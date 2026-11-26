Osmdesátiletý prezident ve svém výčtu zmínil i lidi, kteří podle něj „usilují o změnu našeho soudního systému na systém založený na právu šaría, a ty, kteří chtějí přerozdělovat majetek“. Znovu také zaútočil na somálskou menšinu, když napsal, že děkuje těm dvěma procentům Somálců, „kteří mají práci a jsou skutečně ochotní pracovat“.
|
Už zastiňuje Bílý dům. Trumpova gigantická tančírna získává jasné obrysy
„A především děkuji vrahům, drogovým dealerům a zločincům všech podob, velikostí a barev, kteří nelegálně vstoupili do naší země z vazebních zařízení, věznic, psychiatrických ústavů v jiných zemích a neznámých míst, aby v rekordním měřítku znásilňovali, plenili a zabíjeli americké občany,“ napsal také Trump.
Narážel tím na své opakované a nepodložené tvrzení, že zahraniční země do USA cíleně posílají ty nejhorší zločince. Ve Spojených státech byla loni podle tamního Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) nejnižší míra vražd za nejméně 70 let.
|
Krocani Freedom a Feathers unikli pekáči. Trump jim udělil prezidentskou milost
Zároveň Trump poznamenal, že většina těchto migrantů už je pryč a snad žije „krásné a idylické“ životy. „Velmi nám chybíte, ale nikdy se nevrátíte zpět a Amerika nikdy nedovolí, aby se znovu stalo to, co jste nám udělali,“ uvedl dále šéf administrativy, která zásadně omezila imigraci do USA.
Americký prezident se v příspěvku věnoval také tomu, že si ve „svém velmi nabitém programu našel čas na opravu sedmnácti rozbitých oken, četných poškozených a chátrajících sloupů, rozbitých, zchátralých a chybějících ozdobných lišt“ Bílého domu.
|
Jedí psy a kočky Američanů, řekl Trump o migrantech. Harrisová se mu vysmála
Tvrzení o falešných ekonomických datech směřovalo k upřesnění růstu HDP za třetí čtvrtletí z 3,4 procenta na 4,3 procenta. Nižší údaj podle Trumpa vyšel jen krátce před volbami do Kongresu, které jasně vyhráli opoziční demokraté. Mělo by se to podle něj vyšetřit.
Den díkůvzdání je jedním z hlavních amerických svátků, při nichž se velká část Američanů schází v širokém rodinném kruhu. Připadá na čtvrtý listopadový čtvrtek a podle tradice ho poprvé evropští osadníci v Americe slavili už v roce 1621 jako poděkování za sklizeň a přežití první zimy.
Kompletní Trumpův příspěvek
„ŠŤASTNÉ DNY DÍKŮVZDÁNÍ VŠEM AMERICKÝM PATRIOTŮM, KTEŘÍ SE TAK TVRDĚ NADŘELI, ABY NAŠE ZEMĚ BYLA SKVĚLÁ! Kromě toho bych chtěl popřát šťastné Díkůvzdání i těm, kteří těsně před volbami zveřejnili falešné ekonomické údaje a včera, s třítýdenním zpožděním, je opravili, čímž ukázali, že HDP ve skutečnosti činilo 4,3 % namísto 3,4 % – JDE O REKORDNÍ CHYBU, která je natolik závažná, že by měla být neprodleně vyšetřena.
Rovněž bych rád popřál velmi šťastný Den díkůvzdání všem těm lidem, kteří tak tvrdě pracovali na tom, aby naši zemi přivedli k radikální krajní levici, těm, kteří se snaží změnit náš soudní systém na právo šaría, těm, kteří chtějí přerozdělit majetek, aby všichni pracovití lidé, kteří si za celý život vybudovali určité bohatství, byli nyní nuceni jej rozdělit po celé zemi, a to i těm, kteří odmítají pracovat. Chci poděkovat těm 2 procentům naší somálské populace, kteří mají práci a jsou skutečně ochotni pracovat, aniž by pobírali státní podporu. Jsou to úžasní američtí „občané“ a mělo by jim být umožněno zůstat v naší zemi a oslavit s námi Den díkůvzdání. Ostatní by měli být okamžitě vyhozeni, čímž by se zachránil Velký stát Minnesota, který nemá šanci, pokud jim bude dovoleno zůstat.
Chci vyjádřit soucit těm novinářům a občanům, kteří nerozumí špíně, nepořádku, zanedbané údržbě a korupci a jsou na mě naštvaní, protože jsem si ve svém velmi nabitém programu našel čas na opravu 17 rozbitých oken, četných odštípnutých a rozpadajících se sloupů, rozbitých, zchátralých a chybějících lišt a nedostatečné omítky a nátěru na Bílém domě. Už léta nebyl Bílý dům řádně vymalován ani udržován. Byl jsem pevně přesvědčen, že po jeho výstavbě v roce 1792 nastal čas Bílý dům opravit, protože je to koneckonců hlavní symbol naší země. Dnes vypadá lépe než kdy jindy a brzy bude mít i ten taneční sál, po kterém prezidenti toužili více než 150 let.
A co je nejdůležitější, děkuji vrahům, drogovým dealerům a zločincům všeho druhu, velikosti a barvy pleti, kteří nelegálně vstoupili do naší země z věznic, nápravných zařízení, psychiatrických ústavů a neznámých míst jiných zemí, aby v rekordním počtu znásilňovali, plenili a zabíjeli americké občany. Většina z nich už je pryč, byli odvezeni zpět do svých domovů a doufejme, že tam vedou krásný a idylický život a slíbili, že už nikdy nezabijí nevinné lidi – ale o to se nemusíme bát, protože jsou PRYČ.
I tak jim ale přejeme šťastné Díkůvzdání, i když z dalekých zemí. Velmi nám chybíte, ale už se nikdy nevrátíte a Amerika nikdy nedopustí, aby se to, co jste nám udělali, opakovalo!
Prezident Donald J. Trump“