Cla jsou nezákonná, rozhodl americký odvolávací soud. Trump mluví o zaujatosti

Trump na své sociální síti Truth Social rozhodnutí soudu označil za nesprávné a stranicky zaujaté a zdůraznil, že platnost všech cel nadále trvá.
Rozhodnutí soudu se týká takzvaných recipročních cel, které Trump zavedl v dubnu, a také cel uvalených v únoru na Čínu, Kanadu a Mexiko, píše agentura Reuters. Trump při jejich uvalení vycházel ze Zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA), tedy zákona určeného k řešení neobvyklých a mimořádných hrozeb v době národní nouze.
Zákon podle soudu prezidentovi umožňuje přijmout řadu opatření, nicméně žádné z těchto opatření výslovně nezahrnuje pravomoc uvalovat cla či daně. Rozhodnutí soudu se podle Reuters netýká cel, které Trump zavedl na základě jiných zákonů, netýká se tedy například cel na dovoz oceli a hliníku.
Podle agentury AFP může mít rozhodnutí soudu dopad na obchodní dohody, které Trumpova administrativa uzavřela s některými zeměmi, včetně té s Evropskou unií.
Trump na síti Truth Social uvedl, že zrušení cel by bylo pro Spojené státy pohromou a učinilo by je ekonomicky slabými. V příspěvku potvrdil, že se jeho administrativa k Nejvyššímu soudu odvolá.
Trump si nárokuje širokou pravomoc stanovovat cla podle IEEPA. Tento zákon byl v minulosti používán k uvalení sankcí na nepřátele USA nebo ke zmrazení jejich majetku. Trump je prvním americkým prezidentem, který jej použil k uvalení cel. Trump při rozhodování o nových clech na začátku dubna označil obchodní deficit za národní nouzový stav.