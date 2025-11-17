Nemáme co skrývat. Trump vyzval republikány ke zveřejnění Epsteinových spisů

„Sněmovní republikáni by měli hlasovat pro zveřejnění spisů, protože nemáme co skrývat,“ napsal Trump na své síti Truth Social.
Zákon, o jehož návrhu má sněmovna hlasovat tento týden, by přinutil ministerstvo spravedlnosti zveřejnit všechny spisy a komunikaci týkající se Epsteina a také jakékoli informace o vyšetřování jeho smrti ve federálním vězení. Informace o Epsteinových obětech sexuálního zneužívání nebo o probíhajících federálních vyšetřováních by mohly být začerněny.
Demokratičtí zákonodárci ze sněmovního výboru pro dohled minulý týden zveřejnili několik e-mailů, ve kterých Epstein zmiňoval nynějšího prezidenta Trumpa. Korespondence podle demokratů mimo jiné zřejmě naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinově domě s jednou z obětí sexuálního zneužívání.
Trump tvrdí, že s Epsteinovými sexuálními zločiny neměl nic společného a ačkoli byli před desítkami let společně vyfotografováni, prezident uvedl, že se před Epsteinovým odsouzením rozkmotřili. Veřejnou snahu o zveřejnění dokumentů označuje za manipulaci ze strany demokratů, kteří podle něho odvádějí pozornost od skutečných problémů země, které vláda řeší.