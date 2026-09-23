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Režie Si Ťin-pching, Trump v roli snaživého hostitele. Schůzka v USA odráží změnu sil

Jan Hron
  16:29

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Si Ťin-pching na jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v Pekingu. (14. května 2026) | foto: ČTK

Čínský prezident Si Ťin-pching míří do USA s větším sebevědomím než kdy dříve. Jeho americký protějšek Donald Trump mu chystá velkolepé přivítání, které reflektuje současné silné postavení Číny. Čínskému vůdci dává návštěva příležitost prezentovat se jako světový lídr a zároveň odklonit pozornost od ekonomických problémů Číny i spekulací o svém zdraví.

Trump je známým milovníkem pompéznosti a během jeho květnové návštěvy Číny se mu jí dostalo vrchovatě. Číňané jej poctili třemi ceremoniály, při kterých čínská mládež mávala vlajkami a vojáci stáli v nastoupené formaci. Trump se zúčastnil opulentního banketu, na němž se podávala pekingská kachna a smažené vepřové taštičky. Jeho hostitel jej dokonce vzal na vzácnou prohlídku zahrad Čong-nan-chaj.

Americký prezident se nechce nechat zahanbit. Svůj čínský protějšek se chystá osobně přivítat na Andrewsově spojené základně ve středu večer. Následovat bude oficiální uvítací ceremoniál za účasti 479 příslušníků armády, jehož součástí budou vojenské pocty, státní hymny obou zemí i přelet bombardéru B-2 Spirit a čtyř stíhaček F-22 Raptor. Pro Sia a jeho první dámu též uspořádají hostinu v Bílém domě.

Trumpova osobní přítomnost u Siova příletu bude přitom velice nezvyklá.

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