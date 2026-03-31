Trůn hodný krále. Umělci si utahují z Trumpa kvůli rekonstrukci Bílého domu

Autor:
  12:23
V centru amerického hlavního města Washingtonu anonymní skupina umístila trůn se zlatou toaletou, který má být kritikou rekonstrukce Bílého domu nařízené prezidentem Donaldem Trumpem. Trůn, stylizovaný do mramoru a zlata, má místo sedadla toaletu a plaketu s nápisem „Trůn hodný krále“.

„V době bezprecedentního rozdělení, eskalace konfliktů a ekonomických otřesů se prezident Trump zaměřil na to, na čem skutečně záleží: na rekonstrukci Lincolnovy koupelny v Bílém domě,“ stojí podle agentury Reuters na pamětní desce.

Trump od svého návratu do úřadu loni provedl rozsáhlé úpravy Bílého domu i jeho okolí. Kromě renovace koupelny v Lincolnově ložnici přidal do Oválné pracovny výrazné zlaté prvky, nechal zbourat východní křídlo, aby uvolnil místo pro taneční sál, a plánuje také přestavbu Kennedyho centra.

V blízkosti Lincolnova památníku v americkém Washingtonu byl protestující skupinou umístěn velký trůn se zlatou toaletou, který má být kritikou renovace Bílého domu provedené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. (30. března 2026)
Americký prezident Donald Trump (24. března 2026)
24 fotografií

Mluvčí Bílého domu Davis Ingle uvedl, že Trump „dělá Bílý dům i celé hlavní město krásnější než kdykoli předtím“. Na dotaz Reuters k instalaci dodal, že „prezident nepřestane pracovat ve prospěch amerického lidu“.

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Součástí instalace je také role toaletního papíru s nápisem „tajné podání ruky“. Podle amerických médií se ke stejnojmenné skupině hlásí i předchozí socha zobrazující Trumpa a zesnulého finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, jak se drží za ruce.

Nejde tak o první uměleckou akci této skupiny. Předchozí dílo s názvem „Nejlepší přátelé navždy“, na němž je Trump zachycen s Epsteinem, je stále dostupné na webu skupiny ve formátu pro 3D tisk, který si lze zdarma stáhnout.

Nejčtenější

Školačka ukázala prsa a Británie šílela. Hanbatá strana tři změnila dějiny bulváru

V roce 1986 třetí stranu opustila a začala se věnovat muzice, ale v roce 1995...

Aktivistky za ženská práva si rvaly vlasy, ale Rupert Murdoch si mohl mnout ruce. Když jeho bulvární deník The Sun začal zveřejňovat fotky dívek s odhaleným poprsím, vydělal ranec peněz a přepsal...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Babiš obnovil jednání s Ficovou vládou, které utnul předchozí Fialův kabinet

Společné zasedání vlády České republiky a Slovenské republiky, premiéři Andrej...

Česká vláda Andreje Babiše a slovenská Roberta Fica se schází na zámku Nová Horka u Studénky. Kabinet ANO, SPD a Motoristů sobě tak mění postoj ke společnému jednání vlád dvou zemí, které do konce...

31. března 2026,  aktualizováno  13:05

Velikonoce na ČT: Pohádky, bohoslužby a dětem letos pomůže Peče celá země

Tradiční velikonoční Kuře se symbolicky propojilo s pořadem Peče celá země.

Česká televize připravila pro letošní velikonoční svátky program, který propojuje duchovní obsah, dobročinnost, připomínky významných osobností i premiéry koncertů a zábavních pořadů. V nabídce...

31. března 2026

Státní zástupce chce vazbu pro pátého zadrženého kvůli žhářství v Pardubicích

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Státní zástupce podal návrh na vazbu pro pátého zadrženého člověka v případu úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Podezřelého policie zadržela a obvinila z teroristického...

31. března 2026  12:45

Sanitka převážející pacienta se střetla s náklaďákem, skončila v příkopu

Na Plzeňsku v úterý havarovala sanitka převážející pacienta. Střetla se s...

Sanitka se v úterý střetla s nákladním automobilem u Dolní Lukavice na Plzeňsku. Lehké zranění utrpěl jak její řidič, tak záchranářka. Převážený pacient vyvázl nezraněn.

31. března 2026  12:26

Trůn hodný krále. Umělci si utahují z Trumpa kvůli rekonstrukci Bílého domu

V blízkosti Lincolnova památníku v americkém Washingtonu byl protestující...

V centru amerického hlavního města Washingtonu anonymní skupina umístila trůn se zlatou toaletou, který má být kritikou rekonstrukce Bílého domu nařízené prezidentem Donaldem Trumpem. Trůn,...

31. března 2026  12:23

Makléř ministra obrany USA chtěl před úderem na Írán investovat do zbrojařů, píše list

Americký ministr obrany Pete Hegseth na společné tiskové konferenci s předsedou...

Makléř amerického ministra obrany Peta Hegsetha se v týdnech před americko-izraelskými útoky na Írán snažil o investici v řádu milionů dolarů do velkých zbrojařských společností, píše deník Financial...

31. března 2026  12:21

„Fico je ztělesnění zla.“ Českou a slovenskou vládu přivítal osamělý demonstrant

Na příjezd české a slovenské vlády do Nové Horky čekal s transparenty i Jan...

Nepatří mezi nejznámější zámky v Česku ani v regionu, nyní se však Nová Horka dostala do centra pozornosti díky tomu, že jej česká vláda zvolila jako místo pro obnovené setkání se slovenskou vládou....

31. března 2026  12:16

Klobása v housce za 180, na trdlo vystojíte frontu. Prošli jsme velikonoční trhy v Praze

Velikonoční trh na Staroměstském náměstí v Praze. (28. března 2026)

V dolní části Václavského náměstí skupinky turistů postávají v hloučcích, jedni drží kelímek se zeleným pivem, další netrpělivě přešlapují ve frontě na trdelník nebo hranolky. Velikonoční trhy v...

31. března 2026  12:06

RECENZE: I děti digitální éry by měly občas vylézt na strom, ukazuje britská fantasy

60 %
Z filmu Příběhy Kouzelného stromu

Snímek Zootropolis 2: Město zvířat už se stal nejúspěšnějším animovaným filmem v Česku po stránce návštěvnosti i tržeb, takže rodiny s dětmi vyhlížejí, nač vyrazit příště. Dvě novinky velikonočních...

31. března 2026  12:01

Paříži, jsem připravená! Celine Dion se i s vážnou nemocí vrací ke koncertování

Céline Dion

Zpěvačka Celine Dion oznámila čtyři roky po propuknutí vážné nemoci návrat na koncertní pódia. Podle jejího pondělního vyjádření se cítí dobře a opět se těší na své fanoušky, pro které chystá v...

31. března 2026  11:41

Velryba, která uvázla v Německu, pluje volně mořem. Spatřila ji hlídka

Velryba uvízlá v zálivu Wismar v Německu (29. března 2026)

Velryba, která v minulých dnech hned dvakrát uvázla na mělčině na severu Německa, volně pluje po otevřeném moři. V pondělí se dokázala sama osvobodit, poté se ochranářům na čas ztratila. V úterý...

31. března 2026  11:32

Drogy i alkohol. Policie zveřejnila výsledky testů otce viněného z vraždy batolete

Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku. (20. března 2026)

Muž obviněný z vraždy svého dítěte na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku byl pod vlivem alkoholu i drog. Za skutek, kvůli kterému je ve vazbě, mu hrozí až 20 let vězení, případně i výjimečný trest....

31. března 2026  10:47,  aktualizováno  11:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.