Trump je známým milovníkem pompéznosti a během jeho květnové návštěvy Číny se mu jí dostalo vrchovatě. Číňané jej poctili třemi ceremoniály, při kterých čínská mládež mávala vlajkami a vojáci stáli v nastoupené formaci. Trump se zúčastnil opulentního banketu, na němž se podávala pekingská kachna a smažené vepřové taštičky. Jeho hostitel jej dokonce vzal na vzácnou prohlídku zahrad Čong-nan-chaj.
Americký prezident se nechce nechat zahanbit. Svůj čínský protějšek se chystá osobně přivítat na Andrewsově spojené základně ve středu večer. Následovat bude oficiální uvítací ceremoniál za účasti 479 příslušníků armády, jehož součástí budou vojenské pocty, státní hymny obou zemí i přelet bombardéru B-2 Spirit a čtyř stíhaček F-22 Raptor. Pro Sia a jeho první dámu též uspořádají hostinu v Bílém domě.
Trumpova osobní přítomnost u Siova příletu bude přitom velice nezvyklá.