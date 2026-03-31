„V době bezprecedentního rozdělení, eskalace konfliktů a ekonomických otřesů se prezident Trump zaměřil na to, na čem skutečně záleží: na rekonstrukci Lincolnovy koupelny v Bílém domě,“ stojí podle agentury Reuters na pamětní desce.
Trump od svého návratu do úřadu loni provedl rozsáhlé úpravy Bílého domu i jeho okolí. Kromě renovace koupelny v Lincolnově ložnici přidal do Oválné pracovny výrazné zlaté prvky, nechal zbourat východní křídlo, aby uvolnil místo pro taneční sál, a plánuje také přestavbu Kennedyho centra.
Mluvčí Bílého domu Davis Ingle uvedl, že Trump „dělá Bílý dům i celé hlavní město krásnější než kdykoli předtím“. Na dotaz Reuters k instalaci dodal, že „prezident nepřestane pracovat ve prospěch amerického lidu“.
V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé
Součástí instalace je také role toaletního papíru s nápisem „tajné podání ruky“. Podle amerických médií se ke stejnojmenné skupině hlásí i předchozí socha zobrazující Trumpa a zesnulého finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, jak se drží za ruce.
Nejde tak o první uměleckou akci této skupiny. Předchozí dílo s názvem „Nejlepší přátelé navždy“, na němž je Trump zachycen s Epsteinem, je stále dostupné na webu skupiny ve formátu pro 3D tisk, který si lze zdarma stáhnout.