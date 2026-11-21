Nově zvolený demokratický senátor za Texas James Talarico prohlásil, že chce ze zbytku druhého funkčního období Donalda Trumpa udělat vůbec „nejproduktivnější fázi jeho prezidentství“. Podle jeho slov americký lid nemůže čekat další dva roky na změnu, a proto je nutné s prezidentem jednat.
Budoucí demokratický senátor za Michigan Abdul El-Sayed navrhl, aby se státní program zdravotního pojištění jmenoval na počest prezidenta „Trumpcare pro všechny“ (Trumpcare for All). A zveřejnil návrh zlaté kartičky pojištěnce s Trumpovým podpisem.