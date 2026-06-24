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Záběry hořící Moskvy ohromily Trumpa. Rusko tuší, že ztrácí jeho přízeň

Adam Hájek
  15:00
Následky masivního ukrajinského dronového útoku na největší moskevskou...

Následky masivního ukrajinského dronového útoku na největší moskevskou rafinerii (18. června 2026) | foto: SOCIAL MEDIAReuters

Volodymyr Zelenskyj na summitu G7 v Évianu jednal s Donaldem Trumpem. (16....
Dým nad Moskvou po útoku ukrajinských bezpilotních letounů na rafinerii (18....
Americký prezident Donald Trump během summitu G7 ve francouzském...
Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v Moskvě. (18. června 2026)
137 fotografií
Ukrajina má pár es v rukávu a zdá se, že to pochopil i Donald Trump. Během summitu skupiny G7 údajně projevil úžas nad ukrajinskými vojenskými úspěchy z poslední doby, tedy především efektními údery na ruskou logistiku a ropnou infrastrukturu v hlubokém týlu. Moskva jeho odklon od „ducha Anchorage“ sleduje s rostoucím znepokojením.

Pokud měl být masivní dronový útok na Moskvu z minulého čtvrtka reklamní akcí na podporu ukrajinské pozice na diplomatickém poli, tak se vyvedl na jedničku.

Obrázky temných sloupů dýmu stoupajících z největší moskevské rafinerie či záběry mohutného víka odpáleného z ropné nádrže vysoko do vzduchu se rozletěly do světa a ukázaly, že ruský režim nedokáže ochránit ani vlastní metropoli.

Zelenskyj se vrátil z Évianu přesvědčen, že od Trumpa dostal zelenou k zesílení útoků v ruském týlu – k nimž ostatně Američané údajně poskytují zpravodajské informace.

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