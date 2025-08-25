Lidé by chtěli diktátora. Ale já jím nejsem a nemám je rád, prohlásil Trump

  19:13
Americký prezident Donald Trump uvedl, že americká armáda by mohla být nasazena k potlačení zločinu ve městě Chicago. Na kritiku, že jedná autoritářsky reagoval tím, že někteří lidé ve městě by možná chtěli, aby byl jako diktátor. Zároveň dodal, že on diktátory nemá rád a není jedním z nich.

„Říkají, ‚svoboda, svoboda‘ a ‚on je diktátor‘,“ řekl Trump o lidech v Chicagu, kteří protestují proti jeho plánu zde nasadit Národní gardu. Podle něj je Chicago „vražedné pole“ a někteří zdejší lidé to neuznávají.

Jiní naopak podle Trumpa žádají vládu pevnější ruky. „Mnoho lidí říká: ‚možná bychom rádi diktátora‘. Já diktátory nemám rád, nejsem diktátor. Jsem člověk s velkým zdravým rozumem, chytrý člověk,“ řekl Trump.

Americký prezident Donald Trump (25. srpna 2025)
Americký prezident Donald Trump při svém projevu v Bílém domě (22. srpna 2025)
Agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Ilustrační foto.
Američané v Chicagu protestují proti raziím Úřadu pro imigraci a cla (ICE) a migrační politice prezidenta Donalda Trumpa. (10. června 2025)
Šéf Bílého domu tvrdí, že Chicago má velký problém se zločinem. „Chicago, Illinois je katastrofa. Mám tam nemovitost. Je to katastrofa,“ řekl šéf Bílého domu.

Chicago podle prezidenta potřebuje v boji se zločinem federální pomoc, nicméně prozatím podle Reuters žádné rozhodnutí o nasazení armády ve městě prezident neoznámil. „Potřebují pomoc. Možná počkáme. Možná ano, možná ne,“ řekl Trump v Oválné pracovně, když podepisoval exekutivní příkazy, které mají znemožnit propouštění lidí podezřelých ze spáchání zločinu na kauci bez složení finanční hotovosti.

Trump tento měsíc povolal jednotky Národní gardy do demokraty ovládaného hlavního města Spojených států s odůvodněním, že je tam potřeba bojovat proti vysoké úrovni kriminality. Zároveň podřídil washingtonskou policii federální vládě.

Trump nasadí Národní gardu v 19 státech, budí obavy z autoritářského převzetí moci

Stanice Fox News minulý pátek přinesla informaci, že až 1 700 příslušníků Národní gardy má být v příštích týdnech nasazeno v 19 amerických státech. Sám Trump oznámil, že po „zpacifikování“ Washingtonu chce podobná opatření rozšířit i do dalších velkoměst, přičemž „Chicago bude zřejmě další a pak přijde New York“.

Guvernér Illinois J. B. Pritzker Trumpa obvinil, že se snaží o autoritářské převzetí moci ve velkých městech, o které lidé nestojí. Uvedl, že statistiky ukazují, že v Chicagu, třetím největším americkém městě, zločinnost ve skutečnosti klesá.

„Neexistuje žádná mimořádná situace, která by opravňovala prezidenta Spojených států k federalizaci Illinoiské národní gardy, nasazení národní gardy z jiných států nebo vyslání aktivních vojáků za hranice našeho státu,“ napsal Pritzker. Podle něho se prezident „pokouší vyvolat krizi“.

Trump od svého zvolení opakovaně čelí podezřením, že chce uchopit moc nad limity, které mu poskytuje ústava. Šéf Bílého domu například opakovaně naznačil, že by chtěl znovu potřetí kandidovat na prezidenta USA.

Nedůvěru budí i jeho postoj k autoritářským vládcům. Podle kritiků má pro silné vůdce slabost, což se například projevilo v způsobu, jakým přivítal ruského diktátora Vladimira Putina, jehož Mezinárodní soudní dvůr uznal za válečného zločince. Tomu při setkání na Aljašce rozvinul červený koberec.

