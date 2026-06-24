Pokud měl být masivní dronový útok na Moskvu z minulého čtvrtka reklamní akcí na podporu ukrajinské pozice na diplomatickém poli, tak se vyvedl na jedničku.
Obrázky temných sloupů dýmu stoupajících z největší moskevské rafinerie či záběry mohutného víka odpáleného z ropné nádrže vysoko do vzduchu se rozletěly do světa a ukázaly, že ruský režim nedokáže ochránit ani vlastní metropoli.
Zelenskyj se vrátil z Évianu přesvědčen, že od Trumpa dostal zelenou k zesílení útoků v ruském týlu – k nimž ostatně Američané údajně poskytují zpravodajské informace.