Nemáme co skrývat. Trump vyzval republikány ke zveřejnění Epsteinových spisů

  9:44
Americký prezident Donald Trump v neděli vyzval republikány ve Sněmovně reprezentantů, aby hlasovali pro zveřejnění spisů k případu zemřelého finančníka Jeffreyho Epsteina. Trump tak několik dní před hlasováním změnil svůj dosavadní přístup ve chvíli, kdy řada republikánů chtěla hlasovat pro odtajnění spisů i bez Trumpova souhlasu.
Jeffrey Epstein s Donaldem Trumpem na archivních záběrech z roku 1992

Jeffrey Epstein s Donaldem Trumpem na archivních záběrech z roku 1992 | foto: Reuters

„Sněmovní republikáni by měli hlasovat pro zveřejnění spisů, protože nemáme co skrývat,“ napsal Trump na své síti Truth Social.

Zákon, o jehož návrhu má sněmovna hlasovat tento týden, by přinutil ministerstvo spravedlnosti zveřejnit všechny spisy a komunikaci týkající se Epsteina a také jakékoli informace o vyšetřování jeho smrti ve federálním vězení. Informace o Epsteinových obětech sexuálního zneužívání nebo o probíhajících federálních vyšetřováních by mohly být začerněny.

Má Putin Trumpovy explicitní fotky? Bílým domem zatřásly Epsteinovy e-maily

Demokratičtí zákonodárci ze sněmovního výboru pro dohled minulý týden zveřejnili několik e-mailů, ve kterých Epstein zmiňoval nynějšího prezidenta Trumpa. Korespondence podle demokratů mimo jiné zřejmě naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinově domě s jednou z obětí sexuálního zneužívání.

Trump tvrdí, že s Epsteinovými sexuálními zločiny neměl nic společného a ačkoli byli před desítkami let společně vyfotografováni, prezident uvedl, že se před Epsteinovým odsouzením rozkmotřili. Veřejnou snahu o zveřejnění dokumentů označuje za manipulaci ze strany demokratů, kteří podle něho odvádějí pozornost od skutečných problémů země, které vláda řeší.

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

