Novým šéfem Světové banky by mohla být Trumpova dcera Ivanka

8:12 , aktualizováno 8:12

Bílý dům údajně při výběru nového šéfa Světové banky zvažuje i jméno dcery amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanky. Napsal to s odvoláním na nejmenovaný zdroj list The Financial Times, podle nějž je ve skupině možných kandidátů rovněž náměstek amerického ministra financí David Malpass či bývalá velvyslankyně Spojených států při OSN Nikki Haleyová.