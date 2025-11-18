Ticho, ty prasátko, řekl Trump neodbytné novinářce na otázky o Epsteinovi

„Co Epstein myslel tím, když v emailech uvedl, že jste o dívkách věděl?“ zeptala se prezidenta nejprve novinářka Bloomberg News na palubě letounu.
„Nic o tom nevím,“ vysvětloval Trump zmínky o své osobě v nedávno zveřejněných zprávách. Pokračoval s tím, že pozornost by se měla soustředit na jiná jména, která se ve e-mailech taktéž vyskytla – například bývalého prezidenta Billa Clintona.
Sněmovna reprezentantů USA schválila zákon, aby se zveřejnily Epsteinovy spisy
Poté, co se novinářka pokusila položit doplňující otázku, americký prezident se k ní otočil, zdvihl ukazováček a řekl: „Ticho. Ticho, ty prasátko.“
K výměně došlo v době, kdy sílí tlak na americké ministerstvo spravedlnosti, aby zveřejnilo spisy související s vyšetřováním Epsteina, zesnulého finančníka a odsouzeného sexuálního delikventa, který zemřel ve vězení v roce 2019.
V neděli pak Trump vyzval republikány, aby hlasovali pro návrh zákona, který ministerstvo spravedlnosti přinutí zveřejnit všechny spisy související s případem. Návrh zákona v úterý Sněmovna reprezentantů drtivou většinou podpořila.