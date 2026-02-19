„Skvělá práce ve vaší debatě s Hillary Clintonovou na různá témata, včetně jejích absurdních názorů na gender,“ pochválil výroky českého ministra zahraničí Donald Trump na sociální síti Truth Social.
Macinka v debatě komentoval Trumpovo počínání v USA. „Viděli jsme woke revoluci, nesouhlasím s genderovou revolucí ani s klimatickým alarmismem,“ uvedl Macinka v Německu. „Který gender? Že ženy mají práva?“ opáčila demokratická politička Clintonová.
Ministr zahraničí pokračoval, že si na rozdíl od jiných myslí, že existují pouze dvě pohlaví. „Já si myslím, že je tu muž a žena, a ten zbytek je zřejmě sociální konstrukt,“ uvedl s tím, že toto je něco, co došlo v USA moc daleko. „Příliš daleko od běžných lidí, příliš daleko od reality,“ řekl.
„Opravdu mě mrzí, že vás to znervózňuje,“ uvedl na adresu Clintonové poté, co opětovně vyjádřila nesouhlas. „Vy opravdu nemáte ráda Trumpa,“ řekl také.
|
Sikorski Macinku vyškolil, píše Politico. Střetu s Clintonovou si všimli i v USA
Výměna názorů se krátce na to začala šířit na sociálních sítích a zanedlouho si jí všimla americká média.