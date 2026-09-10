Prohra by znamenala, že „přijdete o hranice, přijdete o snižování daní, přijdete o bezpečí,“ řekl Trump. „Budete zažívat peklo, tak jako jste ho zažívali před dvěma lety,“ prohlásil o období před svým nástupem do funkce, kdy byl prezidentem demokrat Joe Biden.
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Pokud republikáni vyhrají, slibuje Trump Američanům vyplatit pětitisícovou „dividendu“. Britská BBC však podotýká, že neřekl, z čeho by tento plošný příspěvek financoval.
Trump se snaží Republikánskou stranu a její voliče mobilizovat v situaci, kdy předvolební průzkumy ukazují spíše na výhru demokratů. Prezidentova podpora se propadla nejníže za jeho politickou kariéru a lidé jsou nespokojení kvůli vysokým životním nákladům a válce proti Íránu. Ve středu cena severomořské ropy Brent poprvé od 24. července překročila hranici 100 dolarů za barel.
Trump ovšem řekl, že jeho druhý prezidentský mandát je nejúspěšnější v dějinách „finančně i jinak“. Cena potravin a „skoro každého zboží rychle klesá“ a ropa také zlevní, „až vyhrajeme válku s Íránem“, tvrdil Trump.
Na rozdíl od tradičních stranických sjezdů, které se konají za účelem nominace kandidátů a schválení stranických programů, nemá setkání v Dallasu žádnou formální agendu. Během jeho druhého dne bude hlavním řečníkem viceprezident J.D. Vance a sjezd uzavře opět Trump.
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Mnoho republikánů, včetně těch, které čeká těsný volební souboj s rivaly z řad demokratů, na sjezd do Dallasu nepřijelo. Ti, kteří tam dorazili, naopak doufají, že si dokážou získat přízeň Trumpových stoupenců.
„Chci po vás, abyste předstírali, že na volebním lístku jsem já,“ obrátil se prezident na kandidáty ve volbách. Voliči v USA budou v listopadu rozhodovat o novém složení celé Sněmovny reprezentantů a části Senátu.