve kterých dnes již zesnulý Epstein zmiňoval nynějšího prezidenta Trumpa. Korespondence podle demokratů mimo jiné zřejmě naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinově domě s jednou z obětí sexuálního zneužívání. Výbor nakonec zveřejnil přes 20 tisíc stránek dokumentů získaných z Epsteinovy pozůstalosti, nyní sněmovnou přijatý zákon se týká spisů, které má k dispozici ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s Epsteinovým vyšetřováním.

Sněmovna reprezentantů i Senát schválily zákon, aby se zveřejnily Epsteinovy spisy

Trump tvrdí, že s Epsteinovými sexuálními zločiny neměl nic společného a ačkoli byli před desítkami let společně vyfotografováni, prezident uvedl, že se před Epsteinovým odsouzením rozkmotřili. Veřejnou snahu o zveřejnění vyšetřovacích dokumentů označuje za manipulaci ze strany demokratů, kteří podle něho odvádějí pozornost od skutečných problémů země, které jeho vláda úspěšně řeší.

Zveřejnění podpořil až ve chvíli, kdy řada republikánů dala najevo, že bude bez ohledu na Trumpovu vůli hlasovat pro odtajnění spisů.

Ticho, ty prasátko, řekl Trump neodbytné novinářce na otázky o Epsteinovi

Případy týkající se Epsteina vyvolávají nejen v USA značnou pozornost médií, neboť finančník udržoval úzké vazby také s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem či britským princem Andrewem. Veřejná a stále více vyhrocená roztržka mezi republikány ohledně Epsteinových spisů navíc narušila vztahy mezi Trumpem a některými z jeho nejvěrnějších příznivců.

Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Už v roce 2008 byl Epstein v rámci tajné dohody, která vzbuzovala kontroverzi, s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

