Trump dal Madurovi lhůtu k odchodu ze země, ta už uplynula

USA v posledních týdnech vyvíjí na Venezuelu značný tlak, neboť tvrdí, že tato jihoamerická země podporuje obchodování s drogami, do oblasti vyslal Washington bojové lodě a letadla.
Maduro podle Reuters řekl Trumpovi, že je ochoten opustit Venezuelu, pokud on i jeho rodina získají plnou právní amnestii včetně zrušení všech sankcí a zastavení vyšetřování Mezinárodním trestním soudem (ICC) kvůli zločinům proti lidskosti vůči opozici. Reuters, který se odvolává na tři zdroje, také uvedl, že Maduro žádal zrušení sankcí i pro více než stovku venezuelských vládních činitelů. Další dva zdroje podle této agentury sdělily, že Maduro požádal viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, aby zemi dočasně vedla do nových voleb.
Trump nicméně většinu žádostí odmítl a Madurovi řekl, aby do týdne s rodinou opustil Venezuelu, napsal Reuters o telefonátu, který trval méně než 15 minut.
Lhůta vypršela v pátek 28. listopadu, což podle Reuters vedlo Trumpa k tomu, aby v sobotu oznámil, že vzdušný prostor nad Venezuelou je uzavřen.
Spojené státy Madura neuznávají jako právoplatného prezidenta Venezuely. Podle amerických úřadů je Maduro jedním ze šéfů zločinecké organizace Kartel sluncí, kterou USA označují za teroristickou. Na Madura americká justice vypsala odměnu ve výši 50 milionů dolarů (přes miliardu korun).
Americké námořnictvo v regionu útočí na lodě, které označuje za pašerácké. Při útocích, které prověřuje Kongres USA, zahynuly desítky lidí.
Trump oznámil uzavření venezuelského vzdušného prostoru. Nelegální, zní z Caracasu
Trump útoky ospravedlňuje tím, že Spojené státy jsou podle něj v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace. Šéf Bílého domu minulý týden řekl, že Američané začnou na pašeráky brzy útočit i na pevnině.
Maduro tvrdí, že USA se chystají na ozbrojený konflikt vůči jeho zemi; podle některých analytiků je cílem vojenských manévrů přesvědčit venezuelskou armádu, aby ukončila svou klíčovou podporu autoritářskému vůdci.