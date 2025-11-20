Potrestat vás smrtí, naštval se Trump na demokraty vyzývající k neplnění rozkazů

Americký prezident Donald Trump označil za zrádce a buřiče, kteří by mohli být potrestáni smrtí, skupinu demokratických zákonodárců. Reagoval na jejich dřívější prohlášení, ve kterém vyzývali vojáky a policisty, aby neplnili rozkazy odporující zákonu. Demokratická strana nazvala Trumpův výrok naprosto ohavným.
Americký prezident Donald Trump odpovídá na otázky novinářů na palubě letadla Air Force One při cestě na výměnu rukojmí mezi Izraelem a Hamásem. (13. října 2025) | foto: Reuters

Šestice demokratických členů Sněmovny reprezentantů a Senátu, kteří byli příslušníky ozbrojených složek a tajných služeb, tento týden uvedli, že nebezpečí pro americkou demokracii nepřichází jen zvenčí.

Teď ulovit Saúdy. Abrahámovské dohody Trump dotlačil až k hranicím Ruska

Podle nich současná vláda staví vojáky a policisty proti americkým občanům. Konkrétní případy neuvedli. Demokraté ale například kritizovali nasazení Národní gardy v amerických městech. „Nikdo nemusí plnit rozkazy v rozporu se zákonem, ústavou,“ uvedli.

Na jejich prohlášení ve čtvrtek ostře zareagoval Trump na sociální síti Truth Social. „Není možné jim dovolit taková slova. Buřičské chování zrádců. Zavřeme je?“ napsal Trump. Hned v následujícím příspěvku pak označil výroky za „buřičské chování trestané smrtí“.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

SEDITIOUS BEHAVIOR, punishable by DEATH!

20. listopadu 2025 v 15:21, příspěvek archivován: 20. listopadu 2025 v 22:15

Později však Bílý dům popřel, že by Trump žádal hrdelní tresty pro opoziční představitele. Podle mluvčí Karoline Leavittové však demokratičtí zákonodárci vysílají „velmi, velmi nebezpečný vzkaz“. „A možná ho trestá zákon,“ uvedla mluvčí.

Nepříčetné vzkazy, zní z opozice

Skupina demokratických zákonodárců, kterých se přímo týkal Trumpův komentář, uvedla, že se nenechá zastrašit. Dodala, že vojáci mají „povinnost plnit jen příkazy, které jsou v souladu se zákonem“.

„Nastal čas na morální jasnost,“ uvedli ve společném stanovisku. Trumpovy výroky kritizovali i další představitelé opozice. „Donald Trump musí okamžitě smazat své nepříčetné vzkazy na sociálních médií a odvolat svou nenávistnou rétoriku, než kvůli němu někdo zemře,“ uvedl šéf demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries.

Za samotné vzbouřenecké spiknutí podle paragrafu 2384 amerického federálního trestního zákoníku hrozí maximálně 20 let vězení. Trestný čin zákoník definuje například jako pokus sesadit americkou vládu silou či zabránit silou výkonu práva. Trest smrti hrozí za vlastizradu.

