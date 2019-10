Trump zrušil sankce, které uvalil na Turecko kvůli invazi do Sýrie

Trump také naznačil, že sankce proti Turecku mohou být opět uvaleny, pokud by se „stalo něco, co by se mu nelíbilo“. Prezident USA ve středu opět vyzval evropské země, aby převzaly své občany, kteří se přidali k teroristickému Islámskému státu a nyní jsou v regionu vězněni.



Trump podle stanice CNN uvedl, že v Sýrii zůstane „malé množství“ amerických vojáků, kteří mají v oblasti chránit ropu. Podle prezidenta se USA stahují ze Sýrie posledních deset let a je na čase, aby tam bojoval někdo jiný.



„Měli jsme tam být třicet dní a už je to téměř deset let. Takže teď odcházíme. Chci znovu poděkovat všem v americkému týmu, kteří pomohli dosáhnout příměří v Sýrii a zachránit tolik životů. A to vše ve spolupráci s tureckým prezidentem Erdoganem, který miluje svou zemi,“ prohlásil Trump.

Americký prezident dodal, že se hodlá s tureckým lídrem v blízké době sejít.

