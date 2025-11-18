Ticho, ty prasátko, řekl Trump neodbytné novinářce na otázky o Epsteinovi

Na otázky ohledně nedávno zveřejněných e-mailů Jeffreyho Epsteina odpovídal Trump při pátečním letu v Air Force One. Po svém stručném vyjádření lehce vulgárně odbyl novinářku, která žádala o doplnění.

„Co Epstein myslel tím, když v emailech uvedl, že jste o dívkách věděl?“ zeptala se prezidenta nejprve novinářka Bloomberg News na palubě letounu.

„Nic o tom nevím,“ vysvětloval Trump zmínky o své osobě v nedávno zveřejněných zprávách. Pokračoval s tím, že pozornost by se měla soustředit na jiná jména, která se ve e-mailech taktéž vyskytla – například bývalého prezidenta Billa Clintona.

Sněmovna reprezentantů USA schválila zákon, aby se zveřejnily Epsteinovy spisy

Poté, co se novinářka pokusila položit doplňující otázku, americký prezident se k ní otočil, zdvihl ukazováček a řekl: „Ticho. Ticho, ty prasátko.“

K výměně došlo v době, kdy sílí tlak na americké ministerstvo spravedlnosti, aby zveřejnilo spisy související s vyšetřováním Epsteina, zesnulého finančníka a odsouzeného sexuálního delikventa, který zemřel ve vězení v roce 2019.

V neděli pak Trump vyzval republikány, aby hlasovali pro návrh zákona, který ministerstvo spravedlnosti přinutí zveřejnit všechny spisy související s případem. Návrh zákona v úterý Sněmovna reprezentantů drtivou většinou podpořila.

