Má Putin Trumpovy explicitní fotky? Bílým domem zatřásly Epsteinovy e-maily

  13:57
Nové e-maily z kauzy okolo zemřelého odsouzeného sexuálního predátora Jeffrey Epsteina obsahují zmínku o fotkách Donalda Trumpa „kouřícího Bubbu“. „Bubba“ se přezdívá bývalému prezidentu Billu Clintonovi. Tuto spojitost ale Epsteinův bratr Mark popírá. Trump odmítá obvinění a nařizuje generální prokurátorce, aby místo něj vyšetřovala Billa Clintona, banky a sponzory demokratů.
Archivní snímek Donalda Trumpa s Billem Clintonem ze začátku tisíciletí.

Archivní snímek Donalda Trumpa s Billem Clintonem ze začátku tisíciletí. | foto: X: @Historycalendar

Archivní snímek Donalda Trumpa s Billem Clintonem ze začátku tisíciletí.
Jeffrey Epstein s Donaldem Trumpem na archivních záběrech z roku 1992
Americký prezident Donald Trump čelí podezřením, že usnul v Oválné pracovně,...
Narozeninový dopis, který americký prezident Donald Trump údajně napsal...
29 fotografií

Pozoruhodný e-mail z března 2018, který vyvolal značnou pozornost veřejnosti i sociálních médií, si vyměnili Jeffrey Epstein a jeho bratr Mark. Ten v něm navrhl, aby se Jeffrey zeptal Steva Bannona, bývalého Trumpova hlavního stratéga, zda ruský prezident Vladimir Putin nemá k dispozici „fotky Trumpa, jak kouří Bubbu“ (photos of Trump blowing Bubba).

Mark Epstein dále v e-mailu poznamenal: „Ty a tvůj chlapec Donnie si můžete udělat přepracování filmu Get Hard.

Film Get Hard

Evidentně mohlo jít o sarkastickou paralelu přirovnání Donalda Trumpa (a Jeffreyho Epsteina) k hlavní postavě filmu. Tedy k bohatému, mocnému muži, který čelí potenciálnímu pádu a vězení. E-mail tak naznačuje, že Trump má podobné potíže (v e-mailu nazvané v jidiš „tsuris“, tedy problém) a mohl by skončit ve stejně ponižující situaci, jaké se postava Willa Ferrella ve filmu panicky obávala.

Explicitní přezdívka okamžitě zažehla politické spekulace. „Bubba“ je totiž po desetiletí nazýván bývalý prezident Bill Clinton. Ačkoli Mark Epstein pro server Newsweek popřel, že by onou osobou byl Clinton, identitu „Bubby“ a slovo „blowing“ nijak neosvětlil.

Pro Trumpa, který během své kampaně v roce 2016 proti Hillary Clintonové opakovaně zmiňoval skandál jejího manžela s Monikou Lewinskou, je tato situace obzvláště ožehavá. Demokraté a uživatelé sociálních sítí tuto ironii rychle uchopili, přičemž někteří začali používat posměšnou frázi „Donica Lewinsky“.

Jeffrey Epstein byl finančník, který čelil obviněním z rozsáhlého nelegálního obchodu s lidmi a kriminálního spiknutí. Obžaloba ho vinila, že mezi lety 2002 a 2005 ve svých rezidencích v New Yorku a na Floridě zneužíval desítky nezletilých dívek, kterým platil za sexuální služby. Podle prokurátorů bylo nejmladším obětem 14 let. Svou vinu odmítal a v roce 2019 ve vězení spáchal sebevraždu.

Trumpův protiútok

Reakce prezidenta Trumpa na sebe nenechala dlouho čekat. Místo pouhé obrany přešel do přímého protiútoku. Jen několik dní po zveřejnění e-mailů oznámil, že požádal generální prokurátorku Pam Bondiovou a FBI, aby prošetřily Epsteinovy vazby na Billa Clintona a další prominentní demokraty.

„Epstein byl demokrat, a je to problém demokratů, ne republikánů!“ napsal Trump na sociálních sítích.

Trump chce vyšetřit vazby demokratů na Epsteina, zaměří se i na Clintona

Jeho žádost o vyšetřování necílí jen na Clintona. Na seznam přidal i bankovní giganty JP Morgan a Chase, bývalého ministra financí Larryho Summerse a zakladatele sociální sítě LinkedIn Reida Hoffmana, který je významným sponzorem Demokratické strany.

Generální prokurátorka potvrdila, že ministerstvo se bude této záležitosti věnovat naléhavě a s integritou, a vedením vyšetřování pověřilo amerického prokurátora Jaye Claytona.

Trump jako „pes, který neštěkal“

Demokraté označují Trumpův krok za snahu odvést pozornost. Jejich argumentace se opírá o fakt, že nově zveřejněné dokumenty vrhají znepokojivé světlo i na samotného Trumpa. Ačkoli prezident popírá jakékoli pochybení a tvrdí, že s Epsteinem přerušil styky již na počátku tisíciletí, jeho jméno se objevuje ve více než 1 600 z 2 324 e-mailových vláken.

V jedné znepokojivé zprávě Epstein označil Trumpa za „toho psa, který neštěkal“. V jiném e-mailu napsal, že Trump „věděl o dívkách, jelikož Ghislaine požádal, aby přestala“.

Epstein nabízel Rusům rady, jak na Trumpa. Demokraté chtějí zveřejnit všechny spisy

Robert Garcia, přední demokrat ve Sněmovním dohledovém výboru, situaci komentoval slovy, že „čím více se Trump pokouší soubory Epstein zakrýt, tím více se toho odhaluje.“ K výzvě demokratů k plnému zveřejnění se paradoxně připojili i někteří republikáni, například dosavadní Trumpova chráněnkyně Marjorie Taylor Greenová.

Politický tlak na plnou transparentnost mezitím roste. Sněmovna reprezentantů má v nadcházejících dnech hlasovat o tom, zda má Ministerstvo spravedlnosti zveřejnit kompletní soubor vládních záznamů souvisejících s Epsteinem. Petice, která si toto hlasování vynutila, již získala potřebných 218 podpisů.

Nejčtenější

Vlků v Pardubickém kraji přibývá. Majitelům lesů pomáhají, zvířata trpí

Vlk obecný (Canis lupus).

Na vlka lze v Pardubickém kraji narazit už prakticky kdekoli. Žádný důvod k obavám nemusejí mít návštěvníci lesa, myslivci však varují hlavně neukázněné pejskaře. Napadané stádo kamerunských ovcí na...

16. listopadu 2025  10:42

Stalin byl jak bedna, Lenin visel nad zemí. Příběhy soch komunistických diktátorů

Poslední sochu V. I. Lenina v Československu odhalili na podzim 1987 v České...

Celých 77 let uplynulo od vztyčení první sochy sovětského vůdce Stalina v Československu. V severočeském Cvikově ji odhalili už 7. listopadu 1948, jen osm měsíců po únorovém puči, kdy se k moci...

16. listopadu 2025  10:13

