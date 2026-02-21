Donald Trump zrovna pronášel projev ve Východním sále Bílého domu, když mu obchodní zástupce USA Jamieson Greer podal vzkaz: Nejvyšší soud rozhodl, že jeho rozsáhlá cla jsou protiústavní.
Prezident, známý svými ostrými výroky, dostál své pověsti. A možná ji dokonce překonal. Na členy soudu začal ostře útočit. „Jsou to jen hlupáci a poslušní přisluhovači RINO a radikálních levicových demokratů,“ řekl s použitím akronymu pro „republikány jen podle jména“. Obvinil také soudce, že slouží cizím zájmům, a tvrdil, že v zahraničí se kvůli jejich rozhodnutí „tančí“ v ulicích.
Dramatičnost tohoto rozhodnutí by neměla být podceňována.