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Další skvělý Trumpův projekt. Za miliardy chce proměnit letiště u Washingtonu

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  11:35
Americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně představil další stavitelský projekt – v plánu má zrekonstruovat mezinárodní letiště Dulles u hlavního města. „Pro mě jako stavitele je to velmi vzrušující – jako pro někoho, kdo před svým příchodem sem realizoval spoustu velkých a krásných projektů a nyní realizujeme některé z těch nejlepších na světě,“ prohlásil při představování oprav za 22,5 miliardy dolarů.

Celková částka nákladné renovace dosahuje v přepočtu kolem 475 miliard korun, tedy téměř půl bilionu. CNN upozorňuje, že jde o jedno z klíčových mezinárodních letišť kolem hlavního města. Leží v americkém státě Virginie a nabízí přímé lety do více než 50 zemí.

Návrhy renovace mezinárodního letiště Dulles za více než 20 miliard dolarů, kterou oznámili prezident Donald Trump a ministr dopravy Sean Duffy. (29. července 2026)
Návrhy renovace mezinárodního letiště Dulles za více než 20 miliard dolarů, kterou oznámili prezident Donald Trump a ministr dopravy Sean Duffy. (29. července 2026)
Návrhy renovace mezinárodního letiště Dulles za více než 20 miliard dolarů, kterou oznámili prezident Donald Trump a ministr dopravy Sean Duffy. (29. července 2026)
Návrhy renovace mezinárodního letiště Dulles za více než 20 miliard dolarů, kterou oznámili prezident Donald Trump a ministr dopravy Sean Duffy. (29. července 2026)
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Trump podle stanice při představování navržených změn nadšeně ukazoval na vizualizace plánů, které předtím osobně zkontroloval a schválil, a pomocí laserového ukazovátka zdůrazňoval nové parkovací plochy blíže k hlavnímu terminálu.

Letiště je v provozu již 60 let a pravidelně se objevuje na seznamech nejhorších letišť. Především to způsobuje jeden z nejneobvyklejších prvků, takzvaných „people movers“, což jsou vozítka podobná autobusům, která slouží k přepravě cestujících mezi branami a letadly.

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Projekt by měl posílit parkovací a odbavovací kapacity, vytvořit nový tunel, který odstraní potřebu těchto „people movers“, nebo zmodernizovat odbavovací haly, z nichž některé byly postaveny jako dočasná zařízení v roce 1985.

Přeměnu letiště měl Trump v plánu několik měsíců. Už v prosinci se nechal slyšet, že je „hrozné“. Není to přitom první projekt v oblasti Washingtonu, D. C. do kterého se pustil.

Jsem opravdu dobrý stavitel, říká Trump

Jeho snahy začaly pozlacením Oválné pracovny a Rooseveltovy místnosti. Také nechal vydláždit Růžovou zahradu podle vzoru terasy v jeho sídle v Mar-a-Lago. Podél Západní kolonády zřídil „Prezidentskou alej slávy“ s biografiemi jeho předchůdců napsanými v Trumpově stylu. Na trávníku přibyly nové obří stožáry na vlajky a heliport.

Nejvíce pozornosti v poslední době však přineslo Trumpovo počínání kolem zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku, které nejprve nechal vypustit, aby jeho dno nechal natřít „patriotskou“ modrou barvou. Následně se ale voda kvůli řasám zbarvila do sytě zelené a po „vyčištění“ peroxidem vodíku se začala barva ze dna dokonce odlupovat.

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Některé z těchto projektů mohou být mezi obyvateli hlavního města oblíbenější než jiné, podle nového průzkumu CNN ale 58 procent Američanů uvádí, že jsou s prezidentovými stavebními projekty ve Washingtonu D.C. nespokojeni nebo rozhořčeni.

CNN zároveň připomíná, že pro Trumpa jakožto bývalého developera není výstavba v oblasti hlavního města jen vedlejším projektem – věří, že je základem jeho odkazu. „Víte, je to opravdu vzrušující,“ řekl Trump ve středu, když se ho americká média ptala, proč se tak intenzivně zaměřuje na proměnu oblasti Washingtonu, D.C.

„Jsem opravdu dobrý stavitel. To, co mi v životě jde nejlépe, je stavět,“ řekl Trump novinářům v květnu při prohlídce stavebního projektu tanečního sálu Bílého domu.

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