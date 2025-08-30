Cla jsou nezákonná, rozhodl americký odvolávací soud. Trump mluví o zaujatosti

Autor: ,
  0:59aktualizováno  1:30
Americký federální odvolací soud v pátek rozhodl, že většina cel uvalených prezidentem Donaldem Trumpem je nezákonná. Soud tak potvrdil rozhodnutí soudu nižší instance, že Trump při uvalování cel překročil své pravomoci. Soud však zároveň povolil, aby cla zůstala v platnosti do 14. října, a umožnil tak Trumpově administrativě podat odvolání k Nejvyššímu soudu.

Americký prezident Donald Trump (25. srpna 2025) | foto: Reuters

Trump na své sociální síti Truth Social rozhodnutí soudu označil za nesprávné a stranicky zaujaté a zdůraznil, že platnost všech cel nadále trvá.

Rozhodnutí soudu se týká takzvaných recipročních cel, které Trump zavedl v dubnu, a také cel uvalených v únoru na Čínu, Kanadu a Mexiko, píše agentura Reuters. Trump při jejich uvalení vycházel ze Zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA), tedy zákona určeného k řešení neobvyklých a mimořádných hrozeb v době národní nouze.

Zákon podle soudu prezidentovi umožňuje přijmout řadu opatření, nicméně žádné z těchto opatření výslovně nezahrnuje pravomoc uvalovat cla či daně. Rozhodnutí soudu se podle Reuters netýká cel, které Trump zavedl na základě jiných zákonů, netýká se tedy například cel na dovoz oceli a hliníku.

Ve Spojených státech začala platit nová cla, opatření se dotkne i Česka

Podle agentury AFP může mít rozhodnutí soudu dopad na obchodní dohody, které Trumpova administrativa uzavřela s některými zeměmi, včetně té s Evropskou unií.

Trump na síti Truth Social uvedl, že zrušení cel by bylo pro Spojené státy pohromou a učinilo by je ekonomicky slabými. V příspěvku potvrdil, že se jeho administrativa k Nejvyššímu soudu odvolá.

Trump si nárokuje širokou pravomoc stanovovat cla podle IEEPA. Tento zákon byl v minulosti používán k uvalení sankcí na nepřátele USA nebo ke zmrazení jejich majetku. Trump je prvním americkým prezidentem, který jej použil k uvalení cel. Trump při rozhodování o nových clech na začátku dubna označil obchodní deficit za národní nouzový stav.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Cla jsou nezákonná, rozhodl americký odvolávací soud. Trump mluví o zaujatosti

Americký federální odvolací soud v pátek rozhodl, že většina cel uvalených prezidentem Donaldem Trumpem je nezákonná. Soud tak potvrdil rozhodnutí soudu nižší instance, že Trump při uvalování cel...

30. srpna 2025,  aktualizováno  1:30

Sdílení elektřiny přineslo nižší ceny. Některé zákazníky ale čekalo vystřízlivění

Premium

Od spuštění registrací u Elektroenergetického datového centra ke sdílení elektřiny uplynul rok. Aktuálně v Česku sdílí 25 029 odběrných a 16 861 výrobních míst. Spolu si vyměnily elektřinu v celkovém...

30. srpna 2025

Hůř je jen ve válce. Mladé Čechy trápí duševní problémy skoro nejvíc z Evropy

Premium

Mladí Češi se necítí dobře. Nadpoloviční většina deváťáků trpí nějakou formou psychických potíží, vyplývá z mezievropského srovnání. Hůř jsou na tom jen mladiství z válkou zasažené Ukrajiny. Podle...

30. srpna 2025

Další bolehlav labouristů. Odpadlík Corbyn je na vzestupu, boduje u mladých Britů

Premium

Britský premiér Keir Starmer neprožívá šťastné období, jeho počínání se po více než roce zamlouvá jen čtvrtině Britů. Jeho voliči, zejména ti s nižšími příjmy, mají pocit, že labouristická vláda...

30. srpna 2025

Izraelci nalezli těla dvou rukojmí. Hamás vyhrožuje, že další zabije

Izraelská armáda při operaci v Pásmu Gazy nalezla těla dvou rukojmích. Jedním je Ilan Weiss, který byl zabit při útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na jih Izraele v říjnu 2023, druhé tělo...

29. srpna 2025  21:04

Bek zkoumá možnosti nucené správy katolické fakulty. Preferuje však dohodu

Možnosti zavedení nucené správy Katolické teologické fakulty (KTF) Univerzity Karlovy (UK) ministerstvo školství zkoumá, uvedl na síti X ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Spory by však podle něj...

29. srpna 2025  20:28

Kruh se uzavírá. Od námluv k prvnímu obrněnci pro armádu uplynulo dvanáct let

V Česku uplynuly prakticky tři volební období. Těžko uvěřitelných dvanáct let od chvíle, co začaly prvotní námluvy se švédským výrobcem pásových obrněnců BAE Systems Hägglunds na možném přezbrojení...

29. srpna 2025  20:16

USA nedají Palestincům víza na shromáždění OSN. Kvůli terorismu

Spojené státy neudělí víza představitelům Palestinské samosprávy, kteří chtěli přijet na zářijové zasedání Valného shromáždění OSN. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničí s tím, že palestinská...

29. srpna 2025  18:02,  aktualizováno  20:04

Velká trojka proti Trumpovi. Uražená Indie ladí noty s Rusy a Číňany

Premium

Naréndra Módí se poprvé po sedmi letech chystá do Číny, kde se v neděli setká s tamním vůdcem Si Ťin-pchingem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Cesta indického premiéra je vnímána především...

29. srpna 2025

Dánsko osladí život svým obyvatelům. Vláda navrhuje zrušit daň z čokolády

Dánská vláda navrhla zrušit daň na čokoládu, dorty a další sladkosti, stejně jako na kávu, aby pomohla obyvatelům vyrovnat se s vysokými cenami potravin. Šlo by o největší snížení daní u potravin v...

29. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hromadná nehoda šesti aut uzavřela tunel na D8. Dálnice je již průjezdná

Nehoda šesti aut v tunelu Panenská u Petrovic na Ústecku uzavřela zhruba na 3,5 hodiny dálnici D8 ze směru z Německa na Prahu. Srazila se tři osobní a tři nákladní auta, řekla mluvčí policie Ilona...

29. srpna 2025  15:28,  aktualizováno  19:19

Lipavský navrhne EU omezení ruských diplomatů v Schengenu. Moskva hrozí odvetou

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) bude na sobotním jednání ministrů zahraničí Evropské unie znovu prosazovat omezení pohybu ruských diplomatů v schengenském prostoru. Mluvčí ruské diplomacie...

29. srpna 2025  18:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.